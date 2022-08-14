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فيديو نيرة أشرف في المشرحة.. القضاء المصري يصدر حكمه ضد المتهمين بتصويره وتسريبه

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
فيديو نيرة أشرف في المشرحة.. القضاء المصري يصدر حكمه ضد المتهمين بتصويره وتسريبه watanserb.com
نيرة أشرف

وطن– أصدر القضاء المصري، حكمه في حق المتهمين بتصوير فيديو جثمان نيرة أشرف داخل المشرحة، بمستشفى المنصورة التخصصي، وتسريبه وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

6 أشهر سجن وغرامة

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المحكمة قضت بالسجن 6 أشهر بحق ممرضتين وشاب، بينما قضت ببراءة الممرضة الثالثة.

كما قضت المحكمة بغرامة 50 ألف جنيه (2600 دولار) لكل من المتهمين الثلاثة في قضية تصوير جثمان نيرة أشرف.

هذا وقد أصدرت الدائرة الأولى الجنائية بمحكمة المنصورة الاقتصادية بمحافظة الدقهلية، كفالة مالية أخرى على المتهمين المدانين في القضية بقيمة 20 ألف جنيه (1055 دولارا) لوقف تنفيذ الحكم والاستئناف عليه.

فيديو نيرة أشرف

وانتشر مؤخرا، مقطع فيديو للطالبة المغدورة نيرة أشرف التي قتلت ذبحا على يد زميلها محمد عادل أمام جامعة المنصورة يوم 20 حزيران الماضي، من داخل المشرحة.

وكانت الممرضة التي قامت بتصوير فيديو نيرة أشرف في المشرحة، قد ادعت أنها قامت بذلك لتوثيق المصوغات التي ترتديها حتى لا تتم سرقتها في الزحام.

واعترفت الممرضة الأولى، وهي المتهمة الرئيسية، للنيابة العامة بالاتهامات المنسوبة إليها. موضحة أنها صورت جثمان طالبة المنصورة نيرة أشرف، والتي قُتلت ذبحاً على يد زميلها محمد عادل، بعد وصوله المستشفى خلال فحصه.

وأشارت الممرضة إلى أنها أرادت فقط عرض التصوير على أخصائي الجراحة. مؤكدة أنها صورت الفيديو لحظة دخوله المستشفى ليس بغرض التشفي أو الترويج له أو التعدي على حرمة الموتى. ولكن لرصد المجوهرات التي ترتديها لإبعاد الشبهات أو اتهام الطاقم بسرقة أي متعلقات.

صدمة وضجة

وقالت إنه لاحقاً طلبت اثنتان من زميلاتها المقطع فأرسلته إليهما، وهما المتهمتان الأخريان بالواقعة.

وبحسب بيان النيابة العامة، فبسؤال المتهمة الأخرى قالت أنها احتفظت بالتصوير في هاتفها بعد حصولها عليه من المتهمة الأولى حتى اليوم السابق على ضبطها. ثم حذفته خشية مساءلتها قانونيا.

أما المتهمة الأخيرة، فقد أنكرت الاتهامات المنسوبة إليها وادعت حذفها التصوير من هاتفها في اليوم التالي على حصولها عليه.

وكان الفيديو قد سبب صدمة وضجة واسعة في مصر وفتحت والسلطات تحقيقاً عاجلاً حول الواقعة.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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