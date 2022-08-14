عصابة في المغرب تخترق هاتف خيري رمضان وتبتزه بمكالمات مسجلة!

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وطن– تعرض هاتف الإعلامي المصري خيري رمضان، إلى الاختراق من قبل عصابة في دولة المغرب، لا يعرف جنسياتهم كما يدعي.

عصابة في المغرب

وكشف خيري رمضان تفاصيل ما حدث معه، بمنشور عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، قال خلاله: ” تحذير هام لكل الأصدقاء. تم اختراق هاتفى الخاص من عصابة في المغرب الشقيق ولا أعرف جنسياتهم”.

وأكد رمضان أنه تعرض لمحاولة ابتزاز، معقباً: “حاولوا ابتزازى ماديا ولم أرد اطلاقا. فأرسلوا مكالمات مع صوت لا أعرفه يدعى أنه أنا. ثم أنشأوا صفحة باسمى على إنستجرام عليها صور مأخوذة من هاتفى لزيادة الابتزاز فأبلغت إدارة إنستجرام فألغوا الصفحة على الفور فشكرا لهم”.

وأضاف: “أعتذر لكم لإغلاقى كل صفحاتى على السوشيال ميديا مؤقتا لحين التأكد من تخلصى من الهاكر. كما أرجو من حضراتكم الحذر حين تلقى أى رسائل أو فيديوهات حتما ستكون مركبة ولكن الاهم قد تكون ملغمة وتخترق هواتفكم”.

ونشر خيري رمضان، صورا تُظهر لمحادثات مع “الهاكر”.

أزمة دبلوماسية

وسبق أن تسبب قراصنة مغاربة بأزمة دبلوماسية للجزائر بعد عملية اختراق استمرت ساعة ونصف.

حيث تعرض حساب وزارة العدل الجزائرية بتويتر لعملية اختراق استمرت لساعة ونصف قبل استعادة الحساب.

وبث القراصنة المخترقين للصفحة عبارات مؤيدة للحرب الروسية على أوكرانيا. ما تسبب في أزمة وإحراج كبير للسلطات الجزائرية.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية في حينها. فقد فتحت نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس وسط العاصمة الجزائرية، تحقيقاً للتحري حول اختراق حساب وزارة العدل على موقع “تويتر”.

مكافحة الجرائم السيبرانية

وأكد بيان لمجلس قضاء الجزائر أن مهمة التحقيق في هذه الحادثة. أوكلت إلى مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية. مؤكدة أنه “سيتم إحاطة الرأي العام بنتائج التحريات في حينها”.

وكانت السلطات الجزائرية أعلنت عن النجاح في إنهاء عملية قرصنة. تعرض لها حساب وزارة العدل الجزائرية على “تويتر”. واتهمت “قراصنة مغاربة” بالمسؤولية عن الهجوم.

رسميا: منصة وزارة العدل @Mjustice_gov_dz تتعرض لهجمة سيبرانية ويتم قرصنتها#الجزائر pic.twitter.com/uRYglQdEO1 — Abdellah NADOUR _ عبد الله نادور 🇩🇿 (@abdellah_nadour) March 11, 2022

وأفادت بأن كل المنشورات التي وضعها القراصنة على الحساب. وتتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا، أزيلت.

سفارة أوكرانيا بالجزائر منزعجة

وقالت إن “عملية القرصنة تمت من طرف مغربيين. وذلك بنشر تغريدات تسيء إلى الجزائر ومواقفها الدولية”.

من جانبها ذكرت سفارة أوكرانيا بالجزائر أنها منزعجة مما نُشر على حساب وزارة العدل في تويتر. بسبب ما قالت عنه الوزارة أنه “قرصنة”، وتطالب باطلاعها على نتائج التحقيق فور صدورها.