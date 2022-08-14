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طرد 7 طلاب إماراتيين من الأكاديمية العسكرية البريطانية.. والسبب “حوادث تأديبية”

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
طرد 7 طلاب إماراتيين watanserb.com
طرد 7 طلاب إماراتيين من كلية ساندرهيت البريطانية
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وطن – طردت الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية “ساندهيرست“، سبعة طلاب إماراتيين؛ بسبب أسلوب حياة الترف الذي عاشوه أثناء التدريب، واتهامات بتقديم رشاوى.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” إن قائد الأكاديمية، اللواء دنكان كابس، طرد ما لا يقل عن سبعة طلاب في الخارج، جميعهم من الإمارات العربية المتحدة بسبب “حوادث تأديبية”.

وأضافت أنه في مرحلة ما أصبحت المشكلة خطيرة لدرجة أن الشرطة العسكرية حققت في مزاعم تقديم “رشاوى ضخمة”.

وقدم الطلاب هدايا باهظة الثمن لمدربي ساندهيرست وهي عبارة عن سيارات “بي إم دبليو” ومرسيدس وساعات رولكس ورحلات إلى منتجعات النخبة.

وبحسب الصحيفة، فإن الدول الغنية بالنفط تدفع مبالغ باهظة مقابل علاقاتها مع ساندهيرست، وأشارت إلى أن الإمارات العربية المتحدة قامت مؤخراً ببناء مبنًى سكني جديد هناك “مبنى زايد” بتكلفة 15 مليون جنيه إسترليني.

أكاديمية ساندرهيت

ونقلت الصحيفة عن أحد متخرجي ساندهيرست قوله: “أراد أحدهم أن يُعفى من التدرب في الصباح الباكر، لذلك صعد إلى الرقيب ومعه حزمة من الأوراق النقدية بقيمة 10 جنيهات إسترلينية. لكن الرقيب المسؤول رفض، ليوضع المتدرب في حراسة الساعة الثانية صباحاً”.

وكانت هناك صعوبات في “الأيام الثقافية” في لندن، بحسب الديلي ميل، حيث قال شاهد آخر في ساندهيرست: “إن كنت ستصعد لمشاهدة مسرحية أو تذهب إلى متحف، ستعيش حالة من الفوضى بسبب إدخال الكحول”.

وأضاف أن الطلاب الأجانب الأقل إثارة للإعجاب كانوا معروفين باسم “Floppies” – “أعداء محتملون كسالى في الخارج”.

محمد بن راشد وبريطانيا

وتأتي عمليات الطرد في وقت تشهد فيه العلاقات مع الإمارات توتراً، حيث أمرت محكمة بريطانية في ديسمبر الماضي حاكم دبي بدفع مبلغ قياسي قدره 554 مليون جنيه إسترليني؛ لتسوية خلاف مع زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين على حضانة طفليهما.

ويتعين على محمد بن راشد آل مكتوم، صديق العائلة المالكة المحب لسباق الخيل، أن يدفع مقابل أمن الأميرة هيا لبقية حياتها بعد أن ذهبت إلى بريطانيا هربًا منه.

حاكم دبي محمد بن راشد والأميرة هيا بنت الحسين

جاء ذلك في أعقاب أحكام سابقة للمحكمة العليا بأن الشيخ دبر عمليات اختطاف لاثنتين من بناته واستخدم برمجيات مراقبة عسكرية لإطلاق عملية قرصنة هاتفية على الأراضي البريطانية.

المصدرديلي ميل
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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