الأحد, أغسطس 14, 2022
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صورة الشيخ حمد بن خليفة تحت المطر تثير تفاعلا واسعا (شاهد)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
حمد بن خليفة watanserb.com
الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني
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وطن – انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد والذي بات يُعرف باسم “الأمير الوالد” تحت المطر.

ونشرت الأميرة القطرية مريم آل ثاني، الصورة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقالت الأميرة مريم في تعليقها على الصورة: “حظ المطر اللي استصب فوق متنك.. اختاره الله في المكان المناسب”.

أثار ذلك تفاعلا واسعا على موقع تويتر، حيث قالت “شيخه احمد المير”: “ليتني قطرة مطر ..تنزل على متون الحمد ..هي سحايب من رب كريم نزلت على شيخا كريم”.

وكتبت “المياسه بنت قطر”: “مرحبا بزول ابونا حمد الله يطول بعمره”.

وتفاعلت “ameera”: “ربي يحفظه ويطول بعمره يارب”.

وغرد “Ali Alshareef”: “غيث نافع بأذن الله”.

قصر حمد بن خليفة في سلطنة عمان

وفي يوليو الماضي، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقصر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر السابق في سلطنة عمان.

ونشر الكاتب القطري مبارك الخيارين صورة للقصر، موضحا أنه يقع في منطقة الجبل الأخضر في سلطنة عمان، وأظهرت الصورة إطلالة رائعة للقصر على قمة إحدى الجبال.

وكانت آخر زيارة لأمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لسلطنة عمان، في يونيو/حزيران الفائت.

ونشر الشيخ سحيم آل ثاني صورا أظهرت لحظة استقبال الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في مطار مسقط.

كما أظهرت الصور مرافقة الشيخة موزة المسند، زوجة “الأمير الوالد” له في رحلته.

الشيخ حمد بن خليفة وزوجته موزة المسند

ويقع الجبل الأخضر في سلطنة عمان في ولاية نزوى الواقعة في محافظة الداخلية وبالتحديد في نيابة بركة الموز، وهي تبعد حوالي 155 كيلو متر عن مسقط، وتبعد 30 كيلو متر عن مدينة نزوى.

ويعتبر الجبل الأخضر أحد سلاسل الجبال الشهيرة الموجودة في سلطنة عمان، وهو عبارة عن سلسلة جبال الحجر الموجودة على امتداد الشمال الشرقي من سلطنة عمان بطول حوالي 300 كيلو متر وهي ممتدة إلى الجنوب الغربي.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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