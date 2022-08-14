صورة الشيخ حمد بن خليفة تحت المطر تثير تفاعلا واسعا (شاهد)

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وطن – انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد والذي بات يُعرف باسم “الأمير الوالد” تحت المطر.

ونشرت الأميرة القطرية مريم آل ثاني، الصورة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقالت الأميرة مريم في تعليقها على الصورة: “حظ المطر اللي استصب فوق متنك.. اختاره الله في المكان المناسب”.

حظ المطر اللي استصب فوق متنك

اختاره الله في المكان المناسب 🤍 🌧 pic.twitter.com/xjeOWys2KI — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) August 13, 2022

أثار ذلك تفاعلا واسعا على موقع تويتر، حيث قالت “شيخه احمد المير”: “ليتني قطرة مطر ..تنزل على متون الحمد ..هي سحايب من رب كريم نزلت على شيخا كريم”.

ليتني قطرة مطر ..تنزل على متون الحمد ..هي سحايب من رب كريم نزلت على شيخا كريم… — شيخه احمد الميرShaikha Al-meer (@meer_shaikha) August 13, 2022

وكتبت “المياسه بنت قطر”: “مرحبا بزول ابونا حمد الله يطول بعمره”.

مرحبا بزول ابونا حمد الله يطول بعمره 🤲🏻 — – المياسه بنت قطر (@_njai) August 13, 2022

وتفاعلت “ameera”: “ربي يحفظه ويطول بعمره يارب”.

ربي يحفظه ويطول بعمره يارب 🙏 — ameera (@apple_amara) August 13, 2022

وغرد “Ali Alshareef”: “غيث نافع بأذن الله”.

غيث نافع بأذن الله — Ali Alshareef (@AliAlsh08617110) August 13, 2022

قصر حمد بن خليفة في سلطنة عمان

وفي يوليو الماضي، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقصر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر السابق في سلطنة عمان.

ونشر الكاتب القطري مبارك الخيارين صورة للقصر، موضحا أنه يقع في منطقة الجبل الأخضر في سلطنة عمان، وأظهرت الصورة إطلالة رائعة للقصر على قمة إحدى الجبال.

قصر الامير الوالد الله يحفظه في الجبل الأخضر في سلطنة عمان pic.twitter.com/gYBUDm7Vbk — مبارك الخيارين (@malkhayareen5) July 18, 2022

وكانت آخر زيارة لأمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لسلطنة عمان، في يونيو/حزيران الفائت.

ونشر الشيخ سحيم آل ثاني صورا أظهرت لحظة استقبال الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في مطار مسقط.

كما أظهرت الصور مرافقة الشيخة موزة المسند، زوجة “الأمير الوالد” له في رحلته.

ويقع الجبل الأخضر في سلطنة عمان في ولاية نزوى الواقعة في محافظة الداخلية وبالتحديد في نيابة بركة الموز، وهي تبعد حوالي 155 كيلو متر عن مسقط، وتبعد 30 كيلو متر عن مدينة نزوى.

ويعتبر الجبل الأخضر أحد سلاسل الجبال الشهيرة الموجودة في سلطنة عمان، وهو عبارة عن سلسلة جبال الحجر الموجودة على امتداد الشمال الشرقي من سلطنة عمان بطول حوالي 300 كيلو متر وهي ممتدة إلى الجنوب الغربي.