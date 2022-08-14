ريال مدريد ينجو من فخ التعثر بفوز صعب على ألميريا (فيديو)

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وطن – نجح حامل اللقب فريق ريال مدريد من تحقيق الفوز الشاق على نظيره ألميريا، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في افتتاح الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني على أرض ملعب ( ألعاب البحر المتوسط).

وخطف صاحب الأرض ألميريا هدف البداية بتسديدة قوية على يمين حارس ريال مدريد كورتوا في الدقيقة ال6 عن طريق لارجي رامازاني.

مباراة ريال مدريد وألميريا

كما وقلص الفريق الملكي هدف التعادل في الدقيقة ال61. من توقيع لوكاس فاسكيز بعد تمريرة من كريم بنزيما ليسددها من وسط زحمة المدافعين داخل شباك مرمى الخصم ألميريا.

وسجل المدافع دافيد ألابا هدف الفوز في الدقيقة ال75، من ركلة حرة مباشرة وضعها في زواية صعبة داخل شباك الفريق الصاعد ألميريا. لينجح في ذلك في خطف أولى النقاط الثلاثة الثمينة. رغم محاولات العديدة لصاحب الأرض حتى الدقيقة الأخيرة من تعديل نتيجة اللقاء.

وكان فريق ريال مدريد ( الملكي) الأكثر تسديداً واستحواذاً على الكرة في المباراة، حيث وصلت عدد تسديدات الفريق الملكي إلى 29 تسديدة والاستحواذ بنسبة 68%.

بينما وصل عدد تسديدات فريق الخصم ألميريا إلى 10 تسديدات فقط، والاستحواذ بنسبة 32% على الكرة في اللقاء.

تشكيلة ريال مدريد

ودخل الإيطالي تيبوا كورتوا المباراة بتشكيلة أساسية. أمام منافسه ألميريا، حيث آتى في حراسة مرمى الفريق تيبوا كورتوا.

وفي دفاع التشكيلة جاء كلاً من اللاعبين، لوكاس فاسكيز، أنطونيو رودريجر، ناتشو، فيرلاند ميندي. كما وآتى في خط الوسط، كامافينجا، أوريلين تشواميني، توني كروس.

واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، كريم بنزيما، فالفيردي، فينيسوس جونيور.

كما وسيواجه فريق ريال مدريد في المباراة القادمة، أمام نظيره سلتا فيغو، في منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني مطلع الأسبوع المقبل.

لوحة تكتيكية تنتهي بالشباك ألميريا يصعق ريال مدريد بهدف مبكر #الدوري_الاسباني #ريال_مدريد_الميريا pic.twitter.com/oME4cSLHk4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 14, 2022

وبهذا الفوز جاء الفريق الملكي في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 3 نقاط، متساوياً بنفس النقاط مع المتصدر فياريال، كما وتجمد رصيد ألميريا بدون أي من النقاط في المركز ال16 لهذا الموسم.