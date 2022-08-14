رد فعل لا يصدق لجمل عندما حاول الشيعة تجسيد مشهد السيدة عائشة (فيديو)

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وطن– أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي جانباً هزلياً فيما يجري في طقوس عاشوراء، التي يقيمها الشيعة هذه الأيام في العراق وغيرها من البلدان العربية.

الشيعة يجسدون مشهد السيدة عائشة

وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم. ويعتقد بعض المسلمون السنة وبعض اليهود أنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون.

الشيعه الانجاس، أرادوا تمثيل مشهد السيده عائشة رضى الله عنها فى مشهد الجمل فكان رد الجمل هكذا،

برأها الله من فوق سبع سماوات يدافع عنها ولو بعد 14 قرن، pic.twitter.com/A8d18BeNvT — مهندس أحمد (@S8vmz1p0HaoA7A7) August 13, 2022

وفي المقطع المذكور بدا أحد الشيعة مرتدياً ثياباً سوداء اللون ويضع وشاحاَ أخضر وهو يجلس على ظهر جمل. ويقوم شخص آخر بمساعدة امرأة على الصعود إلى الجمل.

وما إن يقف الجمل على قدميه حتى يلقي بالهودج الموجود على ظهره وبمن يجلس عليه أرضاً، ويقوم حركات عنيفة في رد فعل مفاجئ وصادم وسط هياج الموجودين في المكان وصياحهم.

“واقعة الطف”

وبحسب نشطاء فإن المشهد الذي تحول إلى مأساة يمثل واقعة “الطف” بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام.

ووفق تقرير لموقع “BBC” يُعدّ مقتل الحسين وأنصاره وسبي أهله في “واقعة الطف” منعطفاً هاماً في تحديد المنحى الذي سارت عليه طقوس الطائفة الشيعية، الأمر الذي أسهم، إلى حد كبير، في تشكيل هويتها.

فقد مثّل مقتل الإمام الثالث عند الشيعة الإثني عشرية سنة 61 هجرية فاصلاً تاريخياً دأبوا على استحضاره سنوياً للتفكّر في دلالاته ومعانيه”.

سخرية واستهجان

وعبر عدد من مرتادي “تويتر” عن استهجانهم لهذه الطقوس التي يقوم بها الشيعة والبعيدة كل البعد عن جوهر الإسلام، فيما سخر البعض من حادثة السقوط وهياج الجمل احتجاجاً على ما يجري وفق البعض.

وعلق “نصر الدين”أن الجمل شعر بالشيطان وهو يطوف معكم في كذبكم وبهتانكم وخرفاتكم فانتفض ضدكم بالغريزة التي وهبها الله له”.

المهم الجمل شعر بالشيطان وهو يطوف معكم في كذبكم وبهتانكم وخرفاتكم فانتفض ضدكم بالغريزة التي وهبها الله له — نصرالدين (@nacereldjazairi) August 12, 2022

وعقبت “منيرة حسن المشخص” أن “الخبثاء أبناء ابليس أرادوا تمثيل موضوع حادثة الافك. لكي يظهروا المزيد من الحقد النتن على أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضوان الله عليهم، ولكن الله رد كيدهم في نحورهم بأن جعل البعير يغضب لنصرتها.

واستدركت ” أول مره أشوف غضب جمل بهذه الطريقة”.

الخبثاء أبناء ابليس ارادوا تمثيل موضوع حادثة الافك لكي يظهرون المزيد من الحقد النتن على امنا ام المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضوان الله عليهم ولكن الله ردكيدهم في نحورهم بأن جعل البعير يغضب لنصرتها اول مره اشوف غضب جمل بهذه الطريقة pic.twitter.com/KWWcSoOlzF — منيرة حسن المشخص (@see_moone) August 11, 2022

وقال آخر أن الشيعة في المشهد أرادوا تمثيل دور أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في معركة الجمل ولكن الجمل لم يحتمل كذبهم وبهتانهم”.

أرادوا تمثيل دور أم المؤمنين #عائشة رضي الله عنها في #معركة_الجمل ولكن الجمل لم يحتمل كذبهم وبهتانهم ..والله المستعان. pic.twitter.com/3EXZiiZNPK — 🇩🇿 1.2.3 viva l'algerie (@vivalalgerie7) August 12, 2022

فرد “حسناوي”: “لا أدري ما علاقة واقعة الطف والعاشر من المحرم بعائشة فالمشهد يمثل–كما قال- سقوط احدى السبايا وليس حادثة الإفك ومشهد عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم.”

وفي السياق ذاته علق “أنور سركوح”:”هذا تمثيل لموكب سبايا الطف والدليل اللباس الأسود مع الأشرطة الخضراء على الرأس والمشهد فيه عدة نساء وهذا مشهد تمثيلي يقام بكل سنة وهذا توقيته في محرم”.

وعلق “محمد علي الجزائري” ساخرا بأن من ظهر في المشهد أحفاد أصحاب السقيفة. وتابع أن “عقولهم مغلوقة بكادنة والمفتاح رماه معاوية في البحر وعلينا عدم تضييع الوقت في الحديث عنهم.”زنا محارم وعبادة أصنام وظهور علي بن أبي طالب.. خزعبلات الشيعة في عاشوراء (شاهد)