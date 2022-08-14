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رد فعل لا يصدق لجمل عندما حاول الشيعة تجسيد مشهد السيدة عائشة (فيديو)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
الشيعة يجسدون مشهد السيدة عائشة watanserb.com
الشيعة يجسدون مشهد السيدة عائشة
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وطن– أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي جانباً هزلياً فيما يجري في طقوس عاشوراء، التي يقيمها الشيعة هذه الأيام في العراق وغيرها من البلدان العربية.

الشيعة يجسدون مشهد السيدة عائشة

وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم. ويعتقد بعض المسلمون السنة وبعض اليهود أنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون.

وفي المقطع المذكور بدا أحد الشيعة مرتدياً ثياباً سوداء اللون ويضع وشاحاَ أخضر وهو يجلس على ظهر جمل. ويقوم شخص آخر بمساعدة امرأة على الصعود إلى الجمل.

وما إن يقف الجمل على قدميه حتى يلقي بالهودج الموجود على ظهره وبمن يجلس عليه أرضاً، ويقوم حركات عنيفة في رد فعل مفاجئ وصادم وسط هياج الموجودين في المكان وصياحهم.

“واقعة الطف”

وبحسب نشطاء فإن المشهد الذي تحول إلى مأساة يمثل واقعة “الطف” بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام.

ووفق تقرير لموقع “BBC” يُعدّ مقتل الحسين وأنصاره وسبي أهله في “واقعة الطف” منعطفاً هاماً في تحديد المنحى الذي سارت عليه طقوس الطائفة الشيعية، الأمر الذي أسهم، إلى حد كبير، في تشكيل هويتها.

فقد مثّل مقتل الإمام الثالث عند الشيعة الإثني عشرية سنة 61 هجرية فاصلاً تاريخياً دأبوا على استحضاره سنوياً للتفكّر في دلالاته ومعانيه”.

سخرية واستهجان

وعبر عدد من مرتادي “تويتر” عن استهجانهم لهذه الطقوس التي يقوم بها الشيعة والبعيدة كل البعد عن جوهر الإسلام، فيما سخر البعض من حادثة السقوط وهياج الجمل احتجاجاً على ما يجري وفق البعض.

وعلق “نصر الدين”أن الجمل شعر بالشيطان وهو يطوف معكم في كذبكم وبهتانكم وخرفاتكم فانتفض ضدكم بالغريزة التي وهبها الله له”.

وعقبت “منيرة حسن المشخص” أن “الخبثاء أبناء ابليس أرادوا تمثيل موضوع حادثة الافك. لكي يظهروا المزيد من الحقد النتن على أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضوان الله عليهم، ولكن الله رد كيدهم في نحورهم بأن جعل البعير يغضب لنصرتها.

واستدركت ” أول مره أشوف غضب جمل بهذه الطريقة”.

وقال آخر أن الشيعة في المشهد أرادوا تمثيل دور أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في معركة الجمل ولكن الجمل لم يحتمل كذبهم وبهتانهم”.

فرد “حسناوي”: “لا أدري ما علاقة واقعة الطف والعاشر من المحرم بعائشة فالمشهد يمثل–كما قال- سقوط احدى السبايا وليس حادثة الإفك ومشهد عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم.”

وفي السياق ذاته علق “أنور سركوح”:”هذا تمثيل لموكب سبايا الطف والدليل اللباس الأسود مع الأشرطة الخضراء على الرأس والمشهد فيه عدة نساء وهذا مشهد تمثيلي يقام بكل سنة وهذا توقيته في محرم”.

وعلق “محمد علي الجزائري” ساخرا بأن من ظهر في المشهد أحفاد أصحاب السقيفة. وتابع أن “عقولهم مغلوقة بكادنة والمفتاح رماه معاوية في البحر وعلينا عدم تضييع الوقت في الحديث عنهم.”زنا محارم وعبادة أصنام وظهور علي بن أبي طالب.. خزعبلات الشيعة في عاشوراء (شاهد)

زنا محارم وعبادة أصنام وظهور علي بن أبي طالب.. خزعبلات الشيعة في عاشوراء (شاهد)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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