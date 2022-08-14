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ديما صادق تتعرض للتهديد بالاغتصاب والقتل بعد نشرها هذه الصورة وتُحمِّل “حزب الله” المسؤولية!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ديما صادق تتعرض للتهديد بالاغتصاب والقتل بعد نشرها هذه الصورة وتُحمل
ديما صادق
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وطن– تعرضت الإعلامية اللبنانية ديما صادق، لتهديدات بالقتل والاغتصاب؛ بسبب نشرها صورة اعتبرها البعض مساساً بالمقدسات.

آيات شيطانية

ونشرت ديما صادق صورة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، لمؤسّس الجمهوريّة الإسلاميّة آية الله روح الله الخميني وقائد فيلق القدس الأسبق قاسم سليماني.

وأرفقت ديما صادق الصورة بعبارة “آيات شيطانية”، وهي عنوان رواية الكاتب البريطانيّ سلمان رشدي التي أصدر الخميني على خلفيَّتها فتوًى بهدر دمه في العام 1989.

وأعلنت الإعلامية اللبنانية، عن تعرضها لحملة تحريض وتهديدات بالقتل والاغتصاب. وقالت: “أتعرّض منذ الصباح لحملة تحريض وصلت لحدّ المطالبة علناً بهدر الدم، في حملة أطلقها جواد حسن نصرالله”.

حزب الله مسؤولة

وأضافت في تغريدة: “أرجو اعتبار هذا التويت بمثابة إخبار للسلطات اللبنانيّة. كما أنّي أُحمّل علناً ورسمياً قيادة (حزب الله) المسؤوليّة الكاملة لأيّ مكروه قد يقع عليّ من الآن فصاعداً”.

وفي سياق متصل، كشفت شرطة نيوجيرسي الأمريكية عن هوية الشخص الذي طعن الكاتب سلمان رشدي مساء الجمعة.

هوية طاعن سلمان رشدي

وقال قائد شرطة نيوجيرسي “يوجين جيه ستانيشوسكي”. في مؤتمر صحفي: إنه تم التعرف على المشتبه به بمهاجمة الروائي، سلمان رشدي، على أنه هادي مطر ويبلغ من العمر (24) عاماً.

وأضاف أن مطر من منطقة فيرفيو في نيو جيرسي، وأن الشرطة تعمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI” والسلطات المحلية لتحديد الدافع وراء إقدامه على مهاجمة رشدي.

وفي نفس السياق، علمت صحيفة “النهار” اللبنانية أنّ المشتبه فيه بتنفيذ عملية طعن الكاتب البريطاني سلمان رشدي- قد يكون لبنانيّ الأصل. وقد تردّدت معلومات تفيد بأنّ “مطر” من بلدة يارون قضاء بنت جبيل. من جانبه قال مختار (يارون) محمد شاهين لـ”النهار” إنّه ليس من البلدة فـ”عائلة مطر” كبيرة وتتوزع على عدة مناطق منها النبطية”.

وكان سلمان رشدي، قد تعرض للطعن في رقبته على المسرح أثناء محاضرة في ولاية نيويورك الأمريكية (الجمعة)، ونُقل جواً إلى مستشفى.

غضب بسبب روايته آيات شيطانية

وواجه رشدي- المولود في أسرة هندية مسلمة- انتقاداتٍ واسعة بسبب روايته الرابعة “آيات شيطانية” التي وُصفت بأنها تحتوي على فقرات فيها ازدراء للدين الإسلامي. وتم حظر الرواية في دول كثيرة عند نشرها سنة 1988.

ومُنعت رواية “آيات شيطانية” في إيران منذ العام 1988، إذ يعتبرها كثيرون تجديفية. وبعدها بعام أصدر المرشد الراحل “آية الله روح الله الخميني” فتوًى تبيح قتل رشدي، وأعلنت مكافأة 2.8 ملايين دولار لأي شخص يقتله.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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