حريق كنسية أبو سيفين .. حصيلة مفزعة للضحايا واتهامات بالتقصير والسيسي يعلق ويتحرك

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وطن – لقي 35 شخصاً على الأقل بينهم أطفال ونساء حتفهم، وأصيب 45 آخرين جراء اندلاع حريق مروع داخل كنيسة الشهيد مرقريوس أبو سيفين، بدائرة قسم شرطة إمبابة شمال محافظة الجيزة، في مصر، حسبما أوردت وكالة “رويترز” في خبر عاجل.

وانتشر مقطع فيديو لسيدة كانت شاهدة على الحادثة، تقول إن سيارات الإطفاء وصلت متأخرة للسيطرة على الحريق، وقالت إن هناك عدداً كبيراً من الجثث بينهم أطفال سقطوا من جراء الحادثة.

وأضافت أن عربات الإطفاء وصلت بعد ساعة من اندلاع الحريق.

وزارة الصحة والسكان تعلق

وقالت وزارة الصحة والسكان: إنه تم الدفع بـ 30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق، وتم نقل 55 حالة إلى مستشفيي (إمبابة العام، والعجوزة)، وجاري التعامل مع الحالات المصابة، وكذلك حالات الوفاة.

وأضافت أنه تم رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة. مشيرًا إلى توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين.

وأوضح أنه تم إبلاغ الإسعاف بوقوع الحريق في تمام الساعة الـ 8:57 دقيقة. وعلى الفور تحركت أول سيارة إسعاف من أقرب تمركز بمنطقة مطار إمبابة. ووصلت لموقع الحادث في تمام الساعة الـ 8:59 دقيقة، ثم توالى وصول باقي السيارات.

حريق ضخم على مساحة 120 متر داخل 4 طوابق في كنسية أبو سيفين في امبابه – الجيزة.. الناس بتتكلم عن مصرع وإصابة 63 شخص وبيستغيثوا بأصحاب العربيات عشان مفيش عربيات إسعاف كفاية.. #رابعة_مذبحـة #التار_اللي_بينا_وبين_الجيش#احمد_طنطاوي_يمثلني#لازم_تحرك_شعبي#التعديل_الوزاري pic.twitter.com/AmDQRmCOzh — ثورة شعب (@ThawretShaaab) August 14, 2022

وفيما أوضحت وزارة الصحة أنه تم نقل 55 حالة إلى المستشفيات، كشفت مصادر أمنية وطبية عن أعداد مبدئية لضحايا حادث الحريق.

كما نقلت صحيفة “المصري اليوم” عن مصادر أمنية وطبية قولها إن الحريق أسفر عن وفاة 35 شخصا وإصابة 25 مصاباً تم نقلهم إلى مستشفيات إمبابة والعجوزة.

وفاة 35 وإصابة 25 حصيلة مبدئية لضحايا حريق كنيسة أبو سيفين pic.twitter.com/vLic8qGjyt — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) August 14, 2022

السيسي يقدم تعازيه

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.

كما وجه السيسي كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.

بينما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً مع البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية. حيث قدم تعازيه في ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بإمبابة.

في حين قال السيسي، إن كل مؤسسات الدولة ستعمل على تقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم.