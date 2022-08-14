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رياضة

حامي عرين أسود الأطلس ياسين بونو مرشح لجائزة أفضل حارس لعام 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ياسين بونو ضمن قائمة المرشحين لأفضل حارس لعام 2022 watanserb.com
الحارس ياسين بونو
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وطن – رشح حارس المنتخب المغربي ونادي إشبيلية ياسين بونو 31 عاماً، مع عملاقة حراس الكرة المستديرة، للمنافسة على جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2022.

وأعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية المانحة لتلك الجوائز، عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عن قائمة المرشحين من الحراس في العالم للفوز بجائزة ياشين لأفضل حارس لعام 2022.

المرشحين لجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى لعام 2022

وأرفقت المجلة الفرنسية، قائمة بأسماء الحراس المرشحين لنيل جائزة ياشين لأفضل الحراس في العالم لهذا العام، كما يلي:

(1) تيبوا كورتوا (ريال مدريد الإسباني).

(2) ياسين بونو ( إشبيلية الإسباني).

(3) أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي).

(4) إدوارد ميندي ( تشيلسي الإنجليزي).

(5) مانويل نوير (بايرن ميونخ الألماني).

(6) مايك ماينيان ( ميلان الإيطالي).

(7) إيدرسون مورايس ( مانشستر سيتي الإنجليزي).

(8) يان أوبلاك ( أتلتيكو مدريد الإسباني).

(9) كيفن تراب ( آينتراخت فرانكفورت الألماني).

(10) هوجو لوريس ( توتنهام الإنجليزي).

بونو والتفوق على كورتوا

وكان الحارس المغربي بونو، قد توج مع نهاية الموسم الماضي، بجائزة (زامورا) الإسبانية. والتي تمنح للحارس الأقل استقبالاً للأهداف في منافسات الدوري الإسباني. متفوقاً بذلك على العملاق البلجيكي تيبوا كورتوا حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب بلاده.

كما وتوج الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى نادي باريس سان جيرمان، بتلك الجائزة العام المنصرم. من قبل المجلة الفرنسية، بعد المستوى الملفت للأنظار الذي قدمه في بطولة يورو 2020 مع منتخب بلاده.

من هو الحارس ياسين بونو؟!

ياسين بونو حارس كرة قدم، مغربي الجنسية، كما ويتمتلك الجنسية الكندية. من مواليد شهر إبريل / نيسان عام 1991.

بدأت مسيرته الكروية مع بطل الدوري المغربي والأفريقي الوداد البيضاوي عام 1999، لينتقل بعدها للاحتراف في الملاعب الأوروبية من بوابة نادي أتلتيكو مدريد عام 2012. ثم الانتقال بعدها على سبيل الإعارة إلى ريال سرقطة، وبعدها إلى جيرونا عام 2016.

ليتعاقد معه نادي إشبيلية بعد انتهاء فترة إعارته عام 2020، كما وأعلن النادي قبيل بدء موسم انتقالات الميركاتو الصيفي، بعد ربط اسمه في الانتقال إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي (الشياطين الحمر)، تجديد عقده حتى صيف 2025. بعد التألق الرائع الذي ظهر به الحارس مع الفريق.

يذكر بأن فريق إشبيلية تلقى الخسارة مع بداية مشواره في منافسات الدوري الإسباني، أمام نظيره أوساسونا بهدفين مقابل هدف وحيد مع نهاية الأسبوع الماضي.

المصدروطن + مجلة فرانس فوتبول
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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