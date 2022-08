حامي عرين أسود الأطلس ياسين بونو مرشح لجائزة أفضل حارس لعام 2022

- Advertisement -

وطن – رشح حارس المنتخب المغربي ونادي إشبيلية ياسين بونو 31 عاماً، مع عملاقة حراس الكرة المستديرة، للمنافسة على جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2022.

وأعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية المانحة لتلك الجوائز، عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عن قائمة المرشحين من الحراس في العالم للفوز بجائزة ياشين لأفضل حارس لعام 2022.

🤩 Bono has been nominated for the 2022 Yashin Trophy! Well deserved, Yassine 👏 #TropheeYachine | #ballondor pic.twitter.com/NgmIMGx0w5 — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 12, 2022

المرشحين لجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى لعام 2022

وأرفقت المجلة الفرنسية، قائمة بأسماء الحراس المرشحين لنيل جائزة ياشين لأفضل الحراس في العالم لهذا العام، كما يلي:

(1) تيبوا كورتوا (ريال مدريد الإسباني).

(2) ياسين بونو ( إشبيلية الإسباني).

(3) أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي).

(4) إدوارد ميندي ( تشيلسي الإنجليزي).

(5) مانويل نوير (بايرن ميونخ الألماني).

(6) مايك ماينيان ( ميلان الإيطالي).

(7) إيدرسون مورايس ( مانشستر سيتي الإنجليزي).

(8) يان أوبلاك ( أتلتيكو مدريد الإسباني).

(9) كيفن تراب ( آينتراخت فرانكفورت الألماني).

(10) هوجو لوريس ( توتنهام الإنجليزي).

Here are the ten Yachine Trophy nominees ⤵️ 🇲🇦 Yassine Bounou 🇧🇷 Alisson Becker 🇧🇪 Thibaut Courtois 🇧🇷 Ederson 🇫🇷 Mike Maignan 🇸🇳 Edouard Mendy 🇩🇪 Manuel Neuer 🇸🇮 Jan Oblak 🇩🇪 Kevin Trapp 🇫🇷 Hugo Lloris#TropheeYachine #ballondor pic.twitter.com/BD3asXqu5g — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) August 12, 2022

بونو والتفوق على كورتوا

وكان الحارس المغربي بونو، قد توج مع نهاية الموسم الماضي، بجائزة (زامورا) الإسبانية. والتي تمنح للحارس الأقل استقبالاً للأهداف في منافسات الدوري الإسباني. متفوقاً بذلك على العملاق البلجيكي تيبوا كورتوا حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب بلاده.

بعد أن أصبح أول حارس عربي يتوج بجائزة زامورا في الليجا☝️

فخر العرب ياسين بونو يصبح أول حارس عربي يتم ترشيحه لجائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس في العالم 🔥 الأسد المغربي يكتب التاريخ للأجيال القادمة في حراسة المرمى 🇲🇦❤️ pic.twitter.com/GzynjJdwSF — Kooora (@kooora) August 12, 2022

كما وتوج الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى نادي باريس سان جيرمان، بتلك الجائزة العام المنصرم. من قبل المجلة الفرنسية، بعد المستوى الملفت للأنظار الذي قدمه في بطولة يورو 2020 مع منتخب بلاده.

من هو الحارس ياسين بونو؟!

ياسين بونو حارس كرة قدم، مغربي الجنسية، كما ويتمتلك الجنسية الكندية. من مواليد شهر إبريل / نيسان عام 1991.

بدأت مسيرته الكروية مع بطل الدوري المغربي والأفريقي الوداد البيضاوي عام 1999، لينتقل بعدها للاحتراف في الملاعب الأوروبية من بوابة نادي أتلتيكو مدريد عام 2012. ثم الانتقال بعدها على سبيل الإعارة إلى ريال سرقطة، وبعدها إلى جيرونا عام 2016.

ليتعاقد معه نادي إشبيلية بعد انتهاء فترة إعارته عام 2020، كما وأعلن النادي قبيل بدء موسم انتقالات الميركاتو الصيفي، بعد ربط اسمه في الانتقال إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي (الشياطين الحمر)، تجديد عقده حتى صيف 2025. بعد التألق الرائع الذي ظهر به الحارس مع الفريق.

يذكر بأن فريق إشبيلية تلقى الخسارة مع بداية مشواره في منافسات الدوري الإسباني، أمام نظيره أوساسونا بهدفين مقابل هدف وحيد مع نهاية الأسبوع الماضي.