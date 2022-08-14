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حياتنا

جورج وسوف يغني لأول مرة بحضور ابنته “عيون” من طليقته القطرية! (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
جورج وسوف يغني لأول مرة بحضور ابنته
جورج وسوف
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وطن– عبر الفنان السوري، جورج وسوف، عن سعادته بقيامه بالغناء لأول مرة أمام ابنته “عيون”.

عيون جورج وسوف

ونشر جورج وسوف، فيديو عبر صفحته على “تويتر”، من حفلته الأخيرة في الأردن. والتي حضرتها ابنته “عيون” من زوجته السابقة، بطلة الراليات القطرية ندى زيدان.

وظهرت “عيون” ابنة سلطان الطرب، وهي تجلس في الصفوف الأمامية بين الحضور، وتستمتع بأغاني والدها.

وقدم جورج تحية على المسرح لابنته خلال تأدية أغنية “خسرت كل الناس”.

وعلق جورج على الفيديو وكتب: “لأول مرة انا على المسرح وأمامي عيون جورج وسوف الغالية سعادتي لا توصف.”

إلهام شاهين مع سلطان الطرب

وانفصل سلطان الطرب عام 2016 عن ندى زيدان. مع انتشار وثيقة تؤكّد أنّ زيدان رفعت دعوى قضائية ضد الوسوف من أجل دفع نفقة شهرية لطفلته.

وتأرجحت في حينها تلك الأخبار بين الحقيقة والشائعات، وآخرها ما أثير حول مطالبة الوسوف بالحضور إلى قطر من أجل جلسة محاكمة.

هذا وقد حضرت الفنانة المصرية، إلهام شاهين حفل جورج وسوف في الأردن.

ونشرت إلهام شاهين صورة تجمعها بسلطان الطرب، عبر حسابها على “انستقرام”، وطمأنت جمهوره عليه عقب جراحة استئصال اللحمية على الأوتار الصوتية.

وعلقت إلهام على الصورة قائلة: “الفنان الكبير جورج وسوف أبدع في حفلته بمهرجان الفحيص بالأردن.. حمدلله على سلامة سلطان الطرب”.

وأحيا جورج حفلاً ضمن فعاليات مهرجان الفحيص في دورته الـ 30، وحرص العديد من الفنانين على حضور الحفل.

استئصال لحمية

وقبل أيام، وجه الفنان وسوف، رسالة لجماهيره طمأنهم على صحته، بعد خضوعه، الأسبوع الماضي، لعملية استئصال لحمية عن الأوتار الصوتية، مؤكدًا أنه بخير، وأن العملية نجحت.

وكان جمهور سلطان الطرب، قد عبر عن قلقه على صحته، بعد ظهوره الصادم خلال إحيائه حفلاً فنياً في موسم جدة بالسعودية.

وظهر الفنان جورج وسوف خلال الحفل على المسرح متكئاً على عكازة، ولاحظ الجمهور زيادة غير عادية في وزنه.

وقدّم وسـوف خلال الحفل مجموعة من أشهر اغانيه، ومنها: حلف القمر، خسرت كل الناس على شانه، الحب الكبير، وغيرها، والتي تفاعل معها الجمهور .كما نشر حساب شركة “بنش مارك” متخصصة في إدارة وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات والعلاقات العامة على انستغرام.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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