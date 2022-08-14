تقرير: المغاربة غاضبون من القيود “المهينة” على التأشيرات الفرنسية

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وطن – قال موقع “ميدل ايست آي” البريطانيّ، إن المغاربة غاضبون من القيود “المهينة” على التأشيرات الفرنسية، حيث خفضت فرنسا بشكل كبير التأشيرات الصادرة للمغاربة بحجة “قضايا المهاجرين” ، مما أدى إلى تأثر كثير من مزدوجي الجنسية وأقاربهم .

لسنوات، كانت فرنسا وجهة لقضاء العطلات بالنسبة إلى هاجر، المغربية البالغة من العمر 32 عامًا والتي تعمل في شركة استشارية دولية.

في أبريل / نيسان، قدمت طلبًا للحصول على تأشيرة شنغن إلى الدار البيضاء، وهي متعاقدة من الباطن مع القنصلية الفرنسية في المغرب، كما فعلت عادةً استعدادًا لرحلتها إلى فرنسا.

لدهشتها، تم رفض طلب التأشيرة الخاص بها، وهو ما لم يحدث من قبل.

وقالت هاجر لموقع Middle East Eye: “على الرغم من اكتمال ملفي، تم رفض طلبي”.

وأضافت:”أنا مدير بعقد دائم وجميع فترات إقامتي السابقة في منطقة شنغن على ما يرام، فما هي المخاطر التي أمثلها بالنسبة لفرنسا؟ إنه أمر غير مفهوم.”

هاجر ليست وحدها في محنتها. منذ العام الماضي، أصبح من الطبيعي أن ترفض فرنسا طلبات الحصول على تأشيرة من المغاربة، وفقًا لشهادات عديدة حصل عليها موقع ميدل إيست آي.

“مخالف للقيم الفرنسية”

سلمى، البالغة من العمر 31 عاما، فرنسية مغربية مزدوجة الجنسية، تصف هذا الاتجاه بأنه “مخالف للقيم الفرنسية”.

وقالت: “والدتي، التي زارتني في فرنسا عدة مرات في الماضي، تعرضت لرفض [تأشيرة] مرتين هذا العام”.

وقالت سلمى، التي خططت لاتخاذ إجراء قانوني ضد هذا الرفض: “فرنسا، بلدي، تحرمني من رؤية والدتي”.

أما هند، فقد عبرت عن إحباطها من وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبت الحكومة الفرنسية بتفسير لرفض منح التأشيرات لأفراد عائلتها.

في يونيو، روت هند على تويتر تجربة والدها، الذي فشل في الحصول على تأشيرة لحضور حفل تخرج ابنته الأخرى، على الرغم من تقديم طلب قوي مصحوبًا بدعوة من المدرسة.

وتساءلت: “كيف تفسرون رفض التأشيرة لوالدي وأخي اللذين تمت دعوتهما لحفل تخرج أختي، بحقيقة أن سبب الرحلة غير موثوق به”.

Mme @HeleneLeGal

Comment expliquer refus de #visa à mon père et mon frère, invités à la cérémonie diplomation de ma sœur alors k vs justifiez cela par le fait k le motif du voyage n est pas fiable : Faux❌👇

SON SEUL PARENT,encore en vie,va rater sa cérémonie@AmbaFranceMaroc

1/ pic.twitter.com/OuasJieOfu — Sahraouia 🇲🇦 (@hindefathallah) June 16, 2022

وكتبت: “والدها الوحيد، الذي لا يزال على قيد الحياة، سيفتقد حفلها”، متحدية بشكل مباشر السفيرة الفرنسية بالرباط، هيلين لوغال.

قالت هند أيضًا إن إجراءات طلب التأشيرة أصبحت معقدة ومكلفة للغاية، حيث قد يكلف كل طلب حوالي 5500 درهم (535 دولارًا).

وقالت “إنه لا يستحق! إنه يتعارض مع قيمك في المساواة والأخوة”.

بعد استئناف هند، وافقت السفارة الفرنسية على إعادة النظر في طلبات والدها وشقيقها، اللذين تم إصدار تأشيراتهما في النهاية.

استهداف “الدوائر الحاكمة”

كان ذلك في سبتمبر 2021 عندما قررت الحكومة الفرنسية تشديد متطلبات التأشيرة للمتقدمين من المغرب والجزائر وتونس.

بالنسبة للمغرب والجزائر، تم تخفيض عدد التأشيرات الصادرة بمقدار النصف. وبالنسبة لتونس، بنسبة 30 في المائة، مع عام 2020 كسنة مرجعية.

السبب: فشل هذه الدول الثلاث في اتخاذ إجراءات كافية لإعادة مواطنيها الذين يعيشون بشكل غير قانوني في فرنسا.

وقال مصدر من وزارة الداخلية الفرنسية قالت لمجلة TelQuel المغربية في ذلك الوقت: “من الواضح أن هدفنا ليس إضعاف التبادلات الاقتصادية والثقافية القوية مع هذه البلدان. ​​وهذا هو السبب في أن قنصلياتنا ستسعى جاهدة للحفاظ على الفئات ذات الأولوية (الطلاب ، رجال الأعمال ، الحاصلون على جوازات سفر المواهب ، العمال المهرة ، إلخ) .

واضاف “سنستهدف بشكل رئيسي الدوائر الحاكمة المسؤولة بشكل رئيسي عن هذا الوضع”.

باستثناء ذلك، في الواقع، الدوائر الحاكمة بعيدة كل البعد عن كونها الأكثر استهدافًا بالقيود.

“لا يحتاج الزعماء السياسيون إلى تأشيرات”

وقال مسؤول مغربي طلب عدم الكشف عن هويته “في أغلب الحالات لا يحتاج الزعماء السياسيون إلى تأشيرات”. في إشارة إلى “جوازات السفر الخدمية” الشهيرة المخصصة للدبلوماسيين وعائلاتهم.

وبدلاً من ذلك، أدى القانون الجديد إلى رفض “منهجي” للحصول على تأشيرة لرجال الأعمال والصحفيين وآباء المغتربين أو مزدوجي الجنسية، وحتى السياح.

تظهر الإحصاءات التي أطلعت عليها ميدل إيست آي تأثير القيود: أصدرت القنصليات الفرنسية في المغرب 69408 تأشيرة فقط في عام 2021 مقارنة بـ 342.262 في عام 2019 ، وفقًا لتقرير صادر عن المديرية العامة للأجانب في فرنسا (DGEF).

كان عام 2020 الذي ضرب فيروس كوفيد استثناءً. على الرغم من تقييد السفر الدولي بسبب جائحة الفيروس التاجي، إلا أن المغرب كان لا يزال المستفيد الأول من التأشيرات الفرنسية، حيث تم إصدار 98000 تأشيرة، متجاوزًا الأعداد الصادرة للزوار من الصين وروسيا، الذين كانوا عادةً من كبار المنفقين ورحبوا كثيرًا من قبل فرنسا.

وقال مصدر فرنسي في قنصلية الدار البيضاء إن “القنصليات تغلق الصنبور بمجرد أن ترى أنها وصلت إلى حصة 50 في المائة التي حددتها الحكومة”.

وقال المصدر نفسه لموقع Middle East Eye: “يتم رفض بقية الطلبات بشكل منهجي. وفي بعض الأحيان ، عندما لا يوجد سبب يبرر الرفض، يتم ببساطة تأجيل الملف”.

“ازدري فرنسا التي تهينك”

بعد رفض فرنسا، يتقدم المزيد والمزيد من المغاربة الآن للحصول على تأشيراتهم عبر دول شنغن الأخرى، ولا سيما إسبانيا، التي لم تنضم إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية ضد البلدان المغاربية الثلاث.

وقالت هاجر، التي اختارت في النهاية قضاء عطلة في إسبانيا: “بهذه السياسة ، فإن فرنسا تطلق النار على نفسها لأن كل العلاقات التي استغرقت عقودًا لتشكيلها مع الشعب المغربي ستنقطع تدريجياً”.

غالبًا ما يظهر مصطلح “إذلال” في الشهادات، حيث عبر الأكاديمي والكاتب المختار الشاوي عن غضبه من رفض العديد من التأشيرات، ودعا المغاربة إلى “ازدراء فرنسا التي تهينهم”.

وكتب “فرنسا تظل ذات سيادة فيما يتعلق بمنح التأشيرات. لها كامل الحق في رفض هذا وقبول ذلك. ما لا أفهمه هو موقف المغاربة الذين يتذمرون لأن ماما فرنسا لم تكن تريدهم”.

واقترح “اذهب لقضاء عطلتك في مكان آخر. العالم كبير والدول الأخرى أكثر ترحيبا وأرخص”.

وبحسب عدة مصادر ، لم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن في المفاوضات بين فرنسا والمغرب لرفع قيود التأشيرات.

ووصف المغرب قرار فرنسا بأنه “غير مبرر” وقال إنه يتعامل “بحذر” مع قضايا المهاجرين.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في سبتمبر “قرار فرنسا سيادي لكن الأسباب التي تبرره تتطلب الدقة والنقاش لأنها لا تعكس واقع التعاون القنصلي بين البلدين في مكافحة الهجرة غير الشرعية”.