الأحد, أغسطس 14, 2022
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تعيين مصرفي وزيراً للسياحة والآثار في مصر يثير جدلاً .. ما القصة!

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
أحمد عيسى watanserb.com
وزير السياحة والآثار المصري الجديد أحمد عيسى
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وطن – أثيرت حالة من الجدل في مصر نظراً لتشابه اسم وزير السياحة والآثار الجديد أحمد عيسى، مع اسم أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة.

وأحمد عيسى، الوزير الذي عينه رئيس النظام المصري” عبد الفتاح السيسي”، كان يعمل رئيس قطاع التجزئة المصرفية في البنك التجاري الدولي وهو ما كان محل جدل وسخرية كبيرة نظراً لأن السياحة والآثار ليس تخصصه.

وزاد حجم السخرية بالنظر إلى تشابه اسم “الوزير غير المتخصص” مع اسم أحد المتخصصين والأكاديميين في المجال، وأثيرت بالفعل تكهنات بأن يكون خطأً ما قد حدث في هذا الإطار.

وتفاعل الدكتور أحمد عيسى (أستاذ الآثار) نفسه مع هذا الأمر قائلاً في تدوينة عبر فيسبوك: “أنا اسمي: د. أحمد محمود عيسى، أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة. خالص الشكر لمن هنأوني بالوزارة لتشابه الأسماء للمرة الثانية، المرة الأولى كان اسمه: د. أحمد عيسى احمد، والمرة الثانية الآن د. أحمد عيسى طه، خالص التهاني لمعالي الوزير المحترم”.

وقارن السياسيون والنشطاء الأمر، بفيلم معالي الوزير للفنان الراحل أحمد زكي الذي كان قد شهد واقعة مماثلة.

وكتب السياسي المصري البارز الدكتور عمار علي حسن عبر تويتر: “عموماً فيلم “معالي الوزير” كان مستمَدّاً من قصة واقعية معروفة”.

وقال الدكتور مصطفى جاويش: “سؤال هامّ جداً: يتساءل البعض هل كان المقصود الأستاذ الدكتور/ أحمد عيسي أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة ، لتولي وزارة الآثار؟ ، وليس المحاسب المصرفي أحـمد عيسي بالبنك التجاري الدولي ؟، نفس فكرة فيلم معالى الوزير للفنان احمد زكي”.

وغرد منصور الشريف: “الدكتور أحـمد عيسى أستاذ الآثار المصرية، الثاني اسمه برضه الدكتور أحـمد عيسى وهو الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية في بنك (Cib)، الأول مواطن عادي جداً ، بينما الخبير المصرفي هو اللي بقى وزير للسياحة والآثار.. فيلم معالي الوزير”.

وذكر “هواري”: “الناس اللي مستغربة تعيين أحمـد عيسى وزير للآثار… أحب أقولكم إن أستاذ الآثار المصرية القديمة في جامعة القاهرة اسمه برضه أحمد عيـسى “.

تبرير اختيار أحمد عيسى

وتفاعل إعلاميون مقربون من النظام، مع هذا الجدل، لكن من باب تبرير سبب اختيار مصرفي ليدير قطاع السياحة والآثار.

وقال المذيع أحمد موسى – أحد أكثر الإعلاميين المصريين دفاعاً عن النظام: إن الوزير الجديد مهمته استثمارية للحصول على دخل للبلاد.

الأمر نفسه برّره المذيع نشأت الديهي الذي أقرّ بأن اختيار مصرفيٍّ وزيراً للسياحة قد يكون أمراً مستغرَباً، ورجّح بأن يكون اختياره جاء لإدارة الملف، فهي وزارة تحتاج إلى “إدارة” أكثر من احتياجها إلى مسؤول متخصصٍ فنياً.

يُشار إلى أن عيسى المعين وزيراً للسياحة والآثار، شغل منصب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الدولي، وكان رئيساً لمجلس إدارة الشركة التابعة للخدمات المالية غير المصرفية وعضوَ لجنة الإدارة التنفيذية في البنك.

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شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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