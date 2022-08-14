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رياضة

باريس سان جيرمان يواصل التوهج بعد فوزه العريض على مونبلييه (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي watanserb.com
مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي
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وطن – يواصل حامل اللقب باريس سان جيرمان سكة الانتصارات، بعد فوزه الكبير على مونبلييه بخماسية ثمينة مقابل هدفين في منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم على ملعب حديقة الأمراء.

مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه

وجاء أولى أهداف المباراة من خطأ فادح ارتكبه لاعب فريق مونبلييه فالاي ساكو. في الدقيقة ال39، بعد تسجيله الهدف في شباك مرماه.

كما وسجل البرازيلي نيمار جونيور ثنائية رائعة في الدقيقة ال43 من ركلة جزاء، وال51، وقلص الفريق المنافس مونبلييه نتيجة اللقاء عن طريق التونسي وهبي خزري في الدقيقة ال85.

وعاد الفريق الباريسي ليحرز الهدف الثالث في المباراة من توقيع اللاعب كيليان مبابي في الدقيقة ال69، كما وأحرز ريناتو سانشيز في الدقيقة ال87. وسجل تشاتو مبيايي الهدف الثاني له في المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت البديل على نهاية المباراة.

وكان صاحب الأرض باريس سان جيرمان الأكثر تسديداً واستحواذاً على المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 20 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 59%، على عكس الفريق الضيف مونبلييه. الذي وصل عدد تسديداته إلى 7 تسديدات فقط والاستحواذ بنسبة 41%.

تشكيلة باريس سان جيرمان

ودخل المدرب الفرنسي كريستوف غالتيير، المباراة أمام نظيره الضيف مونبلييه بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

دفاع الفريق: كيمبيمبي، سيرخيو راموس، ماركينهوس.

خط الوسط: أشرف حكيمي، فيراتي، فيتور فيريرا، نونو مينديز.

مركز الهجوم: ليونيل ميسي، نيمار جونيور، كيليان مبابي.

ويستعد باريس سان جيرمان (البي أس جي)، للمباراة المقبلة الأسبوع المقبل، أمام ليل في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

ويتصدر الفريق الباريسي على صدارة جدول الدوري الفرنسي. برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن الوصيف ليل برصيد 4 نقاط، كما وتجمد رصيد مونبلييه في المركز الثامن برصيد 3 نقاط للموسم الجاري.

المصدروطن + صفحة باريس سان جيرمان
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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