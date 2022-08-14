باريس سان جيرمان يواصل التوهج بعد فوزه العريض على مونبلييه (فيديو)

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وطن – يواصل حامل اللقب باريس سان جيرمان سكة الانتصارات، بعد فوزه الكبير على مونبلييه بخماسية ثمينة مقابل هدفين في منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم على ملعب حديقة الأمراء.

مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه

وجاء أولى أهداف المباراة من خطأ فادح ارتكبه لاعب فريق مونبلييه فالاي ساكو. في الدقيقة ال39، بعد تسجيله الهدف في شباك مرماه.

كما وسجل البرازيلي نيمار جونيور ثنائية رائعة في الدقيقة ال43 من ركلة جزاء، وال51، وقلص الفريق المنافس مونبلييه نتيجة اللقاء عن طريق التونسي وهبي خزري في الدقيقة ال85.

وعاد الفريق الباريسي ليحرز الهدف الثالث في المباراة من توقيع اللاعب كيليان مبابي في الدقيقة ال69، كما وأحرز ريناتو سانشيز في الدقيقة ال87. وسجل تشاتو مبيايي الهدف الثاني له في المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت البديل على نهاية المباراة.

كأس الأبطال 🏆

4-0 vs. نانت ✅ الدوري الفرنسي

5-0 vs. كليرمون ✅

5-2 vs. مونبلييه ✅ بداية موسم قوية! 💪 pic.twitter.com/PtnJmTgq8o — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 13, 2022

وكان صاحب الأرض باريس سان جيرمان الأكثر تسديداً واستحواذاً على المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 20 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 59%، على عكس الفريق الضيف مونبلييه. الذي وصل عدد تسديداته إلى 7 تسديدات فقط والاستحواذ بنسبة 41%.

تشكيلة باريس سان جيرمان

ودخل المدرب الفرنسي كريستوف غالتيير، المباراة أمام نظيره الضيف مونبلييه بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

دفاع الفريق: كيمبيمبي، سيرخيو راموس، ماركينهوس.

خط الوسط: أشرف حكيمي، فيراتي، فيتور فيريرا، نونو مينديز.

مركز الهجوم: ليونيل ميسي، نيمار جونيور، كيليان مبابي.

ويستعد باريس سان جيرمان (البي أس جي)، للمباراة المقبلة الأسبوع المقبل، أمام ليل في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

⌚️ FIN DU MATCH

C’est terminé au Parc des Princes

⚽️ Wahbi Khazri

⚽️ Enzo Tchato ⚡️ #PSGMHSC 5️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/AXSduU8SFu — MHSC (@MontpellierHSC) August 13, 2022

ويتصدر الفريق الباريسي على صدارة جدول الدوري الفرنسي. برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن الوصيف ليل برصيد 4 نقاط، كما وتجمد رصيد مونبلييه في المركز الثامن برصيد 3 نقاط للموسم الجاري.