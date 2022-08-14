الكشف عن سبب اندلاع حريق كنيسة أبو سيفين بمصر.. وإعلان رسمي لحصيلة الضحايا

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وطن – عرضت وسائل إعلام لقطات تُظهر لحظة اندلاع حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وأظهرت اللقطات اندلاع النيران في الكنيسة، وتبين أن الحريق اندلع في الطوابق العليا أولا.

حصيلة أولية| حريق هائل في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة المصرية يودي بحياة العشرات فيما يواصل رجال الإطفاء إخماد النيران ونقل المصابين للمستشفيات#العربية pic.twitter.com/mbZpiZVTB5 — العربية (@AlArabiya) August 14, 2022

وقالت وسائل إعلام مصرية رسمية، إن قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تمكنت من السيطرة على الحريق الهائل الذي شب صباح اليوم الأحد بكنيسة أبوسيفين بحي إمبابة بالجيزة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه تبلغ للأجهزة الأمنية في حوالي الساعة 9 صباح اليوم، حدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفيين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية.

سبب اندلاع الحريق

وأسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية عن أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثانى بمبنى الكنيسة، والذى يضم عدد من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي، وأدى ذلك لإنبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى فى حالات الإصابات والوفيات.

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، بيانا أعلنت فيه تفاصيل حادث الحريق الذي شب في كنيسة أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة.

وأوضحت الكنيسة، أنه في أثناء القداس الإلهي صباح اليوم، شب حريق بالكنيسة؛ ما أسفر عن إصابة بعض المصلين، تم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة.

وذكرت الكنيسة أن مصادر من وزارة الصحة، قالت إن الوفيات وصلت حتى الآن 41 شخصا، بينما بلغ عدد المصابين 14 شخصا.

وقدم البابا التعزية في الضحايا مشيرا إلى أنه يتابع مع الأجهزة المعنية كافة الأمور المتعلقة بالحادث، وقال: “نتابع بكل الأسى الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم في كنيسة الشهيد العظيم مرقوريوس أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة، شمال الجيزة”.

وأضاف: “نحن على تواصل مستمر مع القيادات المحلية بالمحافظة ووزارة الصحة وكل المسؤولين. وإذ نعزي أسر الضحايا فإننا نصلي من أجل المصابين والمجروحين واثقين أن يد الله ترحمنا جميعا”، كما نقلت جريدة “الشروق المصرية“.

السيسي يقدم التعازي

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.

ووجه السيسي، كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً مع البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، حيث قدم تعازيه في ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بإمبابة.

وقال السيسي، إن كل مؤسسات الدولة ستعمل على تقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم.

وزيرة التضامن الاجتماعي تزور المصابين

وأجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارة مصابي حادث كنيسة أبو سيفين بإمبابة والذين تم نقلهم لمستشفي العجوزة وإمبابة العام من أجل الاطمئنان علي حالتهم الصحية.

وزيرة التضامن الاجتماعي تزور مصابي حادث كنيسة أبو سيفين بإمبابة بمستشفي العجوزة وإمبابة العام .. وتقرر صرف إعانات عاجلة لأسر الضحايا والمصابين pic.twitter.com/xuRey2Ke4Y — وزارة التضامن الاجتماعي (@MOSS_Egypt) August 14, 2022

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فور وقوع الحادث مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة بسرعة التحرك وضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي مقدمة التعازى لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.