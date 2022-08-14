السودان.. تغير جديد بسعر الدولار يربك السوق السوداء

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وطن– تشهد السوق السوداء في السودان ربكة كبيرة بسبب التغير الطارئ بسعر الدولار، حيث شهد سعر العملة الخضراء تذبذبا بين الارتفاع والهبوط المفاجئين ما تسبب بتوقف حركة البيع والشراء داخل هذه السوق.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

وبحسب متعاملين بالسوق الموازي في السودان، فقد هبط سعر الدولار في تغير عن اسعار الأمس.

وانخفض السعر إلى 570 جنيها سودانيا لكل دولار، بدلا من أسعار أمس والتي وصل سعر الدولار فيها إلى 572 جنيها داخل السوق السوداء السودانية.

ويأتي هذا الانخفاض الطفيف بسعر الدولار في السودان، رغم توقع المحللين ارتفاع السعر خلال تعاملات هذا الأسبوع.

ويشار إلى أن الفوضى والعشوائية باتت سيدة الموقف في السودان، في وسط مشد سياسي واقتصادي مرتبك تشهده البلاد منذ الإطاحة بنظام عمر البشير، لتبدأ موجة صراعات جديدة بين جنرالات العسكر على السلطة.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

وداخل البنوك السودانية وصل متوسط سـعر الدولار إلى 568 جنيها للشراء، مقابل 573 جنيها للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء عند 587.10

فيما جاء متوسط سعر اليورو ببنوك السودان عند 583 جنيهاً.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

الجنيه الإسترليني حقق اليوم سعر 695.40 جنيهاً في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان عند 690.42 جنيهاً.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 152 جنيهاً.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 149.77 جنيهاً كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

بينما جاء سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء عند مستوى 156.16 جنيهاً.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 155 جنيهاً للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، عند 156.22 جنيهاً.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 155.54 جنيهاً.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

بينما سجل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى1511جنيهاً.

فيما بلغ متوسط سعره داخل بنوك السودان 1509.68

وتحرص (وطن) على متابعة سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، داخل السوق الموازية (السوداء) بالسودان، لحظة بلحظة نقلاً عن متعاملين بهذه السوق، لنقل أحدث سعر لمتابعينا من السودان والسودانيين خارج بلادهم.

وتختلف أسعار العملات داخل السوق السوداء بالسودان، من تاجر لآخر ومن منطقة لأخرى.