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اختبر معنا قوة بصرك…هل يمكنك تحديد مكان الفتاة؟

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
اختبر معنا قوة بصرك...هل يمكنك تحديد مكان الفتاة؟ watanserb.com
هل يمكنك تحديد مكان الفتاة؟
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وطن– نشرت صحيفة “hindustantimes“صورة تحمل وهما بصريا تظهر وجه رجل ملتحي وكل ما على المشاهد فعله هو تحديد مكان فتاة في الصورة والعثور عليها في أسرع وقت ممكن.

الصورة التي اختارتها الصحيفة تم نشرها أولا على موقع إلكتروني مخصص لألعاب العقل الممتعة والخداع البصري والاختبارات القصيرة. وهي صورة ابتكرها الفنان السويسري ساندرو ديل بريت.

هل يمكنك تحديد مكان الفتاة؟

إذا لم تستطع، فإليك تلميحًا قد يساعدك: فكر في الابتعاد قليلا عن الصورة.

هل يمكنك الآن رؤية الفتاة أم لا؟ إليك الإجابة

بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يبحثون عن مكان الفتاة، فكل ما عليهم فعله هو النظر في وسط الصورة، أي المكان الذي يبدو أنه أنف الرجل الملتحي. ستلاحظ هناك امرأة ترتدي قبعة واسعة تجلس على العشب وظهرها مواجهًا للمشاهد.

المصدرhindustantimes، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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