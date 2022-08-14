اختبر معنا قوة بصرك…هل يمكنك تحديد مكان الفتاة؟

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وطن– نشرت صحيفة “hindustantimes“صورة تحمل وهما بصريا تظهر وجه رجل ملتحي وكل ما على المشاهد فعله هو تحديد مكان فتاة في الصورة والعثور عليها في أسرع وقت ممكن.

الصورة التي اختارتها الصحيفة تم نشرها أولا على موقع إلكتروني مخصص لألعاب العقل الممتعة والخداع البصري والاختبارات القصيرة. وهي صورة ابتكرها الفنان السويسري ساندرو ديل بريت.



هل يمكنك تحديد مكان الفتاة؟

إذا لم تستطع، فإليك تلميحًا قد يساعدك: فكر في الابتعاد قليلا عن الصورة.

هل يمكنك الآن رؤية الفتاة أم لا؟ إليك الإجابة



بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يبحثون عن مكان الفتاة، فكل ما عليهم فعله هو النظر في وسط الصورة، أي المكان الذي يبدو أنه أنف الرجل الملتحي. ستلاحظ هناك امرأة ترتدي قبعة واسعة تجلس على العشب وظهرها مواجهًا للمشاهد.

