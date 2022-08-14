إجبار فتاة على الدعارة في البحرين.. وثمن حريتها 3 ألاف دولار!

- Advertisement -

وطن– لجأت فتاة آسيوية إلى سفارة بلادها في البحرين، لإنقاذها من ممارسة الدعارة تحت التهديد بالضرب والإيذاء.

ضرب وتهديد

وذكرت صحيفة “الأيام” البحرينية، أن الفتاة وقعت ضحية ثلاث سيدات، قمن بخداعها واستدراجها تحت ذريعة توفير فرصة عمل لها في سوبر ماركت.

وقامت السيدات الثلاث بتهديد الفتاة وضربها، لإجبارها على ممارسة الدعارة.

لكن الفتاة الآسيوية تمكنت من إبلاغ سفارتها التي أبلغت السلطات البحرينية عن الواقعة، وتمكنت قوة أمنية من تحريرها والقبض على المتهمات.

وبدأت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين نظر القضية، وقررت تأجيل الجلسة المقبلة، إلى 15 أغسطس/آب، للاطلاع والرد وإعلام المتهمة الثانية.

ثمن الحرية!

وقالت الضحية إن المتهمة الأولى قامت بخداعها من خلال توفير فرصة عمل لها في البحرين مستعينة بأصدقائها في موطنها.

وتمكنت المتهمة من استقدام الضحية إلى البحرين بعد أن قامت بإرسال مبلغ تذكرة السفر لها للعمل في أحد المطاعم.

وقالت الضحية، إنه عند وصولها المملكة، أخبرتها المتهمة أن عملها سيكون في مجال الدعارة، وأن عليها دفع 900 دينار لتنال حريتها. وأجبرتها على العمل ولقاء الزبائن.

ثم قامت المتهمة الأولى ببيع الضحية، للمتهمة الثانية مقابل 500 دينار.

بدورها، قالت المتهمة الثانية للضحية، إن عليها دفع 1200 دينار مقابل الحصول على حريتها.

وقامت المتهمة باحتجاز الفتاة وإجبارها على الدعارة بمساعدة المتهمة الثالثة التي كانت مسؤولة عنها وعن عملها.

وقامت الثالثة بنقل الضحية إلى عدة فنادق وشقق مفروشة واحتجزتها فيها، وقامت بإجبارها على ممارسة الدعارة بحجة دفع تكاليف استقدامها من بلادها.

وقامت أيضاً الثالثة باستقطاب الزبائن، وأجبرت الضحية على ممارسة الدعارة معهم مقابل المال الذي تسلمه للمتهمة الثانية.

عصابة دعارة

وفي سياق متصل، ألقت الأجهزة الأمنية في البحرين القبض على عصابة تمارس الأعمال المنافية للآداب تضم 48 فرداً. بينهم 39 امرأة من جنسيات مختلفة.

وقالت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، في بيان لها. إن كوادرها تمكنت من القبض على 9 آسيويين و39 امرأة من جنسيات مختلفة لقيامهم بممارسة أعمال منافية للآداب العامة.

وجاء إلقاء القبض على المجموعة جاء في قضيتين منفصلتين.

وأدت عمليات البحث والتحري التي قامت بها شرطة الإدارة إلى الكشف عن الأفعال غير القانونية، التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص.

وجرى إلقاء القبض على الأشخاص المتورطين وضبط كمية من المشروبات المسكرة في إحدى القضيتين.

كما تم جرد وإغلاق وتشميع أحد المباني بقرار من النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال القضيتين وإحالتهما إلى النيابة العامة.