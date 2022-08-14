أول ظهور لزوجة قيس سعيد أمام التونسيين.. ماذا قالت عن المرأة والدستور؟

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وطن – ظهرت السيدة إشراف شبيل قرينة الرئيس التونسي قيس سعيد، للمرة الأولى بإلقائها كلمة للمرأة في بلادها.

شبيل نادرا ما تظهر أمام وسائل الإعلام، وكانت قد ظهرت قبل أكثر من عام في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث كانت ترافق زوجها لدى مشاركته في أعمال القمة الثانية “تونس – الاتحاد الأوروبي”.

وفي أول إطلالة على التونسيين كسيدة البلاد الأولى، ألقت شبيل كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، وذلك في معهد الباشا في تونس العاصمة.

وقالت عقيلة قيس سعيد في كلمتها، إن تونس هي أول دولة عربية تتولى فيها امرأة منصب رئاسة الحكومة، في إشارة إلى نجلاء بودن التي تولت مهام منصبها رسميا في 11 أكتوبر 2021.

وأضافت شبيل، أن هذا الأمر يعتبر أحد المفاخر التي سيحفظها التاريخ.

كما تناولت في حديثها، الدستور الجديد، قائلة: “بقدر ما نفخر بالإنجازات التي ضمنها الدستور الجديد في إطار رؤية متكاملة لتكريس حقوق النسان في أنبل معانيها فإننا مدعوون للحفاظ عليها وتطويرها”.

وشددت على أن مطلب الكرامة الوطنية يتطلب أن تنال المرأة حقوقها كاملة دون إقصاء أو تمييز وهذا يتطلب رؤية وطنية.

وأوضحت أن المرأة لعبت دورا في تحرير تونس والنهوض بها وأنها حصن منيع في مقاومة التطرف وكشريك فاعل في الحياة العامة.

ونوهت بأن أحدا لا ينكر ما تعانيه المرأة في الأرياف حيث حقوقها الاقتصادية منقوصة، مضيفة أن جهود مزيد الاعتناء بالمرأة لن تقف.

علاقة قيس سعيد بزوجته

يُشار إلى أن مقطع فيديو تم تداوله في مايو الماضي، يخص تسريباً جديداً لمديرة الديوان الرئاسي التونسي المستقيلة “نادية عكاشة” كشفت فيه عن علاقة الرئيس قيس سعيد بعائلة زوجته القاضية إشراف شبيل.

ووفقاً للتسجيل الصوتي المسرب والخطير، زعمت نادية عكاشة أنّ الرئيس قيس سعيد لا يُحب زوجته القاضية إشراف شبيل يعيش معها ولا يحبها.

وأضافت أن قيس سعيد كان يريد أن يتزوج شقيقة إشراف شبيل ، المحامية عاتكة شبيل، ولكن تم إخباره أنها متزوجة واقترحوا عليه أن يتزوج أختها إشراف.

وأضافت “عكاشة” في حديثها أنّ “عاتكة شبيل” لها تأثير كبير على قيس سعيد، كاشفة أنه قد خصص لها غرفة في منزله.

في حين سخرت من إشراف شبيل مستغربة كيف قبلت أن تسمح لشقيقتها أن تعيش معها في نفس المنزل وهي تعلم أن زوجها كان يريد الزواج بها.

وأكّدت عكاشة في اتصالها الهاتفي بمحدثها أنّ أخو الرئيس، نوفل سعيد هو من تحدث حول علاقة أخيه قيس سعيد بشقيقة إشراف شبيل ، المحامية عاتكة.

وقالت: ”الحكاية هذي اخرج فيها نوفل سعيد خاطرو ما احبش اشراف سعيد ، اخرج فيها للقوماني صاحبو وهذاكا اهز فيها للنهضة”.