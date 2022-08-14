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أسرة عمانية تتعرض لخطر كبير في مومباي بالهند وبيان عاجل من القنصلية

باسل النجار
كتب باسل النجار
أسرة عمانية تتعرض للاحتيال في الهند watanserb.com
أسرة عمانية تتعرض للاحتيال في الهند
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وطن- كشفت السلطات في سلطنة عمان تفاصيل تعرض أسرة عمانية في مدينة بومباي الهندية، للاحتيال والسرقة من قبل محتالين انتحلوا شخصية أفراد شرطة.

أسرة عمانية تتعرض للاحتيال في الهند

وفي هذا السياق أصدرت سفارة عُمان في بومباي بالهند، بيانا كشفت فيه تفاصيل تعرض مواطنيين عمانيين للسرقة والاحتيال في المدينة الهندية.

وقالت السفارة الهندية بحسب ما رصدت (وطن) إنها تتابع مع السلطات المختصة في مومباي حول حادثة المواطنين الذين تعرضوا لاحتيال وسرقة من قبل المنتحلين من عناصر الشرطة بالزي المدني.

وأوضحت أن ذلك حدث أثناء تواجدهم بمنطقة (كولابا) في مدينة مومباي بعد اللقاء بالمذكورين بمقر إقامتهم.

وتابع البيان:”تود القنصلية من المواطنين الكرام المتواجدين في مدينة مومباي أخذ الحيطة والحذر، وتوصي بعدم حمل مبالغ نقدية كبيرة أو مقتنيات ثمينة والحرص على عدم الخروج في الأوقات المتأخرة من الليل.”

وطالبت القنصلية العمانية في مومباي بنهاية بيانها “المواطنين الأعزاء بعدم التردد في الاتصال عند الحاجة للمساعدة.”

وأوضحت أرقامها المتاحة للاتصال: هاتف القنصلية 912222876038+، هاتف شؤون العمانيين 919152299992+.

علاقة الهند وسلطنة عمان

ويشمل التعاون الهندي العُماني طيفًا واسعًا من النشاطات التجارية والاستثمارية والمتعلقة بالطاقة.

وخلال السنوات القليلة الماضية، تعاونت مسقط ونيودلهي في مجال الأمن البحري في منطقة المحيط الهندي، خصوصًا فيما يتعلق بمهمات محاربة القرصنة.

ويمكن القول إن التعاون الأمني البحري هو أهم مجال من مجالات التعاون الهندي العُماني؛ إذ يتمتع الطرفان بتفاهمات كبيرة في هذا المجال، يستفيد عبرها كل طرف من الآخر.

والوصول الهندي إلى الموانئ البحرية في عُمان هو أمر مهم لسببين:

الأول: أن ذلك سيتيح للهند أن تعزز جهودها البحرية في المحيط الهندي، في مواجهة الخطر المتزايد ضد الأمن البحري الهندي، خصوصًا في الساحل الغربي.

الثاني: بما أن ميناء الدقم يقع على الساحل الشرقي لسلطنة عُمان، ويطل على الخليج العربي والمحيط الهندي، يسهم التواجد الهندي فيه إلى الوصول إلى أهداف إستراتيجية تسمح لها بمواجهة النشاط البحري الصيني في منطقة المحيط الهندي.

تعتبر سلطنة عُمان لاعبًا إستراتيجيًا في الإقليم. وبالرغم من كونها عضوًا في مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها تمكنت من بناء سياسة خارجية مستقلة، وتمكنت من أن تلعب دور الوسيط في الخلافات الإقليمية.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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