يزن السيد صاحب مقولة “الرئيس حدا منيح” يفضح نفسه ونظام بشار دون قصد

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وطن- لا تزال تصريحات الممثل السوري يزن السيد، واتهامه مسؤولين في محافظة دمشق بتقاضي الرشوة منه، تتفاعل صعوداً على المستوى الشعبي الرسمي.

وكان يزن السيد اتهم في تصريحات إذاعية مسؤولين في محافظة دمشق بتقاضي رشاوى منه.

وقال خلال لقاء إذاعي على محطة “شام إف إم”، إن موظفة (رئيسة) البلدية التي هدمت مطعمه، تملك ثلاثة بيوت بمشروع “دمر” وأربع سيارات، وعليها ثلاث دعاوى بتهمة الرشوة، ولا تزال على رأس عملها، حسب وصفه.

ورداً على سؤال المذيع “عدي منصور” للسيد: “ليش ما زبطت أمورك لمنع هدم مطعمك؟”، أجاب صاحب عبارة “الرئيس حدا منيح” بكل صراحة: “زبطت.. مديرة البلدية عطيتا خمسة مليون ومدير تجمع مشروع دمر عطيته خمسة مليون”.

ليرد عليه المذيع: “يعني دافع رشوة”، فيجيب السيد: “لا مو رشوة، هيك قال بدن. ليش عم تخلوني أحكي هالشغلات”.

رشاوى لتمرير مخالفات بناء

الأمر الذي دفع محافظة دمشق إلى تهديده باللجوء إلى المحاكم، ونقل موقع “أثر برس” في هذا السياق عن مصدر مسؤول من محافظة دمشق، تأكيده أن التصريحات التي انتشرت عبر مواقع التواصل سيكون عليها الرد من خلال المحاكم.

لافتاً إلى أن القضية التي تحدث عنها الفنان “يزن السيد” غير صحيحة وقد ألقي القبض على مدير الخدمات في محافظة دمشق. وعلى رئيس بلدية دمر وثلاثة مهندسين من البلدية ذاتها وسائق رئيس بلدية دمر، وذلك على خلفية الاشتباه بتقاضيهم رشاوى لتمرير مخالفات بناء.

مهندس المنطقة

وأشار المصدر إلى أن القصة قديمة ولو كان كلام الفنان صحيحاً لماذا لم يتقدم بشكوى بشكل مباشر.

لافتاً إلى إن أحد المواطنين تقدم بشكوى إلى فرع الأمن الجنائي بدمشق حول عملية ابتزاز يتعرض لها من مهندس المنطقة الذي طلب منه دفع مبلغ 100 ألف ليرة للسماح له بمباشرة أعمال الترميم لمنزله. رغم حصول المواطن من البلدية على إذن ترميم نظامي.

كمين للإيقاع بالمرتشي

وتمكن عناصر فرع الأمن الجنائي–حسب قوله- من إحكام كمين للإيقاع بالمرتشي، حيث تحادث المواطن مع المهندس عبر الهاتف الجوال، وحدد موعداً لدفع المبلغ الذي خفض إلى 75 ألف ليرة بعد مفاوضات بين المهندس والمواطن على الهاتف.

وافتتح يزن السيد مطعم “سناك أبو يعرب” في مشروع دمّر بدمشق في نيسان عام 2018.

ولكن لم يلبث أن تعرض للهدم، وبث السيد آنذاك تسجيلاً مصوّراً يظهر فيه موظفي البلدية التابعة للنظام السوري في دمشق وهم يزيلون المطعم الخاص به وبشركائه. والذي كلفه 115 مليون ليرة سورية، وأبدى تخوّفه من تشرّد 42 من موظفي المطعم.

مخالفات كبيرة للمطعم

وبدورها ردت محافظة دمشق آنذاك أن المطعم يحوي مخالفات كبيرة، وليس جزء بسيط منه كما ذكر يزن، وبأن الشكاوى من الأبنية المجاورة تكرّرت عليه وبشكل كبير جداً. مما اضطر المحافظة للقيام بعملية الهدم للجزء المخالف منه فقط”.

مؤكدة أنه لن يتم هدم المطعم بشكل كامل كما تحدث السيد.

التعاون مع بعض الفاسدين في البلدية

وكانت دراسة متخصصة صدرت العام 2013 كشفت عن زيادة أعداد المخالفات وخاصة ضمن مناطق السكن النظامية، حيث قام المخالفون باستغلال فساد البلديات والوحدات الإدارية من خلال حجز مجموعة من الأرقام في سجل ضبط المخالفات تترك فارغة.

وذلك عبر قيام المخالف بالتعاون مع بعض الفاسدين في البلدية بإشادة المخالفة وإثبات قدمها عن طريق السجلات بتاريخ سابق للمرسوم 40 لعام 2012 المتعلق بالمخالفات الذي صدر في تموز الماضي.

كما بينت الدراسة أن أغلبية المخالفات متركزة في الريف حيث بلغت نسبة المخالفات في الريف 70% «472500 مخالفة»، والمدن 30% بواقع «202500» مخالفة. وذلك كله ضمن مناطق العشوائيات بنسب متقاربة بين المدن السورية كل حسب عدد السكان، عدا المحافظات الآمنة نسبياً حيث تنخفض نسبة المخالفات بشكل عام.