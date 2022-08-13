السبت, أغسطس 13, 2022
الرئيسيةالهدهديزن السيد صاحب مقولة "الرئيس حدا منيح" يفضح نفسه ونظام بشار دون...
الهدهد

يزن السيد صاحب مقولة “الرئيس حدا منيح” يفضح نفسه ونظام بشار دون قصد

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
يزن السيد watanserb.com
يزن السيد
- Advertisement -

وطن- لا تزال تصريحات الممثل السوري يزن السيد، واتهامه مسؤولين في محافظة دمشق بتقاضي الرشوة منه، تتفاعل صعوداً على المستوى الشعبي الرسمي.

وكان يزن السيد اتهم في تصريحات إذاعية مسؤولين في محافظة دمشق بتقاضي رشاوى منه.

وقال خلال لقاء إذاعي على محطة “شام إف إم”، إن موظفة (رئيسة) البلدية التي هدمت مطعمه، تملك ثلاثة بيوت بمشروع “دمر” وأربع سيارات، وعليها ثلاث دعاوى بتهمة الرشوة، ولا تزال على رأس عملها، حسب وصفه.

ورداً على سؤال المذيع “عدي منصور” للسيد: “ليش ما زبطت أمورك لمنع هدم مطعمك؟”، أجاب صاحب عبارة “الرئيس حدا منيح” بكل صراحة: “زبطت.. مديرة البلدية عطيتا خمسة مليون ومدير تجمع مشروع دمر عطيته خمسة مليون”.

ليرد عليه المذيع: “يعني دافع رشوة”، فيجيب السيد: “لا مو رشوة، هيك قال بدن. ليش عم تخلوني أحكي هالشغلات”.

رشاوى لتمرير مخالفات بناء

الأمر الذي دفع محافظة دمشق إلى تهديده باللجوء إلى المحاكم، ونقل موقع “أثر برس” في هذا السياق عن مصدر مسؤول من محافظة دمشق، تأكيده أن التصريحات التي انتشرت عبر مواقع التواصل سيكون عليها الرد من خلال المحاكم.

لافتاً إلى أن القضية التي تحدث عنها الفنان “يزن السيد” غير صحيحة وقد ألقي القبض على مدير الخدمات في محافظة دمشق. وعلى رئيس بلدية دمر وثلاثة مهندسين من البلدية ذاتها وسائق رئيس بلدية دمر، وذلك على خلفية الاشتباه بتقاضيهم رشاوى لتمرير مخالفات بناء.

مهندس المنطقة

وأشار المصدر إلى أن القصة قديمة ولو كان كلام الفنان صحيحاً لماذا لم يتقدم بشكوى بشكل مباشر.

لافتاً إلى إن أحد المواطنين تقدم بشكوى إلى فرع الأمن الجنائي بدمشق حول عملية ابتزاز يتعرض لها من مهندس المنطقة الذي طلب منه دفع مبلغ 100 ألف ليرة للسماح له بمباشرة أعمال الترميم لمنزله. رغم حصول المواطن من البلدية على إذن ترميم نظامي.

كمين للإيقاع بالمرتشي

وتمكن عناصر فرع الأمن الجنائي–حسب قوله- من إحكام كمين للإيقاع بالمرتشي، حيث تحادث المواطن مع المهندس عبر الهاتف الجوال، وحدد موعداً لدفع المبلغ الذي خفض إلى 75 ألف ليرة بعد مفاوضات بين المهندس والمواطن على الهاتف.

محافظة دمشق تكذب الفنان يزن السيد.. مصدر لـ”أثر”: الرد على التصريحات سيكون من خلال المحاكم

وافتتح يزن السيد مطعم “سناك أبو يعرب” في مشروع دمّر بدمشق في نيسان عام 2018.

ولكن لم يلبث أن تعرض للهدم، وبث السيد آنذاك تسجيلاً مصوّراً يظهر فيه موظفي البلدية التابعة للنظام السوري في دمشق وهم يزيلون المطعم الخاص به وبشركائه. والذي كلفه 115 مليون ليرة سورية، وأبدى تخوّفه من تشرّد 42 من موظفي المطعم.

مخالفات كبيرة للمطعم

وبدورها ردت محافظة دمشق آنذاك أن المطعم يحوي مخالفات كبيرة، وليس جزء بسيط منه كما ذكر يزن، وبأن الشكاوى من الأبنية المجاورة تكرّرت عليه وبشكل كبير جداً. مما اضطر المحافظة للقيام بعملية الهدم للجزء المخالف منه فقط”.

مؤكدة أنه لن يتم هدم المطعم بشكل كامل كما تحدث السيد.

التعاون مع بعض الفاسدين في البلدية

وكانت دراسة متخصصة صدرت العام 2013 كشفت عن زيادة أعداد المخالفات وخاصة ضمن مناطق السكن النظامية، حيث قام المخالفون باستغلال فساد البلديات والوحدات الإدارية من خلال حجز مجموعة من الأرقام في سجل ضبط المخالفات تترك فارغة.

وذلك عبر قيام المخالف بالتعاون مع بعض الفاسدين في البلدية بإشادة المخالفة وإثبات قدمها عن طريق السجلات بتاريخ سابق للمرسوم 40 لعام 2012 المتعلق بالمخالفات الذي صدر في تموز الماضي.

كما بينت الدراسة أن أغلبية المخالفات متركزة في الريف حيث بلغت نسبة المخالفات في الريف 70% «472500 مخالفة»، والمدن 30% بواقع «202500» مخالفة. وذلك كله ضمن مناطق العشوائيات بنسب متقاربة بين المدن السورية كل حسب عدد السكان، عدا المحافظات الآمنة نسبياً حيث تنخفض نسبة المخالفات بشكل عام.

“سنة ثانیة زواج” .. مشاهد ساخنة بين دانا جبر و يزن السيد وقرار صادم للمسلسل في سوريا!

 

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

النيابة العامة الفرنسية تتحرك للتحقيق في مجزرة حي التضامن في سوريا

الهدهد

قبور موتى للبيع في سوريا تفجر جدلا واسعا.. ما قصتها؟

اقتصاد

سوريا: ارتفاع قاس جدا في سعر البنزين ينذر بزيادة الأعباء

اقتصاد

سعر الليرة السورية أمام العملات الأجنبية اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022

الهدهد

في سوريا.. سرقت الذهب بحيلة شيطانية في لمح البصر (فيديو)

اقتصاد

سفينة الحبوب المسروقة.. أوكرانيا توجه دعوة للسلطات اللبنانية

حياتنا

حفل نجوى كرم في سوريا بقلب قلعة دمشق بعد غياب 10 سنوات (فيديو)

حياتنا

من سوريا.. أغرب حفل زواج ممكن أن تراه بحياتك وجدل واسع (فيديو)

تقارير

اعتقال ماهر الأسد على الحدود السورية – الأردنية .. هل قبض الجيش الأردني عليه؟!

الهدهد

زيارة وفد عماني لبشار الاسد والتقاطهم صورة جماعية تثير غضبا وردودا ساخطة (شاهد)

الهدهد

فيديو كارثي صوره سوري لزوجته “خلسة” في تركيا والشرطة تستنفر

تقارير

قاض سوري يكشف سبب الإقبال على “زواج السوريات” ويفجر موجة غضب

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

إغماء والدة لينا الهاني بعد رؤية جثتها وسارة الهاني تصرخ:”سكروا التابوت”

تعرّف على عطر ليوناردو دي كابريو المفضل.. عطر بثمن زهيد وبرائحة جذابة

فرحة عارمة بمصر لإقالة طارق شوقي.. من هو رضا حجازي وزير التعليم الجديد؟

مجتهد: تركيا اتجهت للتطبيع مع بشار الأسد بعد وعود سعودية وإماراتية

فيديو جثمان لينا الهاني في النعش وانهيار أختها سارة عند رؤيته (شاهد)

فضائح نبيلة مكرم وهالة زايد تطيح بهما في التعديل الوزاري.. أول تعليق بعد الإقالة

” تطاول عليّ بالسباب”.. تفاصيل جديدة لشجار ياسر إبراهيم مع مشجع في المنصورة

محمد أبو تريكة: هذا اللاعب سيرفع مع فريقه الفائز كأس العالم في قطر (فيديو)

طليقة أحمد الفيشاوي تخفي جسدها على الشاطئ بعلم المثلية الجنسية.. ماذا تقصد؟

“كاظم السافل”.. عراقيون يهاجمون كاظم الساهر بشراسة وألفاظ خارجة لهذا السبب!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC