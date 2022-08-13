ورد الخال تعترف: “خنت حبيبي قبل زواجنا لأنه عجبني غيره”! (فيديو)

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وطن– اعترفت الفنانة اللبنانية ورد الخال، بكل جرأة أنها قامت بخيانة حبيبها الأول، مبررةً ذلك بسبب مثير للجدل.

لست قديسة

وأكدت ورد الخال أنها لا تخجل من خيانتها لحبيبها الأول. وقالت خلال لقائها ببرنامج ”كتاب الشهرة“ المذاع عبر شاشة الجديد اللبنانية: ”لا بد أن يكون الواحد حقيقي وصريح. منو منزه، منو قديسة أنا ما بغلط“.

وحول سبب خيانتها لحبيبها الأول قبل زواجها قائلة: ”لأنه عجبني واحد تاني غيره“.

زوجي أصغر مني

وأشارت ورد الخال إلى أنها لا ترى زواجها من الموسيقي باسم رزق، الأصغر منها سناً، أمر معيب.

وتابعت: “فرق العمر بينا مش هالقد، وهو بيعطي أكبر من عمره شكلا ومضمونا. وبيتفهمني أكتر مني، لهيك حسيت ولقيت حالي معه”.

وأوضحت الفنانة اللبنانية أنها تشعر أن زوجها يعاملها كأخته الصغيرة، وتشعر بنفسها طفلة معه رغم أنها أكبر منه سنا.

زواج كنسي

وكشفت ورد الخال أنها تفكر مع زوجها، بتكليل زواجهما المدني في الكنيسة، لأن “الزواج الكنسي له خصوصية جميلة”، بحسب تعبيرها.

وأشارت ورد إلى أنها ليست مستعدة لتربية طفلا.

وكانت ورد الخال قد فاجأت جمهورها قبل 6 سنوات بإعلان زواجها من الموسيقي باسم رزق.

ونشرت حينها شقيقة يوسف الخال، صوراً عبر حسابها على “فيسبوك”، برفقة زوجها وهي ترتدي فستان الزفاف. وعلقت: “هالو من قبرص .. أنا اتجوزت”.

الأعمال العربية المشتركة

هذا وقد تحدثت ورد خلال الحلقة عن مسيرتها الفنية وموقفها من الأعمال العربية المشتركة.

وأكدت الخال أن الممثل السوري أعطى الممثل اللبناني تأشيرة للدخول إلى العالم العربي من خلال الأعمال المشتركة.

وانتقدت ورد الخال “موضة الاعمال العربية المشتركة” مشيرة الى ان هناك ” جو من الفوضى والمحسوبيات دايما موجودة بالوسط الفني.”

خلاف سيرين وماغي

وتحدثت ورد بكل جرأة عن كواليس خلاف الممثلتين اللبنانيتين سيرين عبد النور وماغي بو غصن بسبب مسلسل “للموت”.

كما علقت على موقفها من تصريحها السابق تجاه الممثلة ستيفاني صليبا بأن “الأزياء” تليق بها أكثر من التمثيل.

وعادت ورد وأكدت بأن زوجة شقيقها، نيكول سابا هي النجمة اللبنانية الأولى في مصر.