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حياتنا

هند القحطاني تعرض مفاتن جسدها بملابس ووضعيات جريئة وتعلق: “لست عورة” (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
هند القحطاني تعرض مفاتن جسدها بملابس ووضعيات جريئة وتعلق:
هند القحطاني
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وطن– استعرضت مشهورة السوشيال ميديا السعودية، هند القحطاني، مفاتن جسدها بصور جريئة، تحت شعار “جسدي ليس عورة”.

أجسادنا ليست عورة

وظهرت هند القحطاني بالصور التي نشرتها عبر حسابها على “سناب شات”، ببلاطين ضيقة، وتوب نصف بطن.

وكتبت هند في تعليقها على الصور: “أولا وقبل كل شي كلكم تعرفون مبدئي تجاه جسدي وأجساد جميع نساء الأرض. أجسادنا ليست بعورة”.

وتابعت المشهورة المقيمة بأمريكا: ”لا يحق لرجل أن يعتدي عليكي أو يتجرأ بأي طريقة كانت لأنك لبستي ما يحلو لك أو تباهيتي بقوامك أو رقصت أو استعرضتِ“.

لست مستباحة

واستطردت القحطاني: ”نعم أنا أتباهى بجسمي وأرقص وأفعل ما يحلو لي. من غير القيام بإيذاء أي شخص، أو سلب حريته، أو الاعتداء عليه أو سلب ماله. ولا يعني ذلك أني مستباحة أو أي رجل أو امرأة أن يرسلوا لي ما تم إرساله من هؤلاء الرجال الذين يعلمون علم اليقين بأن ما قاموا بفعله من اقتحام خصوصيتي”.

هند القحطاني

وكشفت هند ما تتعرض له من تحرش، معقبة: “بعضهم قدم إلى السفر من ولايته إلى سان دييغو لتتبعي. لأن عقله المريض ونفسه الدنيئة سولت له بأن ما أفعله والذي هو حق كامل كفله لي القانون يبيح له أن يرسمني بطريقة ليست كما أنا أنظر بها لنفسي. بل من الواضح أن وراءها مآرب أخرى”.

وأكملت هند القحطاني: “خصوصا بأني أعرف ما يدور بعقله من هوس وملاحقته التي لم تتوقف إلا بعد الاتصال بالشرطة“.

هند القحطاني

هند القحطاني بعد التجميل

وفي سياق آخر، أجرت هند القحطاني عملية تجميل لأنفها، وقرر نجلها الأكبر، معاذ، الكشف عن شكل وجه والدته دون فلتر.

ورفضت هند قطعاً ذلك. ودخلت في مناوشة مع معاذ، مُطالبةً إياه بعدم نشر الفيديو في الوقت الحالي. لكنه أبدا إعجابه بشكلها وأكَّد أنها جميلة جدًا.

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وأشار معاذ في مقطع فيديو آخر إلى أن والدته تمتلك الثقة بالنفس لتسمح له بنشر الفيديو. لافتاً إلى أنها جميلة في جميع حالاتها.

وخضت هند أيضاً لعملية زراعة الشعر، واستعرضت شكلها بعد عملية التجميل، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات ظهرت فيه بأثار الكدمات على وجهها وتورم واضح في جانبي وجهها.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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