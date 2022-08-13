مقابل 20 دولارا سارة جيسيكا باركر تؤجر منزلها الريفي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع (صور)

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وطن-فتحت نجمة الفيلم الشهير ذي ساكس أند ذي سيتي، أبواب أحد مساكنها لتئجّره ليومين فقط من خلال قرعة يعرضها موقع الحجز.

ونقلا عن تقرير لمجلة بيبول، ذكرت صحيفة “مادام لو فيغارو” الفرنسية في تقريرها أن الممثلة الشهيرة سارة جيسيكا باركر تريد تأجير منزلها الريفي المتواضع في هامبتونز مقابل 19.98 دولارًا، ابتداءً من الجمعة 26 أغسطس إلى الأحد 28 أغسطس.

ووفقا لما ترجمته “وطن“، سيكون مكان الإقامة متاحًا للحجز ابتداء من يوم الثلاثاء 23 أغسطس من الساعة 12 ظهرًا على موقع الحجز مع ذكر الشعار التالي: “من يأتي أولاً يُخدم أولاً”.

هذا وسيكون هذا العرض الترويجي متاحًا حصريًا في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من الشهر الحالي.

ويعد السعر المذكور 19.98 سعرا رمزيا في إشارة منها إلى العام الذي ظهرت فيه الممثلة لأول مرة وهو عام 1998.

وبحسب المصادر الفرنسية، يحتوي المنزل الذي تبلغ مساحته 1،558 مترًا مربعًا على ثلاث غرف نوم ومطبخ وحمام بالإضافة إلى شرفة تؤدي إلى فناء وشاطئ خاص.

وبالإضافة إلى إمكانية العيش في منزل على طراز كاري برادشو (الشخصية التي لعبت دورها سارة جيسيكا باركر في المسلسل) سيتمكن المستأجرون المحظوظون أيضًا من إلقاء نظرة على حياتها في أثناء إقامتهم في منزلها.

وفيما يلي صور المنزل الريفي المتواضع والجميل: