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مقابل 20 دولارا سارة جيسيكا باركر تؤجر منزلها الريفي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع (صور)

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
سارة جيسيكا باركر watanserb.com
سارة جيسيكا باركر
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وطن-فتحت نجمة الفيلم الشهير ذي ساكس أند ذي سيتي، أبواب أحد مساكنها لتئجّره ليومين فقط من خلال قرعة يعرضها موقع الحجز.

ونقلا عن تقرير لمجلة بيبول، ذكرت صحيفة “مادام لو فيغارو” الفرنسية في تقريرها أن الممثلة الشهيرة سارة جيسيكا باركر تريد تأجير منزلها الريفي المتواضع في هامبتونز مقابل 19.98 دولارًا، ابتداءً من الجمعة 26 أغسطس إلى الأحد 28 أغسطس.

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منزل جيسيكا باركر
منزل جيسيكا باركر

ووفقا لما ترجمته “وطن“، سيكون مكان الإقامة متاحًا للحجز ابتداء من يوم الثلاثاء 23 أغسطس من الساعة 12 ظهرًا على موقع الحجز مع ذكر الشعار التالي: “من يأتي أولاً يُخدم أولاً”.

هذا وسيكون هذا العرض الترويجي متاحًا حصريًا في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من الشهر الحالي.

ويعد السعر المذكور 19.98 سعرا رمزيا في إشارة منها إلى العام الذي ظهرت فيه الممثلة لأول مرة وهو عام 1998.

منزل ريفي تم تشييده منذ عام 1940
منزل ريفي تم تشييده منذ عام 1940

وبحسب المصادر الفرنسية، يحتوي المنزل الذي تبلغ مساحته 1،558 مترًا مربعًا على ثلاث غرف نوم ومطبخ وحمام بالإضافة إلى شرفة تؤدي إلى فناء وشاطئ خاص.

وبالإضافة إلى إمكانية العيش في منزل على طراز كاري برادشو (الشخصية التي لعبت دورها سارة جيسيكا باركر في المسلسل) سيتمكن المستأجرون المحظوظون أيضًا من إلقاء نظرة على حياتها في أثناء إقامتهم في منزلها.

وفيما يلي صور المنزل الريفي المتواضع والجميل:

مطبخ منزل جيسيكا باركر الريفي
مطبخ منزل جيسيكا باركر الريفي
إحدى غرف المنزل الريفي لسارة جيسيكا باركر
إحدى غرف المنزل الريفي لسارة جيسيكا باركر

 

مقابل 20 دولارا تقريبا تؤجر سارة باركر منزلها من خلال قرعة لأحد المحظوظين
مقابل 20 دولارا تقريبا تؤجر سارة باركر منزلها من خلال قرعة لأحد المحظوظين
شرفة المنزل
شرفة المنزل
حديقة المنزل
حديقة المنزل
شرفة مخصصة للحفلاث
شرفة مخصصة للحفلاث
المصدرمادام لو فيغارو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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