لماذا يحذر الخبراء من النوم أمام المرآة؟

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وطن- يبحث الجميع عن الاسترخاء والنوم بهدوء، خاصة في فصل الصيف، حيث يكون ذلك مستحيلًا تقريبًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ويمكن أن يزداد الأمر تعقيدا وفقا لنظرية فانغ شو، بسبب النوم أمام المرآة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن النوم أمام المرآة يمكن أن يضر بجودة النوم، ما يسبب عواقب وخيمة على صحة الإنسان.

مخاطر النوم أمام المرآة

ربما تكون قد قرأت بالفعل أو سمعت في بعض الأحيان عن أسباب تحذير بعض الخبراء من النوم في غرفة فيها مرآة، لذلك كشفت “وطن“، من خلال ترجمتها، عن أسرار تحذير الجميع من النوم أمام المرآة.

كيف ننام أمام المرآة

إذا كانت غرفة نومك تحتوي على مرآة، فمن الأفضل أن تقوم بتحريكها وإبعادها قدر الإمكان عن مكان فراشك والأهم من ذلك يجب ألا تضعها أمامك. وبهذه الطريقة لن تؤثر الطاقات السلبية على نومك، لاسيما إذا اتبعنا قواعد أو مبادئ فانغ شوي.

وفقًا لهذه الفلسفة الصينية، فإن المرآة تولد تأثيرًا مرتدًا للطاقة، ما يضر بمعايير الراحة في أثناء النوم. ومع ذلك هناك خيارات أخرى لمواجهة هذه الظاهرة.

وفقًا لـنظرية فانغ شو، تعتبر المرآة أداة ذات حدين، لذلك يجب أن تنتبه جيدًا إلى مكان وكيفية وضعها في المنزل، حيث يمكن أن تكون خطيرة إذا تم وضعها في أماكن خاطئة.

وفي الحقيقة، على الرغم من التحذير المتكرر، تمتلك جميع العائلات اليوم على الأقل مرآة واحدة في غرفة النوم، ليتم معاينة الملابس والاستقرار على لباس لائق قبل الخروج، بيد أن هذا يضر بصحة الإنسان وراحته.

كيف يضر النوم أمام المرآة بالإنسان

من خلال النوم أمام المرآة، تنتقل طاقتك طوال الليل بين السرير والمرآة. هذا التدفق المستمر للطاقة يجعلك تنام بشكل سيئ، ما يجعلك تشعر بالتعب بحلول اليوم التالي.

ومع ذلك، يمكن مواجهة هذه الظاهرة اعتمادًا على الوضع الذي تنام فيه أو إزالة المرآة نهائيا من الغرفة أو تحريك السرير أو الاختباء من انعكاس الزجاج.

علاوة على ذلك، هناك بديل آخر وفقًا لإرشادات نظرية فانغ شو: يمكنك تغطية المرايا ببطانية، لمنع عودة الطاقات السلبية وبالتالي الحصول على نوم مريح.

وإذا كنت تفضل نقلها إلى غرفة أخرى، فإن أفضل مكان هو الحمام، لأنه المكان الذي تنصح به نظرية فنغ شوي. كما تؤكد على ضرورة وضعها داخل الحمام وليس أمام الباب.