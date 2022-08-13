كأس السوبر العماني بدون جوائز مالية وجائزة أفضل لاعب تثير جدلا

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وطن- أثارت بطولة كأس السوبر العماني في السلطنة والتي توج بها نادي السيب، جدلا واسعا بين العمانيين على مواقع التواصل نظرا لما اتضح بشأن جوائز هذه البطولة.

كأس السوبر العماني وجدل بتويتر

والجمعة، تُوِّج نادي السيب بطلاً لكأس السوبر، بعد فوزه على فريق “النهضة” بهدفين نظيفين.

في كأس السوبر العماني:

* لا جائزة مالية للبطل أو الوصيف!!

*جائزة أفضل لاعب في المباراة عبارة عن طقم عطور🙄!!!!

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هكذا ال"سوبر" وإلا فلا☺️

مع خالص التقدير لدوريات الفرق الأهلية وجوائزها . pic.twitter.com/plwyDAWYoY — خميس البلوشي (@khamis7777) August 13, 2022

وكانت مباراة نهائي السوبر العماني قد أقيمت، مساء أمس، بمجمع “السعادة الرياضي” في صلالة بمحافظة ظفار.

وقال ناشطون إن المسابقة لم يقدم فيها أي جوائز مالية للبطل أو وصيفه، ما أثار جدلا واسعا بين العمانيين على تويتر.

وذكر البعض أنه لا يوجد جوائز مالية للبطل أو الوصيف في بطولة كأس السوبر العماني.

في كأس السوبر العماني لا يوجد جوائز مالية للبطل أو الوصيف

جائزة أفضل لاعب كانت عبارة عن طقم عطور !!!!! pic.twitter.com/89cLn28TJo — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) August 13, 2022

كما أن جائزة أفضل لاعب ببطولة كأس السوبر تسببت بسخرية النشطاء، حيث كانت عبارة عن “طقم عطور”.

وفي هذا السياق كتب الإعلامي خميس البلوشي مستنكرا:”في كأس السوبر العماني: لا جائزة مالية للبطل أو الوصيف!”

جائزة أفضل لاعب في كأس السوبر العماني.

سيارة لامبورجيني موديل 2023 😊 pic.twitter.com/bFOvnOZy1D — سليمان المعمري (@almamari20001) August 13, 2022

وتابع:”جائزة أفضل لاعب في المباراة عبارة عن طقم عطور.. هكذا ال”سوبر” وإلا فلا، مع خالص التقدير لدوريات الفرق الأهلية وجوائزها.”

ومن جانبه غرد الصحفي الرياضي وليد العبري، بأن الاتحاد العماني لكرة القدم أعلن عن 13 راعي للمباراة أسماهم شركاء النجاح ووجه لهم الشكر.

في كأس السوبر العماني .. الاتحاد أعلن عن 13 راعي للمباراة أسماهم شركاء النجاح ووجه لهم الشكر .. بس المُلاحظ أن جائزة أفضل لاعب "كرتون العطور" من الأساس ليس من ضمن الرعاة !! حد قادر يفهم ايش اللي حاصل بالضبط 🤔 ويعطينا التفسير ؟ 😗#السيب_النهضة #كأس_السوبر_العماني pic.twitter.com/ATtcpwJApX — وليد العَـبْـرِي (@waleed83alabri) August 13, 2022

وأضاف مستنكرا:”بس المُلاحظ إن جائزة أفضل لاعب “كرتون العطور” من الأساس ليس من ضمن الرعاة !! حد قادر يفهم ايش اللي حاصل بالضبط ويعطينا التفسير؟”

وسخر سلطان العزبي من جائزة أفضل لاعب بكأس السوبر العماني، والتي كانت عبارة عن طقم عطور:”لي تعليق ع جائزة افضل لاعب ف السوبر العماني.. أمانة يا إتحاد تعبتوا حالكم كثير والهدية كانت ثمينة جدا”.

الناشط سيف النوفلي كتب هو الآخر منتقدا هذا الأمر:”جائزة أفضل لاعب في كأس السوبر العماني هي عبارة عن مجموعة عطور!.. ومع هذا يتساءل البعض لماذا لا تتطور الكرة العمانية ولا تحظى بجمهور؟”

جائزة أفضل لاعب في كأس السوبر العماني هي عبارة عن مجموعة عطور!

ومع هذا يتساءل البعض لماذا لا تتطور الكرة العمانية ولا تحظى بجمهور؟

يقول المتنبي في وصف مثل هذه الحالة

على قدر أهل العزم تأتي العزائم

وتأتي على قدر الكرام المكارم

وتعظم في عين الصغير صغارها

وتصغر في عين العظيم العظائم pic.twitter.com/hAyKrpHAck — Saif Alnofli (@saifalnofli9) August 13, 2022

هذا وتقدم مجلس جماهير نادي السيب، بالشكر والتقدير والتهنئة “للجماهير السيباوية الوفية التي ساندت الفريق الكروي الأول في نهائي كأس السوبر العماني. والجماهير العمانية العاشقة لهذا الكيان التي ساندت نادي السيب في النهائي”، بحسب بيان للمجلس على تويتر.

ويشار إلى أنه بعد شوط أول سلبي أمس، انتظر السيب حتى الدقيقة الـ83 لتسجيل هدف التقدم عن طريق لاعبه البديل مروان تعيب برأسية.

وذلك قبل أن يضيف زميله صلاح اليحيائي هدفاً ثانياً بالدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وحقق نادي السيب العماني بهذا الفوز، ثلاثية محلية تاريخية حيث جمع بين ألقاب الدوري والكأس، إضافة إلى كأس السوبر.