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كأس السوبر العماني بدون جوائز مالية وجائزة أفضل لاعب تثير جدلا

باسل النجار
كتب باسل النجار
كأس السوبر العماني watanserb.com
كأس السوبر العماني
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وطن- أثارت بطولة كأس السوبر العماني في السلطنة والتي توج بها نادي السيب، جدلا واسعا بين العمانيين على مواقع التواصل نظرا لما اتضح بشأن جوائز هذه البطولة.

كأس السوبر العماني وجدل بتويتر

والجمعة، تُوِّج نادي السيب بطلاً لكأس السوبر، بعد فوزه على فريق “النهضة” بهدفين نظيفين.

وكانت مباراة نهائي السوبر العماني قد أقيمت، مساء أمس، بمجمع “السعادة الرياضي” في صلالة بمحافظة ظفار.

وقال ناشطون إن المسابقة لم يقدم فيها أي جوائز مالية للبطل أو وصيفه، ما أثار جدلا واسعا بين العمانيين على تويتر.

وذكر البعض أنه لا يوجد جوائز مالية للبطل أو الوصيف في بطولة كأس السوبر العماني.

كما أن جائزة أفضل لاعب ببطولة كأس السوبر تسببت بسخرية النشطاء، حيث كانت عبارة عن “طقم عطور”.

وفي هذا السياق كتب الإعلامي خميس البلوشي مستنكرا:”في كأس السوبر العماني: لا جائزة مالية للبطل أو الوصيف!”

وتابع:”جائزة أفضل لاعب في المباراة عبارة عن طقم عطور.. هكذا ال”سوبر” وإلا فلا، مع خالص التقدير لدوريات الفرق الأهلية وجوائزها.”

ومن جانبه غرد الصحفي الرياضي وليد العبري، بأن الاتحاد العماني لكرة القدم أعلن عن 13 راعي للمباراة أسماهم شركاء النجاح ووجه لهم الشكر.

وأضاف مستنكرا:”بس المُلاحظ إن جائزة أفضل لاعب “كرتون العطور” من الأساس ليس من ضمن الرعاة !! حد قادر يفهم ايش اللي حاصل بالضبط ويعطينا التفسير؟”

وسخر سلطان العزبي من جائزة أفضل لاعب بكأس السوبر العماني، والتي كانت عبارة عن طقم عطور:”لي تعليق ع جائزة افضل لاعب ف السوبر العماني.. أمانة يا إتحاد تعبتوا حالكم كثير والهدية كانت ثمينة جدا”.

الناشط سيف النوفلي كتب هو الآخر منتقدا هذا الأمر:”جائزة أفضل لاعب في كأس السوبر العماني هي عبارة عن مجموعة عطور!.. ومع هذا يتساءل البعض لماذا لا تتطور الكرة العمانية ولا تحظى بجمهور؟”

هذا وتقدم مجلس جماهير نادي السيب، بالشكر والتقدير والتهنئة “للجماهير السيباوية الوفية التي ساندت الفريق الكروي الأول في نهائي كأس السوبر العماني. والجماهير العمانية العاشقة لهذا الكيان التي ساندت نادي السيب في النهائي”، بحسب بيان للمجلس على تويتر.

ويشار إلى أنه بعد شوط أول سلبي أمس، انتظر السيب حتى الدقيقة الـ83 لتسجيل هدف التقدم عن طريق لاعبه البديل مروان تعيب برأسية.

وذلك قبل أن يضيف زميله صلاح اليحيائي هدفاً ثانياً بالدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وحقق نادي السيب العماني بهذا الفوز، ثلاثية محلية تاريخية حيث جمع بين ألقاب الدوري والكأس، إضافة إلى كأس السوبر.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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