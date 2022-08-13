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فيديو ريم الرياحي الجنسي مع عشيقها حديث التونسيين وآخر ظهور لها (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
فضيحة ريم الرياحي مع عشيقها watanserb.com
فضيحة ريم الرياحي مع عشيقها
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وطن- لا حديث للتونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، سوى الفنانة ريم الرياحي والفيديو الجنسي لها مع عشيقها، والذي صوره زوجها المخرج الشهير مديح بالعيد، عقب كاميرا مراقبة زرعها بغرفة النوم ليثبت خيانتها وتهمة الزنا عليها.

فضيحة ريم الرياحي مع عشيقها

وتسبب هذا المقطع الفاضح للفنانة التونسية ريم الرياحي، في إلقاء القبض عليها وتسرب الخبر لوسائل الإعلام المحلية.

وخلال ساعات كان اسم ريم الرياحي، تريند في كل الدول العربية وكلمة بحث رائجة على جوجل بين النشطاء، الذين يبحثون عن تفاصيل الفضيحة التي قلبت تونس.

وعلى إثر هذه الفضيحة اختفت ريم الرياحي، من الظهور على مواقع التواصل على غير عادتها.

وجاء هذا الاختفاء تحديدا قبل أيام من اتهامها في قضية الزنا والخيانة الزوجية.

آخر ظهور لريم الرياحي المتهمة بالزنا

وبرصد (وطن) لحسابها على انستغرام، فقد كان آخر ظهور للرياحي بتاريخ 22 يوليو.

وظهرت ريم في آخر مرة عبر إنستجرام في عدة صورة نشرتها.

كانت هذه الصور التقطت من مناسبة يبدو أنها حفل غنائي.

وظهرت ريم الرياحي بشكل مفلت حينها أثار انتقادات ضدها، حيث كانت تمسك في يدها كأسًا وخلفها راقصة شرقية.

وكانت إذاعة “موزاييك” التونسية، كشفت الأسبوع الماضي عن وثيقة تنازل زوج الرياحي، المخرج مديح بالعيد عن ملاحقة زوجته قضائيا، بعد ساعات من اتهامها بالزنا والخيانة الزوجية.

وجاءت تلك الأخبار على الرغم من تكتم السلطات التونسية على اسم الفنانة المتهمة بالزنا، ولكن إذاعة موزاييك التونسية كشفت عن الاسم وأكدت أنها ريم الرياحي.

زوجة عشيق ريم الرياحي تدخل على الخط

وفي جديد قضية الفنانة التونسية، أكدت زوجة عشيق ريم تمسكها بملاحقة زوجها والرياحي قضائيا بعد الكشف عن قضية ”الزنا“ التي تورطا فيها.

وبحسب وسائل إعلام تونسية، فقد رفضت زوجة المتهم ربط علاقة خيانة مع الممثلة بإسقاط التتبع في حق زوجها. ورفعت دعوى قضائية في الخيانة.

وأكد المحامي منير بن صالحة، وهو محامي عشيق ريم الرياحي، أن ”إطلاق سراح ريم لا يعني غلق الملف طالما أن هناك طرفين في القضية (كلاهما متزوج). ما يعني أن إسقاط طرف متضرر منهما لا يكفي لتبرئة الطرف المتهم“.

وأوضح بن صالحة: ”أسقطت قضية واحدة بحق ريم، التي لا تزال بصدد الملاحقة القضائية استنادا إلى دعوى الطرف الثاني المتضرر. وهي زوجة عشيقها“.

وأشار إلى أن ”منوبه أصبح هو المتهم الرئيسي استنادا إلى دعوى زوجته ضده. وأن الفنانة الرياحي أصبحت شريكة له في الاتهام، لأن الملف لا يخصها وحدها فقط وإنما تحرك من جهة أخرى ولا إسقاط فيه“.

زوجة عشيق الممثلة التونسية ريم الرياحي تظهر وتفجّر مفاجآت

 

المصدرانستجرام ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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