فيديو ريم الرياحي الجنسي مع عشيقها حديث التونسيين وآخر ظهور لها (شاهد)

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وطن- لا حديث للتونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، سوى الفنانة ريم الرياحي والفيديو الجنسي لها مع عشيقها، والذي صوره زوجها المخرج الشهير مديح بالعيد، عقب كاميرا مراقبة زرعها بغرفة النوم ليثبت خيانتها وتهمة الزنا عليها.

فضيحة ريم الرياحي مع عشيقها

وتسبب هذا المقطع الفاضح للفنانة التونسية ريم الرياحي، في إلقاء القبض عليها وتسرب الخبر لوسائل الإعلام المحلية.

وخلال ساعات كان اسم ريم الرياحي، تريند في كل الدول العربية وكلمة بحث رائجة على جوجل بين النشطاء، الذين يبحثون عن تفاصيل الفضيحة التي قلبت تونس.

وعلى إثر هذه الفضيحة اختفت ريم الرياحي، من الظهور على مواقع التواصل على غير عادتها.

وجاء هذا الاختفاء تحديدا قبل أيام من اتهامها في قضية الزنا والخيانة الزوجية.

آخر ظهور لريم الرياحي المتهمة بالزنا

وبرصد (وطن) لحسابها على انستغرام، فقد كان آخر ظهور للرياحي بتاريخ 22 يوليو.

وظهرت ريم في آخر مرة عبر إنستجرام في عدة صورة نشرتها.

كانت هذه الصور التقطت من مناسبة يبدو أنها حفل غنائي.

وظهرت ريم الرياحي بشكل مفلت حينها أثار انتقادات ضدها، حيث كانت تمسك في يدها كأسًا وخلفها راقصة شرقية.

وكانت إذاعة “موزاييك” التونسية، كشفت الأسبوع الماضي عن وثيقة تنازل زوج الرياحي، المخرج مديح بالعيد عن ملاحقة زوجته قضائيا، بعد ساعات من اتهامها بالزنا والخيانة الزوجية.

وجاءت تلك الأخبار على الرغم من تكتم السلطات التونسية على اسم الفنانة المتهمة بالزنا، ولكن إذاعة موزاييك التونسية كشفت عن الاسم وأكدت أنها ريم الرياحي.

زوجة عشيق ريم الرياحي تدخل على الخط

وفي جديد قضية الفنانة التونسية، أكدت زوجة عشيق ريم تمسكها بملاحقة زوجها والرياحي قضائيا بعد الكشف عن قضية ”الزنا“ التي تورطا فيها.

وبحسب وسائل إعلام تونسية، فقد رفضت زوجة المتهم ربط علاقة خيانة مع الممثلة بإسقاط التتبع في حق زوجها. ورفعت دعوى قضائية في الخيانة.

وأكد المحامي منير بن صالحة، وهو محامي عشيق ريم الرياحي، أن ”إطلاق سراح ريم لا يعني غلق الملف طالما أن هناك طرفين في القضية (كلاهما متزوج). ما يعني أن إسقاط طرف متضرر منهما لا يكفي لتبرئة الطرف المتهم“.

وأوضح بن صالحة: ”أسقطت قضية واحدة بحق ريم، التي لا تزال بصدد الملاحقة القضائية استنادا إلى دعوى الطرف الثاني المتضرر. وهي زوجة عشيقها“.

وأشار إلى أن ”منوبه أصبح هو المتهم الرئيسي استنادا إلى دعوى زوجته ضده. وأن الفنانة الرياحي أصبحت شريكة له في الاتهام، لأن الملف لا يخصها وحدها فقط وإنما تحرك من جهة أخرى ولا إسقاط فيه“.