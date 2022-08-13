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فيديو جثمان لينا الهاني في النعش وانهيار أختها سارة عند رؤيته (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
جنازة لينا الهاني watanserb.com
جنازة لينا الهاني
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وطن- وثّق مقطع فيديو متداول لحظة وصول جثمان البلوجر لينا الهاني، لأجل تشييعها إلى مثواها الأخير، حيث انهارت شقيقتها سارة عندما ألقت نظرة الوداع على جثتها.

تشييع جنازة لينا الهاني

الفيديو المنتشر والذي صورته وسائل إعلام كانت تغطي جنازة لينا الهاني، أظهر لحظة دخول نعشها إلى المسجد لأجل صلاة الجنازة.

وعندما تمّ إنزال النعش عند مقر النساء التفت أسرة لينا حوله، وتم إزالة الغطاء لتظهر جثتها حيث انهارت شقيقتها سارة الهاني عند رؤية جثمانها.

وسادت حالة من الحزن بين المتواجدين لتشييع جنازة لينا الهاني إلى مثواها الأخير في بلدها لبنان.

جثمان لينا الهاني

وحرص أقارب وأصدقاء لينا الهاني، على إلقاء نظرة الوداع عليها والتفوا حول جثمانها قبل التشييع.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت (الخميس)، بنبأ وفاة اليوتيوبر الشهيرة لينا الهاني، شقيقة المطربة سارة الهاني، إثر تعرضها لحادث مروري مروّع في الكويت.

وتوفيت لينا الهاني في الكويت على أحد الطرق السريعة، جراء اصطدام سيارتها بأخرى مما أدى إلى وفاتها على الفور، بحسب ما كشفت التقارير الطبية عن وفاتها.

من هي لينا الهاني شقيقة سارة الهاني؟

ومعروف أن لينا الهاني هي من النشطاء البارزين على مواقع التواصل في الكويت، ولديها عدد كبير من المعجبين والمتابعين.

ولينا الهاني هي أم لطفلين، ومديرة متجر LUXURIA.

وكانت لينا تهتم كثيراً بعمل أختها الفنانة سارة الهاني.

ويشار إلى أن سارة هي الفائزة بالمرتبة الأولى ببرنامج “ستوديو الفن ” دورة (2001/ 2002) والتي تميزت بكونها أصغر فنانة لبنانية تفوز باللقب.

منشورات لينا الهاني الأخيرة

وكانت منشورات الراحلة لينا الهاني الأخيرة أحدثت جدلًا واسعا بعد وفاتها، لا سيما أن آخر كلماتها عبر تطبيق “سناب شات” اتسمت بالحزن والمرارة.

وكتبت “الهاني” في آخر منشور لها عبر “سناب شات” قبل وفاتها بحسب ما رصدت (وطن): “أحيانًا عندما نحزن ونتعب أو تواجهنا المصاعب لا ندور حل أو أحد ليحمل همومنا عنا، بل نبحث عن ما يسندنا، يطبطب علينا، ندور قلوب تملؤها الرحمة تذكرنا بالخير والأمل.. نحتاج لأهل لنستمد القوة ونواجه من دون خوف”.

سبب وفاة لينا الهاني أخت سارة الهاني في الكويت وصورة قبل الوفاة مباشرة

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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