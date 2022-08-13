فضائح نبيلة مكرم وهالة زايد تطيح بهما في التعديل الوزاري.. أول تعليق بعد الإقالة

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وطن- أثار التعديل الوزاري الجديد في مصر والذي أعلن عنه اليوم (السبت)، بقرار رسمي من رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل حيث تم الإطاحة بوزيرتي الصحة والهجرة “هالة زايد” و”نبيلة مكرم”، من منصبهما بعد الفضائح التي ظهرت مؤخراً بشأنهما ووصلت للقضاء.

التعديل الوزاري الجديد في مصر

وعبْر مواقع التواصل في مصر تصدّر وسم بعنوان ” التعديل الوزاري”، قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في البلاد، بعد موافقة مجلس الشعب الذي انعقد بدعوى من السيسي، على تغيير 13 وزيراً بالحكومة، كان أشهرهم وزير التعليم طارق شوقي، ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم، ووزيرة الصحة هالة زايد.

وكان اسم كل من نبيلة مكرم وهالة زايد، قد ارتبط مؤخراً بفضائح أحرجت نظام السيسي داخلياً وخارجياً.

وكانت فضيحة نجل وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، والذي يُدعى (رامي) قد خرجت للعلن قبل أشهر بعد الكشف عن تورطه بقتل صديقين له في أمريكا، وإلقاء القبض عليه حيث يخضع للمحاكمة الآن.

فيما ظهرت فضيحة وزيرة الصحة هالة زايد، قبلها ومنذ العام الماضي عندما اختفت “زايد” بشكل مفاجئ عن الأنظار عقب الإعلان عن التحقيق بقضية فساد تورط فيها مدير مكتبها.

ليتضح بعد ذلك تورط طليق هالة زايد نفسه، بقضية الفساد مع مدير مكتبها، حيث صدر حكم ضدهما قبل أيام.

هذه الفضائح الخاصة بوزيرات السيسي أحرجت النظام بشدة، مما دفعه للإطاحة بهما في أول تعديل وزاري.

حيث تم الإعلان اليوم عن التعديل الوزاري الجديد، ليتم استبدال نبيلة مكرم، بـ (سها ناشد) كوزيرة للهجرة والمصريين بالخارج.

كما حل مكان هالة زايد، الدكتور خالد عبد الغفار وزيراً للصحة.

وأطاح السيسي أيضا خلال التعديل الوزاري الجديد، بوزير التعليم المثير للجدل طارق شوقي، والذي تم استبداله بـ رضا حجازي.

ويشار إلى أن التعديل الوزاي الجديد أطاح بـ(13) وزيراً في حكومة مصطفى مدبولي، فيما تم الإبقاء على 18 وزيراً من الحكومة القديمة منهم هالة السعيد وزيرة التخطيط، و نيفين القباج وزيرة للتضامن الاجتماعي.

بالإضافة إلى محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكامل الوزير وزير النقل.

أول تعليق من نبيلة كرم على إقالتها

وفي أول تعليق لها على قرار الإطاحة بها، تقدمت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، بالشكر لدولتها وقيادتها السياسية، مضيفة:”ليس فقط على مساندتهم لشخصي في هذه الظروف، ولكن أيضا لمنحي فرصة خدمة وطني على مدار (٧ سنوات).”

وتابعت الوزيرة المقالة في منشور عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك:”كان شرفاً عظيماً سأظل أفتخر به طول عمري”

واختتمت:”دعواتكم لي ولرامي، ودعواتي القلبية بكل الخير والبركة لبلدي ولأهلها.”

فيما لم يصدر أي تعليق من هالة زايد، إلى الآن على خبر إقالتها من وزارة الصحة.

ووافق مجلس النواب على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب رئيس النظام عبد الفتاح السيسى، بشأن التعديل الوزارى.

وجاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب، السبت، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لنظر التعديل الوزاري، والتى دعا إليها السيسي.

وحول الوزارات التي شملها التعديل فهي: الصحة والسكان والهجرة والمصريون في الخارج، والتنمية المحلية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة. بالإضافة إلى الطيران المدني والإنتاج الحربي والتربية والتعليم والسياحة والآثار والقوى العاملة، وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة والري والموارد المائية».

ومن المقرر أن يبدأ الوزراء الجدد مراسم حلف اليمين، غدًا الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية أمام السيسي.

وكان المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، صرح بأن المجلس مدعو للانعقاد في جلسة طارئة، اليوم السبت الساعة ١٢ ظهرًا، وذلك للنظر لأمر عاجل، دون توضيح تفاصيل أكثر