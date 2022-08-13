فرحة عارمة بمصر لإقالة طارق شوقي.. من هو رضا حجازي وزير التعليم الجديد؟

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وطن- عبر آلاف المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، عن فرحتهم العارمة بإقالة وزير التعليم طارق شوقي، والذي تم استبداله اليوم في التعديل الوزاري الجديد والواسع بالدكتور رضا حجازي.

إقالة طارق شوقي وفرحة المصريين

وتصدرت مواقع التواصل المصرية وسما حمل اسم “طارق شوقي”، أبدى خلاله المصريين شماتة وفرحة كبيرة بإقالة الوزير، الذي وصفوه بأنه كان الوزير الأكثر جدلا في وزارة التربية والتعليم منذ إنشائها في مصر.

ويرجع ذلك بسبب العديد من القرارات التي اتخذها “شوقي” خلال فترة رئاسته للتربية والتعليم، والتي وصفت بأنها غير منطقية وضيعت مصير العديد من الطلبة.

ومن ضمن هذه القرارات كان قراره باعتماد “التابلت” في عمليات التعليم والامتحان، رغم وجود بنية تحتية إلكترونية سيئة جدا بمصر وهو ما ترتب عليه مشاكل عدة، فضلا عن إهدار الكثير من الأموال العامة.

#عاجل: إقالة وزير التربية والتعليم طارق شوقي ذهب تصحبه ملايين اللعنات من أهالي أبناء الثانوية العامة والتعليم في مصر.. يوم تجسد الفشل في وزير#طارق_شوقي pic.twitter.com/UypOCvla2p — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) August 13, 2022

ويأتي ذلك فضلا عن قرارات طارق شوقي، بتغيير المناهج بشكل غير تدريجي لا يتناسب مع الوضع المصري وقدرات الطلاب والمعلميين الحاليين.

حيث أراد شوقي الانتقال للنموذج الغربي مرة واحدة دون أي تميهد أو تدريج، ما تسبب بربكة كبيرة للطلاب وأولياء أمورهم ودفعهم لمهاجمة وزير التعليم طارق شوقي، بشدة طيلةى الفترة الماضية.

غور في ستين دايه، الله يلعنك #وزير فاشل… دمرت التعليم وعقدت الطلبة وكنت سبب في انتحار شباب وبنات كتير ذنبهم في رقبتك…

يارب عظم الكرب وأنت الربّ لا رب لنا سواك…..

إنزل على الظالمين سخطك وبأسك وعذابك وانتقامك الذي لا يرد#طارق_شوقي pic.twitter.com/j7bowJzR3m — ســــــندس ❣️ (@sondos_80) August 13, 2022

التعديل الوزاري الجديد في مصر

التعديل الوزاري الجديد في مصر أطاح بعدة وزراء من بينهم طارق شوقي، وكان أبرزهم أيضا وزيرتي الصحة هالة زايد والهجرة نبيلة مكرم.

وشهد مجلس النواب المصري تصفيقا حادا من النواب، بعد إعلان قرار إقالة وزير التعليم طارق شوقي، واستبداله بالدكتور رضا حجازي.

واحد صرف مليارات الدولارات على النظام الفاشل بتاعه رغم ان دول كتير قبلنا و اغني مننا قالت إنه مكلف و مبيطورش اي حاجه في التعليم، و مشي عادي بدون اي محاكمة على إهدار المال العام!!

عرفتوا انهم شويه سكرتاريه و زي المناديل بالظبط؟؟!#طارق_شوقي#رضا_حجازي#التعديل_الوزاري pic.twitter.com/TMHh9GRGjv — الله غالب🇵🇸 (@medo19019) August 13, 2022

وفي تعليقه له عبر وسم “طارق شوقي”، كتب المهندس أحمد فهمي:”اوعى تكون مفكر إنها كده خلصت..دي مجرد إقالة بدون حساب من منصب في الدنيا.”

اوعى تكون مفكر إنها كده خلصت..

دى مجرد إقالة بدون حساب من منصب في الدنيا،

لسه لما تاخد قرار الإقالة من الدنيا كلها وتقف للحساب بين يدي الحكم العدل،

والله سيحاسبك الله عن الظلم اللى ارتكبته في حق آلاف من أولادنا،

وانا خصيمك امام الله عن حقي وحق بنتى☝🏻#طارق_شوقي #التعديل_الوزاري pic.twitter.com/NzqvCN7fUU — Eng. Ahmed إبن Fahmy 🔭 (@AhmedFahmy313) August 13, 2022

وتابع:”لسه لما تاخد قرار الإقالة من الدنيا كلها وتقف للحساب بين يدي الحكم العدل، والله سيحاسبك الله عن الظلم اللى ارتكبته في حق آلاف من أولادنا.. وأنا خصيمك امام الله عن حقي وحق بنتي.”

وكتبت حنان مهاجمة وزير التعليم السابق:”حسبي الله ونعم الوكيل فيك لحد دلوقتي بعانى أنا وابني من السنة اللي فاتت.. جالي اكتئاب تعب سنة كاملة ضاع وحلم أنه يخش إعلام راح وعلشان أدبي اتظلم في التنسيق.”

فيما علقت فاطمة الدويك:”جئت لهدم منظومة التعليم فهدمت معها منظومة القيم وهدمت احلام البسطاء.. وقضيت على آخر أمل للمصريين الفقراء فى رفع مستواهم الاجتماعي.”

وتابعت:”رحلت بفضيحة السرقة والغش وهذا مايليق بك.. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفى كل من تعاون معك.”

من هو رضا حجازي وزير التعليم الجديد؟

قرار إقالة طارق شوقي في التعديل الوزاري الجديد، ترتب عليه إسناد وزارة التربية والتعليم للدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم.

نائب #طارق_شوقي يحل محله.. وسم #رضا_حجازي يتصدر تويتر بعد تعيينه وزيرًا للتربية والتعليم بعد أن كان نائبًا للوزير السابق pic.twitter.com/OOJsZBGXxJ — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 13, 2022

وبحسب سيرته الذاتية فإن رضا حجازى، بدأ عمله كمدرس لمادة العلوم قبل أن يتدرج بعدة مناصب قيادية، وهو أستاذ باحث بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي.

حصل رضا حجازي على الدكتوراة في إدارة المناهج وطرق التدريس من جامعة المنصورة، وعمل مدرس علوم بالمرحلة الإعدادية بمديرية التربية والتعميم بالدقهلية.

– صدارة البحث يتسيدها وقت كتابة تلك السطور #رضا_حجازي الذي باتت معه حقيبة #التعليم خلفا لـ #طارق_شوقي، وهو سيكون في مرمى اختبارات الجميع من الآن وحتى أقرب امتحان، والأمر نفسه مع خالد عبد الغفار وزير الصحة، ومعه وزير التعليم العالي الجديد.#التعديل_الوزاري — معتز نادي 🇪🇬 (@MoatazNadi) August 13, 2022

ثم مدرس كيمياء بالمرحلة الثانوية، ومدرس مساعد بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، ثم مدرسا بذات المركز

ويشار إلى أن أبرز المناصب القيادية التي تولاها رضا حجازي، هي رئيس قطاع التعميم العام بوزارة التربية والتعليم الفني، ونائب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين. بالإضافة إلى توليه منصب نائب رئيس البيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

هذا بالإضافة إلى عدن مناصب تربوية وعلمية أخرى في مجالات مختلفة، كما ناش العديد من الرسائل العلمية التربوية في الجامعات المصرية.

رحلة تعليمية طويلة على مدى عقود.. أهم المعلومات عن الدكتور #رضا_حجازى #وزير_التعليم الجديد pic.twitter.com/GW5Q2OLQol — اليوم السابع (@youm7) August 13, 2022

رضا حجازي تقلد منصبه الأخير قبل اختياره وزيرا، والذي كان نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون المعلمين في ديسمبر ٢٠١٩.

كما شارك حجازي، في إدارة ملف امتحانات الثانوية العامة، وكان على رأس اللجنة التي تولت وضع نظام البوكليت بعد أحداث تسريبات الثانوية العامة عام 2016.

وقام رضا حجازي أيضا بحصر مشكلات المعلمين ووضع خطة للترقي الوظيفي. بالإضافة لخطة وضعها لحصر العجز والزيادة بأعداد المعلمين ضمن خطوات تعيين 150 ألف معلم على مدار ٥ سنوات والتي تنفذها الحكومة.