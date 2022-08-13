السبت, أغسطس 13, 2022
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شبيه إيلون ماسك الصيني يعود للواجهة وجدل جديد.. نسخة طبق الأصل منه

باسل النجار
كتب باسل النجار
شبيه إيلون ماسك الصيني watanserb.com
شبيه إيلون ماسك الصيني
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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لرجل صيني، أطلقوا عليه اسم “إيلون ماسك” الصيني، نظرا للشبه الكبير جدا بينه وبين الملياردير الأمريكي وكأنه نسخة طبق الأصل منه.

شبيه لإيلون ماسك يظهر في الصين

وشبيه إيلون ماسك الصيني هو صانع محتوى على الإنترنت، وتسبب الشبه الكبير بينه وبين مالك تسلا في اندهاش العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

والفيديو المتداول قديم ونشره في الأصل مستخدم يُدعى “Udubria Isaac” على Instagram في أول يونيو الماضي. لكنه انتشر الآن مجددا بشكل كبير وحصد أكثر من 16 مليون مشاهدة.

وتم عنونت الفيديو المتداول بـ”إيلون ماسك الصيني”.

وبحسب المقطع الذي رصدته (وطن)، فقد ظهر شبيه إيلون ماسك، وهو يخرج من سيارة تسلا ويبتسم ويقول: “مرحبًا بالجميع ، أنا إيلون ماسك.”

وذكر مستخدمون أن شبيه ماسك وصانع المحتوى الصيني هذا يدعى “لي يونغ ما”.

فيديو شبيه إيلون ماسك الصيني يثير جدلا

ومنذ مشاركته حصد الفيديو أكثر من مليون إعجاب على Instagram. وقام المستخدمون بإغراق قسم التعليقات في المنشور بملاحظات مفاجئة. حيث لم يصدقوا مقدار الشبه الكبير بين الرجل الصيني وإيلون ماسك.

كتب أحد المستخدمين: “إنه لا يعرف ماذا يقول غير ذلك. من المفترض أن تأتي هذه النسخة من المريخ وليس من الصين”.

بينما كان مستخدمو الإنترنت يعرفون بوضوح أن الفيديو كان مجرد تقليد ساخر لـ إيلون ماسك، فقد شعروا بالحيرة من مدى تشابه وجه الرجل الصيني مع وجه إيلون ماسك.

وتوصل بعض المستخدمين إلى نظريات مثل “الفلاتر”، أو أن الفيديو “مفبرك”.

وقال أحد المستخدمين مازحا: “ربما يكون أحد أبنائه العشرة”.

وبالبحث يتضح أن “لي يونغ ما” هو ممثل صيني يشبه بالفعل «إيلون ماسك» إلى حد كبير.

وقد حدد ماسك موعد لمقابلته من قبل لشدة اندهاشه من الشبه الكبير بينهما.

ويشار إلى أن وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) بدأت مؤخرًا مناقشات تقنية أولية مع شركة SpaceX التابعة لشركة Elon Musk. والتي قد تؤدي إلى الاستخدام المؤقت لمنصات الإطلاق بعد أن منع الصراع في أوكرانيا وصول الغرب إلى صواريخ سويوز الروسية، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

وإلى جانب اليابان والهند ، ظهر المنافس الأمريكي الخاص لشركة Arianespace الأوروبية كمرشح رئيسي لسد الفجوة بشكل مؤقت، لكن القرارات النهائية تعتمد على الجدول الزمني الذي لم يتم تحديده بعد لصاروخ “أريان 6” المتأخر في أوروبا.

والد إيلون ماسك

وسبق أن تحدث إيرول ماسك، والد أغنى رجل في العالم الملياردير إيلون ماسك، عن إبنه خلال حديث لبرنامج “The Kyle and Jackie O Show” الأسترالي وكشف أنه ليس فخورا بإنجازاته، وفي المقابل قال ان ابنه الثاني يشكل مصدر “فخره وسعادته”.

وقلل إيرول، البالغ من العمر 76 عامًا، من حجم إنجازات ابنه. مؤكداً أن العائلة كلها ساهمت في العديد من الأعمال الناجحة “عبر فترة طويلة من الزمن” وليس إيلون وحده.

وعندما سأله مقدم البرنامج عما إذا كان فخوراً بإيلون، قال إيرول: “لا، حسنًا، كما تعلم، أعني، نحن عائلة تقوم بالكثير من الأشياء منذ فترة طويلة. ليس الأمر كما لو أننا بدأنا فجأة في فعل شيء ما”.

والد إيلون ماسك يُصرّ على فضح ابنه الملياردير .. وهذا ما كشفه عنه

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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