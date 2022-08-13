سعر الدولار في السودان اليوم السبت 13 أغسطس 2022.. الارتباك سيد المشهد!

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وطن- سجل سـعر الدولار في السودان اليوم السبت 13 أغسطس 2022، ارتفاعا طفيفا لدى المصارف التجارية بحسب نشرة صادرة عن البنك المركزي السوداني، وذلك وسط ارتباك كبير في أسعار الصرف بين البنوك المختلفة.

سعر الدولار في السودان اليوم

سجل سعر الدولار في السودان اليوم 569.16 جنيها للشراء، و572.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

سجل سعر اليورو اليوم السبت في السودان 578.66 جنيه للشراء و588.56 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

سجل سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم السبت 693.51 جنيه للشراء و697.64 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 151.39 جنيه للشراء و152.63 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 154.28 جنيه للشراء و155.92 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

كما سجل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 155.27 جنيه للشراء و156.44 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني في السودان اليوم

بلغ سعر الريال العماني في السودان اليوم السبت 1475.70 جنيه للشراء و1486.77 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في السودان

سجل سعر الدينار البحريني اليوم السبت 1507.03 جنيه للشراء، و1518.33 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان

سجل سعر الدينار الكويتي في السودان اليوم في السوق الرسمية سعر 1833.48 جنيه للشراء و1851.48 جنيها للبيع.

اقتصاد السودان

توقع صندوق النقد العربي تحسن الأوضاع الداخلية وأساسيات الاقتصاد الكلي وارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي إلى 3.5% في عام 2023 في السودان، وسيؤدي التبني التدريجي للإصلاحات الاقتصادية، والاستثمار في البنية التحتية العامة والمشاريع الرأسمالية، والزيادة المتوقعة في صادرات النفط والذهب إلى دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنهاية أفق التوقع فيما سيقيد ارتفاع معدلات التضخم من مستويات الاستهلاك الخاص خلال أفق التوقع.

وأضاف صندوق النقد العربي، في تقرير له، أن الحكومة في السودان تستهدف تحقيق معدل نمو يقدر بنحو 1.2% في عام 2022 من خلال العمل على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي تسارعت وتيرتها في عام 2021، مما يتطلب التركيز على تبني السياسات وتكثيف الجهود الرامية إلى اندماج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي من خلال الالتزام بالمعايير الرقابية والإشرافية وتعزيز الشفافية مما يساعد على تهيئة البيئة الاستثمارية.

رغم ذلك يواجه الاقتصاد السوداني بعدد من التحديات يأتي على رأسها العجز المتواتر في الموازنة العامة للدولة والحساب الجاري ومعدلات التضخم المرتفعة.

وأوضح صندوق النقد العربي: سيستفيد قطاع الزراعة خلال أفق التوقع من زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر لا سيما من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما سيظل قطاعا الهيدروكربونات والتعدين المحركين الرئيسين للنمو، مدعومين بزيادة أسعار الطاقة العالمية والاستثمارات الأجنبية.