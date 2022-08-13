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حياتنا

تعرّف على عطر ليوناردو دي كابريو المفضل.. عطر بثمن زهيد وبرائحة جذابة

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
ليوناردو دي كابريو watanserb.com
ليوناردو دي كابريو
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وطن-يتمتع ليوناردو دي كابريو بمظهر رائع، فمنذ أدائه لدور روميو في الدراما الشكسبيرية لباز لورمان، أصبح أيقونة أزياء التسعينيات وقدوة في عالم الموضة.

في الحقيقة، لا تقتصر أناقة ليو على الأزياء فحسب، فهو مهتم أيضا بعالم العطور. وعلى الرغم من أنه لم يكن متحدثًا رسميًا أو سفيرًا لعطر معين، فإننا نعلم أن رائحة عطره رائعة.

لن تصدّقوا كم يُنفق “ليوناردو دي كابريو” شهرياً للاحتفاظ بجماله .. وهذا ما يخشاه

فما اسم عطره المفضل يا ترى؟

يتكون العطر من الليمون والحمضيات
يتكون العطر من الليمون والحمضيات

بحسب ما نشره موقع “جي كيو” المكسيكي، فإن العطر المفضل ليوناردو دي كابريو؛ هو Goutal’s Eau d’Hadrien. إنه عطر كلاسيكي ويجمع بشكل مثالي تفاصيل الكون الذكوري والأنثوي، ما ينتج عنه رائحة مثيرة للغاية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرائحة ظلت لسنوات عديدة من بين أهم العطور التي يستخدمها مصممي الأزياء في جميع أنحاء العالم، وكذلك الشخصيات السياسية والمثقفين وحتى الممثلين ومنهم على وجه التحديد توم كروز.

يعود سحر هذه الزجاجة إلى أنها تحتوي على رائحة الليمون الذي يضفي على مستخدمه التنوع والأناقة، مع لمسة نضارة وطاقة، استُعمل لأجلها جل أنواع الحمضيات تقريبا، وفقا لما ترجمته “وطن“.

ليوناردو دي كابريو يحتضن حبيبته كاميلا موروني ويقبّلها في الماء (صور)

وهذه رسالة حب من إيطاليا التي تتمتع بمنظر طبيعي ألهم مبتكري العطر، الذين اختاروا الليمون و الجريب فروت وشجرة السرو. كل هذا تكريمًا للشخصية الأسطورية للإمبراطور هادريان، الذي سمي العطر أيضًا على اسمه.

ليوناردو دي كابريو في التسعينات
ليوناردو دي كابريو في التسعينات

ختاما، للعطر رونق خاص فبغض النظر عن الحمضيات، فهو يحتوي أيضا على الروائح الخشبية، ما يجعله عطرًا مثاليًا لكل الفئات الاجتماعية والشرائح العمرية. كما يمكن وضعه في العمل وفي اجتماع مهم أو حتى عند الخروج مع العملاء أو الأصدقاء.

المصدرجي كيو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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