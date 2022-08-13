تعرّف على عطر ليوناردو دي كابريو المفضل.. عطر بثمن زهيد وبرائحة جذابة

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وطن-يتمتع ليوناردو دي كابريو بمظهر رائع، فمنذ أدائه لدور روميو في الدراما الشكسبيرية لباز لورمان، أصبح أيقونة أزياء التسعينيات وقدوة في عالم الموضة.

في الحقيقة، لا تقتصر أناقة ليو على الأزياء فحسب، فهو مهتم أيضا بعالم العطور. وعلى الرغم من أنه لم يكن متحدثًا رسميًا أو سفيرًا لعطر معين، فإننا نعلم أن رائحة عطره رائعة.

فما اسم عطره المفضل يا ترى؟

بحسب ما نشره موقع “جي كيو” المكسيكي، فإن العطر المفضل ليوناردو دي كابريو؛ هو Goutal’s Eau d’Hadrien. إنه عطر كلاسيكي ويجمع بشكل مثالي تفاصيل الكون الذكوري والأنثوي، ما ينتج عنه رائحة مثيرة للغاية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرائحة ظلت لسنوات عديدة من بين أهم العطور التي يستخدمها مصممي الأزياء في جميع أنحاء العالم، وكذلك الشخصيات السياسية والمثقفين وحتى الممثلين ومنهم على وجه التحديد توم كروز.

يعود سحر هذه الزجاجة إلى أنها تحتوي على رائحة الليمون الذي يضفي على مستخدمه التنوع والأناقة، مع لمسة نضارة وطاقة، استُعمل لأجلها جل أنواع الحمضيات تقريبا، وفقا لما ترجمته “وطن“.

وهذه رسالة حب من إيطاليا التي تتمتع بمنظر طبيعي ألهم مبتكري العطر، الذين اختاروا الليمون و الجريب فروت وشجرة السرو. كل هذا تكريمًا للشخصية الأسطورية للإمبراطور هادريان، الذي سمي العطر أيضًا على اسمه.

ختاما، للعطر رونق خاص فبغض النظر عن الحمضيات، فهو يحتوي أيضا على الروائح الخشبية، ما يجعله عطرًا مثاليًا لكل الفئات الاجتماعية والشرائح العمرية. كما يمكن وضعه في العمل وفي اجتماع مهم أو حتى عند الخروج مع العملاء أو الأصدقاء.