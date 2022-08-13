السودان.. أحدث سعر للدولار بعد الارتفاع المفاجئ بالسوق السوداء

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وطن- يشهد سعر الدولار داخل السوق السوداء بالسودان، اليوم السبت، استقرارا نوعيا في بداية تعاملات هذا الأسبوع.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

ويأتي هذا الاستقرار المؤقت بعد ارتفاع ملحوظ بأسعار الدولار في السوق الموازية، خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

واستقر سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان بحسب متعاملين فيها، عند 572 جنيها.

ويتوقع أن تشهد أسعار العملة الخضراء ارتفاعا جديدا خلال تعاملات هذا الأسبوع، مع بداية عمل البنوك غدا، الأحد.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

وداخل البنوك السودانية ثبت سـعر الدولار أيضا حتى الآن، حيث أن البنوك الرسمية في فترة إجازة الجمعة، والسبت.

وجاء متوسط سـعر الدولار داخل البنوك السودانية عند 567.5 جنيها للشراء، و 571.75 جنيها للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء عند 587.10

فيما جاء متوسط سعر اليورو ببنوك السودان عند 579.7580 جنيها.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

الجنيه الإسترليني حقق اليوم سعر 695.40 جنيها في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان عند 646.95 جنيها.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 152 جنيها.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 149 جنيها كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

بينما جاء سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء عند مستوى 156.16 جنيها.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 154.95 جنيها للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، عند 156.22 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 151 جنيها.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

بينما سجل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى 1507 جنيها.

فيما بلغ سعره داخل بنك ام درمان 1505 جنيها.

وتحرص (وطن) على متابعة سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، داخل السوق الموازي (السوداء) بالسودان، لحظة بلحظة نقلا عن متعاملين بهذه السوق، لنقل أحدث سعر لمتابعينا من السودان والسوادنيين خارج بلادهم.