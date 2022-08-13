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إسرائيلي في السعودية يستفز المسلمين بما فعله في مكان نزل به النبي

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
إسرائيلي في السعودية watanserb.com
إسرائيلي في السعودية
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وطن- وصل الإسرائيلي “بروس غورفين” وصديقه اليوناني “جو كوين” إلى الأراضي المحتلة في رحلة برية قدما فيها من دبي حيث يقطنان، مروراً بالرياض وجدة والعلا ومدينة المستقبل “نيوم” في السعودية.

ويعد غورفين أول شخص إسرائيلي يقود سيارة بلوحات ترقيم إماراتية إلى “إسرائيل”.

وأشارت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية في تقرير لها إلى أن “بروس غورفين” وصديقه “جو كوين”، شرعا في رحلة بالسيارة من منزل غورفين في دبي إلى إسرائيل.

وكان ذلك بدءًا من يوم، الأحد، وتوقفا في الرياض وجدة والعلا ونيوم في المملكة العربية السعودية. والعقبة في الأردن قبل أن يصلا إلى القدس فيإسرائيلي في السعودية الوقت المناسب. السبت.

ونشر “غورفين” صورة له داخل سيارته فيما بدا العلم الإسرائيلي منسدلاً من أحد نوافذها.

وظهر في صورة أخرى وهو يحمل علم المملكة العربية السعودية أمام لوحة طرقية تشير إلى “حرض والرياض مكة المكرمة”.

وصورة ثالثة في مدينة تبوك أمام مبنى حجري أثري، وعلق أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نزل هنا مع أصحابه وشرب من النبع، وبنى ابن عبد العزيز المدينة الجميلة كما قال.

لوحات ترخيص إماراتية

وكشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” أو غورفين قبل الرحلة أخذ سيارته لتفتيشها في هيئة الطرق والمواصلات في دبي. فقيل له إنه أول شخص معروف أنه قاد سيارته إلى إسرائيل على لوحات ترخيص إماراتية.

وأشار التقرير إلى الإسرائيلي المقيم في دبي يخطط خلال بقية الرحلة التي تستغرق 21 يومًا أيضًا لزيارة تل أبيب وبئر السبع، والذهاب إلى “السلطة الفلسطينية”. وزيارة المزيد من المدن في الأردن والمملكة العربية السعودية، والتوقف في البحرين.

عالم بزنس

وعندما سئل المستوطن اليهودي في الخليج عن سبب اختياره القيادة إلى إسرائيل من الإمارات العربية المتحدة، قال: “أنا أعمل في هذا الجزء من العالم منذ عام 1997 لمساعدة الشركات الإسرائيلية، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة على مدار العام الماضي.”

وتابع:”وإضافة إلى ذلك، كنت أعمل على إنشاء مسرع وحاضنة لمساعدة الشركات في مجال تكنولوجيا الأغذية وتكنولوجيا الزراعة الصحراوية على الانتقال إلى المنطقة.”

وكان من بين مشاريعه الأخيرة -كما قال- مساعدة شركات التكنولوجيا الزراعية الإسرائيلية على دخول السوق السعودية.

من هو غورفين؟

وغورفين هو الرئيس التنفيذي لشركة “Connect LLC” في دبي، والتي تساعد رواد الأعمال على دخول السوق في الخليج. وقرر الشروع في رحلته البرية مع كوين ، وهو متخصص زراعي، لتعزيز تلك الصناعات التكنولوجية والتعاون بين دول المنطقة-حسب قوله-.

وأثناء وجوده في إسرائيل ، يخطط للقاء مسؤولين حكوميين ، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا الفائقة التي تعمل في مجال الأغذية والزراعة.

أسافر في المملكة منذ 20 عامًا

ولفت إلى أنه طوال الرحلة البرية ينشر مقاطع الفيديو والصور على الإنترنت.

وقال: “آمل أن أظهر للإسرائيليين الجانب المذهل للمملكة العربية السعودية: الصحاري والجبال والتاريخ المذهل”.

مضيفا:”أسافر في المملكة العربية السعودية منذ 20 عامًا ، وما زلت لم أقم بتغطية جميع المواقع”.

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المصدر"جيروزاليم بوست ،توتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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