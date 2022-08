إسرائيلي في السعودية يستفز المسلمين بما فعله في مكان نزل به النبي

وطن- وصل الإسرائيلي “بروس غورفين” وصديقه اليوناني “جو كوين” إلى الأراضي المحتلة في رحلة برية قدما فيها من دبي حيث يقطنان، مروراً بالرياض وجدة والعلا ومدينة المستقبل “نيوم” في السعودية.

ويعد غورفين أول شخص إسرائيلي يقود سيارة بلوحات ترقيم إماراتية إلى “إسرائيل”.

وأشارت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية في تقرير لها إلى أن “بروس غورفين” وصديقه “جو كوين”، شرعا في رحلة بالسيارة من منزل غورفين في دبي إلى إسرائيل.

وكان ذلك بدءًا من يوم، الأحد، وتوقفا في الرياض وجدة والعلا ونيوم في المملكة العربية السعودية. والعقبة في الأردن قبل أن يصلا إلى القدس فيإسرائيلي في السعودية الوقت المناسب. السبت.

ونشر “غورفين” صورة له داخل سيارته فيما بدا العلم الإسرائيلي منسدلاً من أحد نوافذها.

وظهر في صورة أخرى وهو يحمل علم المملكة العربية السعودية أمام لوحة طرقية تشير إلى “حرض والرياض مكة المكرمة”.

وصورة ثالثة في مدينة تبوك أمام مبنى حجري أثري، وعلق أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نزل هنا مع أصحابه وشرب من النبع، وبنى ابن عبد العزيز المدينة الجميلة كما قال.

Pleasure to visit the #Castle of #Tabuk, where Prophet Muhammad (pbuh) camped with his entourage and drank from the spring. He built a #Mosque here which was renewed by #KingFaisal ibn Abdulaziz. The beautiful city has a rich #History dating back to the times of King #Ptolemy pic.twitter.com/uu3hHrPE8e

— Bruce Gurfein بروس غورفاين (@BruceGurfein) August 11, 2022