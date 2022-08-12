الرئيسيةالهدهدوفاة شاب تونسي في سجن إيطالي.. الحالة الثانية في أسبوع
الهدهد

وفاة شاب تونسي في سجن إيطالي.. الحالة الثانية في أسبوع

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
وفاة شاب تونسي watanserb.com
وفاة شاب تونسي يبلغ من العمر 24 سنة داخل سجن "مونزا" الإيطالي
- Advertisement -

وطن – توفي شاب تونسي، يبلغ من العمر 24 سنة، داخل سجن “مونزا” في إيطاليا، في حادثة هي الثانية في أسبوع.

كشف ذلك النائب بمجلس النواب التونسي المنحل مجدي الكرباعي، الذي قال عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “وفاة شاب تونسي م.س يبلغ من 24 سنة داخل سجن مونزا بإيطاليا”.

وأضاف: “تعتبر هذه الحادثة الثانية خلال أسبوع لتونسي يتوفى داخل السجون الإيطالية و ذلك نقلا على الضامن الوطني لحقوق المحتجزين و الموقوفين”.

وتابع: “رحم الله الشاب م.س و رزق أهله الصبر والسلوان.. إلى متى معاناة التونسيين إلى متى؟”.

يُشار إلى أنه في الثالث من أغسطس الجاري، تم الكشف عن وفاة شاب تونسي منتحرا في سجن إيطالي.

وقال الكرباعي، إن الضامن الوطني لحقوق المحتجزين والموقوفين أكد تسجيل 40 حالة انتحار داخل السجون الإيطالية خلال العام الجاري.

وأضاف أن الضامن الوطني أعلمه بأن النيابة العمومية الإيطالية أذنت بإعادة فتح تحقيق في مُلابسات حالة الوفاة.

وأشار إلى أن هذا الشاب حاول الانتحار عدة مرات لكن العائلة شككت في الرواية وطالبت السلطات الإيطالية إعادة التحقيق.

وفي نهاية العام الماضي، توفي الشاب وسام عبد اللطيف، بمركز ترحيل مهاجرين بإيطاليا.

وكان الشاب قد وصل إيطاليا نهاية أكتوبر، وتم إيواؤه عند وصوله، بمركز لترحيل المهاجرين.

وفي 28 نوفمبر، تم تحويل الفقيد من المركز إلى إحدى مستشفيات مدينة روما بعد تردي حالته الصحية، بينما كان قد فجر والده مفاجأة بقوله – آنذاك – إن ابنه لم يكن يشكو من أي مرض.

وأكد والد المتوفى، أنه تلقى اتصالا من قنصلية تونس بإيطاليا لإبلاغه بخبر وفاة ابنه، دون تقديم توضيحات حول ملابسات الوفاة.

المصدروطن - رصد فيسبوك
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

العثور على جثة أستاذ جامعي في تونس.. هذا ما لاحظه صديقه واكتشفته ابنته

الهدهد

سعودي مقيم بقطر وزواج عرفي.. تفاصيل صادمة عن السائح المقتول ذبحا في تونس

الهدهد

أول فيديو لذبح سائح خليجي في تونس.. نفت الدوحة أنه قطري (شاهد)

الهدهد

أول رد رسمي من قطر على حادث ذبح سائح بتونس وتفجر مفاجأة عن هويته

الهدهد

تفاصيل ذبح سائح قطري في تونس حتى الموت بدافع الشرف و”غسل العار”

الهدهد

إعفاء إمام مسجد في تونس بسبب آية قرانية تتضمن لفظ انقلاب (فيديو)

حياتنا

فيديو جديد متداول لريم الرياحي يثير الجدل بتونس وهذه حقيقته (شاهد)

الهدهد

تونس: المحكمة الإدارية تلغي قرارات قيس سعيد بإعفاء القضاة

حياتنا

القبض على فنانة تونسية شهيرة في أحضان عشيقها بشقة الزوجية

رياضة

بسبب الظلم .. حارس تونس يُهاجر إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية

الهدهد

تونس: صورة قيس سعيد على مئذنة مسجد تثير جدلا عاصفا

الهدهد

صحيفة فرنسية: مصر وتونس على خطى سريلانكا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا