وفاة شاب تونسي في سجن إيطالي.. الحالة الثانية في أسبوع

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وطن – توفي شاب تونسي، يبلغ من العمر 24 سنة، داخل سجن “مونزا” في إيطاليا، في حادثة هي الثانية في أسبوع.

كشف ذلك النائب بمجلس النواب التونسي المنحل مجدي الكرباعي، الذي قال عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “وفاة شاب تونسي م.س يبلغ من 24 سنة داخل سجن مونزا بإيطاليا”.

وأضاف: “تعتبر هذه الحادثة الثانية خلال أسبوع لتونسي يتوفى داخل السجون الإيطالية و ذلك نقلا على الضامن الوطني لحقوق المحتجزين و الموقوفين”.

وتابع: “رحم الله الشاب م.س و رزق أهله الصبر والسلوان.. إلى متى معاناة التونسيين إلى متى؟”.

يُشار إلى أنه في الثالث من أغسطس الجاري، تم الكشف عن وفاة شاب تونسي منتحرا في سجن إيطالي.

وقال الكرباعي، إن الضامن الوطني لحقوق المحتجزين والموقوفين أكد تسجيل 40 حالة انتحار داخل السجون الإيطالية خلال العام الجاري.

وأضاف أن الضامن الوطني أعلمه بأن النيابة العمومية الإيطالية أذنت بإعادة فتح تحقيق في مُلابسات حالة الوفاة.

وأشار إلى أن هذا الشاب حاول الانتحار عدة مرات لكن العائلة شككت في الرواية وطالبت السلطات الإيطالية إعادة التحقيق.

وفي نهاية العام الماضي، توفي الشاب وسام عبد اللطيف، بمركز ترحيل مهاجرين بإيطاليا.

وكان الشاب قد وصل إيطاليا نهاية أكتوبر، وتم إيواؤه عند وصوله، بمركز لترحيل المهاجرين.

وفي 28 نوفمبر، تم تحويل الفقيد من المركز إلى إحدى مستشفيات مدينة روما بعد تردي حالته الصحية، بينما كان قد فجر والده مفاجأة بقوله – آنذاك – إن ابنه لم يكن يشكو من أي مرض.

وأكد والد المتوفى، أنه تلقى اتصالا من قنصلية تونس بإيطاليا لإبلاغه بخبر وفاة ابنه، دون تقديم توضيحات حول ملابسات الوفاة.