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من هو عبدالله بن زايد البكري الشهري؟!.. تفاصيل صادمة عنه وعن شقيقه ماجد

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
أمن السعودية watanserb.com
أمن السعودية
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وطن- تزامنا مع إعلان أمن الدولة السعودي عن وفاة الإرهابي عبدالله بن زايد البكري الشهري بعد تفجيره لحزام ناسف كان يرتديه أثناء محاولة القبض عليه حي السامر بمحافظة جدة، تصدر اسم “الإرهابي” قامة الأكثر بحثا على جوجل في المملكة.

وبالبحث من قبل “وطن” عن معلومات حول عبدالله بن زايد البكري الشهري (33 عاما)، الذي فجر نفسه بحزام ناسف أثناء محاولة اعتقاله من قبل عناصر الشرطة، اتضح أنه مطلوب للأمن السعودي منذ العام 2016 ضمن خلية إرهابية ضمت شقيقه ماجد (36 عاما).

تورط الشهري باستهداف مسجد قوات الطوارىء في عسير

وقال الأمن السعودي حينها أن ”عبدالله الشهري“ مطلوب ضمن مجموعة متورطة في ”العمل الإرهابي الذي استهدف المصلين بمسجد قيادة قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، والذي نتج عنه مقتل11 من رجال الأمن، و4 من العاملين بالموقع من الجنسية البنجلاديشية“، فضلا عن إصابة 33 شخصاً آخرين.

ووفق بيان سابق لوزارة الداخلية عن تفاصيل الهجوم والمشاركين والمعدين له، فإن التحقيقات في الهجوم، كشفت تورط تسعة أشخاص، بينهم الشهراني، في الإعداد للهجوم، ليتم رصد مبالغ مليونية كبيرة لمن يقدم معلومات تساعد في القبض عليهم.

وتمثل دور الشهري وباقي أفراد الخلية التي خططت ونفذت الهجوم، في إعداد وإيواء وإيصال الانتحاري يوسف سليمان عبد الله السليمان من منطقة الجوف في أقصى شمال غرب المملكة إلى منطقة عسير في جنوب غربها وتسليمه حزاماً ناسفاً لتفجيره بعد التخطيط لموعد التفجير.

شقيق عبدالله الشهري مطلوب أيضا

من جانبها، قالت وسائل إعلام سعودية، إن ماجد زايد عبدالرحمن البكري الشهري، شقيق الإرهابي الذي فجر نفسه في جدة مطلوب هو الآخر ضمن القائمة المعلنة من قبل الداخلية السعودية في عام 2016، والمتهمة بارتباطها بالخلايا المخططة والمنفذة للتفجير الانتحاري الذي طال مسجد قوات الطوارئ بعسير.

وأفادت معلومات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإن ماجد الشهري، وهو طيار مدني، سبق أن تم اعتقاله من قبل أجهزة الأمن السعودية، حيث قضى حكما بالسجن عقب إدانته من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض.

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مطلوب أمني يفجر نفسه ويصيب 4 أشخاص

وكانت السلطات السعودية، قد أعلنت الجمعة، أن أحد المطلوبين أمنياً فجّر نفسه الأربعاء الماضي، عند محاولة اعتقاله في مدينة جدة، غربي المملكة، ما أسفر عن مقتله وإصابة 4 آخرين بينهم 3 من رجال الأمن.

وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قالت رئاسة أمن الدولة، إنه “تم تعقب أحد المطلوبين أمنياً (عبد الله البكري) مساء الأربعاء، وعند مباشرة إجراءات القبض عليه، بادر بتفجير نفسه بحزام ناسف”.

وأضافت أنه “نتج عن ذلك مقتل المطلوب الأمني وإصابة مقيم من الجنسية الباكستانية وثلاثة من رجال الأمن، وذلك في حي السامر بمحافظة جدة”.

وأشارت إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون تفاصيل أكثر عن حالتهم الصحية.
وشددت رئاسة أمن الدولة، على “مواصلة التصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها”.

هجمات إرهابية سابقة في السعودية

وشهدت السعودية خلال السنوات الماضية، عدة هجمات إرهابية تبنى بعضها تنظيم “الدولة “، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من قوات الأمن ومدنيين بمناطق متفرقة من المملكة.

وكان من أبرز هذه الهجمات تفجير انتحاري وقع في منطقة المسجد الحرام بمكة المكرمة في يونيو/ حزيران من العام 2017.

وآنذاك، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أنها أحبطت هجوما انتحاريا كان يستهدف أمن المسجد الحرام.

وقالت إن “11 شخصا بينهم خمسة شرطيين أصيبوا بجروح في انهيار منزل بمنطقة الحرم كان يتحصن فيه إرهابي قبل أن يفجر نفسه”.

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المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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