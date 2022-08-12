منخفض الصمت يتصدر “تويتر” في سلطنة عمان.. ما القصة؟!

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وطن- تزامنا مع قرب قدوم منخفض مداري على سلطنة عمان يبدأ تأثيره غدا السبت، تصدر وسم “منخفض الصمت” قائمة الوسوم الأكثر تداولا في السلطنة.

وأطلق المغردون اسم “منخفض الصمت” على المنخفض الجديد وذلك بسبب التحذير الذي أطلقته هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان من تداول أنباء الحالة المدارية في السلطنة من جانب غير المختصين.

الطيران المدني يحذر مخالفة تنبؤات الأرصاد الجوية

وكانت هيئة الطيران المدني قد أصدرت تحذيرا قبل أيام قات فيه بأنها رصدت قيام عدد من الجهات والحسابات الإعلامية والشخصية بنشر تنبؤات وتحذيرات خلال الحالات الجوية التي تؤثر على سلطنة عمان خلافا لما تصدره الأرصاد الجوية العمانية ممثلة في هيئة الطيران المدني وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي؛ ولمـا يترتـب عـلـى ذلك من إرباك للجهات الرسمية والأفراد نتيجة انتشار الشائعات والتهويل أو بث بيانات بخلاف الحقيقة، ونظـرا لكون هذا الممارسات تعد مخالفة للمنع الذي فرضه قانون الطيران المدني على هذه الأفعال.

وأشارت الهيئـة إلى أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق جميع الجزاءات المنصوص عليها قانونا للتصدي لهذه المخالفات بالتنسيق مـع الأجهزة الحكومية المعنية.

العقوبات المقررة في قانون الطيران المدني

وحسب المـادة (30) – الفصل السـادس / الموافقات – قانـون الطـيـران الـمـدني فإنه “يحظر ممارسة أنشطة الطيران، وخدمات الملاحة الجوية والأرصـاد إلا بموافقة السلطة المختصة”.

كما أن المـادة (63) – الفصل الثالث عشر / العقوبات – قانـون الطيران المدنـي نصت على “يعاقب كل من يخالف حكم المادة (30) بالسجن مدة لا تقل عـن سنة واحدة، ولا تزيد على (3) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (15,000) خمسة عشر ألف ريال عماني، ولا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

خشية المغردين واستجابتهم لقرار لتحذير الطيران المدني

وتحاشيا للعقوبات التي تحددها المواد السابقة، فقد جاءت غالبية تغريدات المغردين العمانيين حول الحالة الجوية خالية من أي توقعات للحالة المدارية في السلطنة، على عكس ما كان سابقا، حيث كان يتبارى العديد من المغردين في نشر توقعاتهم حول تأثير المنخفضات الجوية.

#منخفض_الصمت سيمر على بلادنا ونحن نتعاطى معه بصمت،

أول اختبار يتم بدون تحذيرات وقراءات هواة الطقس.

نأمل أن يسمح لخبراء الارصاد الجوية المتقاعدين من الهيئة الاستمرار في إعطاء قراءات وتوقعات، كون لديهم متابعين كثر،وذلك يعد ثروة ومكسب للهيئة في وصول التحذيرات لأكثر عدد وبأسرع وقت. — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) August 12, 2022

هذا هو العالم المتبقي لنا

إنه الصمت أمل دنقل#منخفض_الصمت — فيصل الرشيدي 🇴🇲 (@FaisalRusheidi) August 12, 2022