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حياتنا

ملكة جمال لبنان ساندرا رزق مستلقية على الشاطئ بـِ”بيكيني” مثير! (صورة)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق watanserb.com
ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق
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وطن – أشعلت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق، مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما نشرت صوراً لأحدث إطلالة لها ظهرت فيها ترتدي “بيكيني” مثير باللون الفوسفوري، وهي مستلقية على البحر .

ساندرا رزق
ساندرا رزق

ودائماً ما تستعرض ساندرا رزق رشاقتها وأنوثتها بصورٍ جريئة تنشرها على حسابها في انستغرام، وتحظى بمتابعة مليون متابع.

 

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وكانت أطّلت ملـكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق، على جمهورها في “انستغرام” بصور جديدة جريئة، خلال تواجدها في إحدى السهرات، حيث ظهرت بفستان أسود قصير وبفتحة عند الجانب.

ساندرا رزق

كما نشرت ساندرا مؤخرا مجموعة من الصور، ظهرت فيها بإطلالة جريئة جداً، بـ”كروب توب” شفاف.

وجرى انتخاب ساندرا ملكة جمال لبنان في يوم 22 سبتمبر 2000، وخطفت أنظار الجميع حينها بجمالها وذكائها وثقافتها رغم صغر سنها حيث كانت تبلغ حينها 18 عاماً.

تتويج ساندرا رزق
تتويج ساندرا رزق

فوز ساندرا باللقب جعلها تتأهل للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم 2000، ثم مسابقة ملكة جمال الكون 2001.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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