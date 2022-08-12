ملكة جمال لبنان ساندرا رزق مستلقية على الشاطئ بـِ”بيكيني” مثير! (صورة)

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وطن – أشعلت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق، مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما نشرت صوراً لأحدث إطلالة لها ظهرت فيها ترتدي “بيكيني” مثير باللون الفوسفوري، وهي مستلقية على البحر .

ودائماً ما تستعرض ساندرا رزق رشاقتها وأنوثتها بصورٍ جريئة تنشرها على حسابها في انستغرام، وتحظى بمتابعة مليون متابع.

View this post on Instagram A post shared by Sandra Rizk (@sandrarizkofficial)

وكانت أطّلت ملـكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق، على جمهورها في “انستغرام” بصور جديدة جريئة، خلال تواجدها في إحدى السهرات، حيث ظهرت بفستان أسود قصير وبفتحة عند الجانب.

كما نشرت ساندرا مؤخرا مجموعة من الصور، ظهرت فيها بإطلالة جريئة جداً، بـ”كروب توب” شفاف.

وجرى انتخاب ساندرا ملكة جمال لبنان في يوم 22 سبتمبر 2000، وخطفت أنظار الجميع حينها بجمالها وذكائها وثقافتها رغم صغر سنها حيث كانت تبلغ حينها 18 عاماً.

فوز ساندرا باللقب جعلها تتأهل للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم 2000، ثم مسابقة ملكة جمال الكون 2001.