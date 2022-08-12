الجمعة, أغسطس 12, 2022
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حياتنا

مصر.. وفاة 9 وإصابة 18 آخرين في حادث مأساوي بالمنيا (شاهد)

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
حادث مأساوي بالمنيا watanserb.com
حادث مأساوي بالمنيا
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وطن- فجع المصريون صباح اليوم السبت بأنباء حادث سير مأساوي على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا في صعيد مصر، راح ضحيته 9 أشخاص وإصابة 18 آخرين.

وقالت محافظة المنيا في بيان لها عبر صفحتها على “فيسبوك” إن الحادث نجم عن انقلاب سيارة ميكروباص قادمة من محافظة سوهاج ومتجهة إلى محافظة القاهرة، وذلك بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة المنيا.

وأوضحت أن الحادث أسفر عن وفاة 9 مواطنين واصابة 18 آخرين، وتم نقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية بمستشفى المنيا العام.

سبب الحادث

وأكد البيان على أنه اتضح أن الحادث جاء نتيجة انفجار الإطار الخلفي للسيارة والتي كانت تقل 27 راكبا منهم 13 طفلا مع ذويهم.
أسماء المتوفين والمصابين

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد تسبب الحادث في وفاة كل من: “رأفت محمد مهدي 50 عاماً، ورفاعي تاج 20 عاماً، ومحمود حسن 50 عاماً، وعبده حسن محمد”، بالإضافة إلى 5 آخرين مجهولي الهوية بينهم طفلة.

كما أصيب في الحادث كل من الأطفال: “يوسف وسعد أبو العلا 10 و5 سنوات”، و“جنات عصمت 6 سنوات“، و“شكيار فؤاد 13 عاما“، والأشقاء “محمود وجنات وعبدالله عصمت 7 و6 و4 سنوات”، و“يوسف جمال 10 سنوات“.

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كما أصيب: “ياسر محمود 5 سنوات، وغادة أبو العلا 10 سنوات، وعبده فاروق 12 عاما، وريتاج رشدي 4 سنوات، وحسام صلاح 25 عاما، وإكرام محمد 30 عاما، وحنان فؤاد 35 عاما، و 4 آخرون”.

مصرع 4 أشقاء في الفيوم صعقا بالكهرباء

جاء ذلك فيما شهدت محافظة الفيوم، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، حادثا مأساويا عندما لقي 4 أشقاء مصرعهم صعقاً بالكهرباء، أثناء ريهم أرضا زراعية.

وبحسب تحريات السلطات الأمنية في محافظة الفيوم، فإن سبب الحادث الأليم، سقوط كابل كهربائي على أحد الأشقاء الأربعة خلال ري الحقل الزراعي، وعقب صراخه هرع إليه أشقاؤه الثلاثة في محاولة لإنقاذه، إلا أنهم صعقوا جميعا بالكهرباء ولقوا مصرعهم.

وكشفت السلطات أن الأشقاء الأربعة من عزبة الوارث التابعة لقرية الحجر بمركز أطسا بمحافظة الفيوم المصرية وهم: “سيد راغب سالم 60 عاما، ومحمد راغب سالم 45 عاماً، ورمضان راغب سالم 48 عاما، وجودة راغب سالم 38 عاما”.

ونقلت السلطات جثامين الأشقاء الأربعة إلى مستشفى إطسا المركزي في المحافظة المصرية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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