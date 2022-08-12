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مصري يعتدي على طفل من ذوي الإعاقة في السعودية.. والسلطات تتدخل (فيديو)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
مصري يعتدي على طفل في السعودية watanserb.com
قبضت الشرطة السعودية على وافد مصري اعتدى على طفل من ذوي الاعاقة
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وطن – ألقت السلطات السعودية، القبض على مقيم يحمل الجنسية المصرية اعتدى على طفل في محافظة وادي الدواسر، حسبما ظهر في مقطع فيديو.

وقال بيان نشرته مديرية الأمن العام عبر حسابها على موقع “تويتر”: “قبضت شرطة محافظة وادي الدواسر على مقيم من الجنسية المصرية ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعتدي على طفل من الأشخاص ذوي الإعاقة”.

وأضاف البيان: “جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة”.

وأعادت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها على موقع “سناب شات”، نشر مقطع الفيديو المتداول “مموها” والذي يظهر عملية الاعتداء.

القبض على مصرية أخلت بالآداب العامة في السعودية

وكانت السلطات السعودية، قد أعلنت في نهاية يوليو الماضي، القبض على “مقيمة من الجنسية المصرية ظهرت في بث في أحد مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث مع أخرى بمضامين وإيحاءات جنسية من شأنها المساس بالآداب العامة”.

وقال الأمن العام السعودي عبر “تويتر”: “قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيمة من الجنسية المصرية ظهرت في بث في أحد مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث مع أخرى بمضامين وإيحاءات جنسية من شأنها المساس بالآداب العامة”.

وأضاف أنه “جرى إيقاف المقيمة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة”.

القبض على مصري اعتدى على سعودي

وفي يونيو الماضي، ألقت السلطات السعودية القبض على مواطن مصري ظهر في مقطع فيديو “يعتدي بالضرب على مواطن” سعودي في أحد المحال التجارية.

وقال الأمن العام السعودي، في بيان عبر تويتر، إن شرطة محافظة الخرج جنوب شرقي العاصمة الرياض “قبضت على مقيم من الجنسية المصرية ظهر في فيديو يعتدي بالضرب على مواطن يعمل في محل تجاري”.

وأضاف أن المقيم يعمل في أحد تطبيقات التوصيل ووقع الشجار نتيجة خلاف على أفضلية الخدمة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأظهر مقطع فيديو لحظة عراك بالأيدي بين أحد الأشخاص وموظفة وشخص آخر من موظفي فرع مقهى ستاربكس في محافظة الخرج.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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