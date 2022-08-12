الرئيسيةالهدهدليلى عبد اللطيف وتوقعات صادمة لنهاية عام 2022 (شاهد)
الهدهد

ليلى عبد اللطيف وتوقعات صادمة لنهاية عام 2022 (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
ليلى عبد اللطيف watanserb.com
ليلى عبد اللطيف
- Advertisement -

وطن- عبرت منجمة الأبراج اللبنانية ليلى عبداللطيف عن تشاؤمها من نهاية عام 2022، كاشفة عن توقعات صادمة.

وقالت “عبداللطيف” خلال استضافتها في برنامج “أنا هيك” الذي يقدمه الإعلامي اللبناني “ميشيل” عبر تلفزيون الجديد، إن اللبنانين سيضطرون لإلتزام بيوتهم للمرة الثانية ولكن نتيجة أحداث مؤسفة ستقع في لبنان، سينجم عنها إسالة الدماء.

كما أشارت بأن وسائل الإعلام ستلقي الضوء في المستقبل القريب على رجل دين تحوم حوله العديد من الشبهات، وفق قولها.

جريمة بحق شخصية معروفة

ولفتت إلى أن لبنان سيشهد جريمة “مستنكرة” ستهز الرأي العام ستطال شخصية معروفة جدا.

وفيما يتعلق بموضوع الليرة اللبنانية، رأت “عبداللطيف” بأنها ستكون موضع قلق وجدل كبيرين، متوقعة بانها ستشهد ازمة على غرار ازمة الدولار.

بيروت تحت خط النار

وقالت في إطار توقعاتها، بأنها ترى العاصمة اللبنانية “بيروت” تحت خط النار، لافتة إلى أن هذه الاشتباكات ستطال بعض المناطق الأخرى.

كما نوهت إلى إن لبنان سيشهد اعتداء على ما وصفته “الجسم الإعلامي”، مشيرة إلى أن إحدى القنوات ستشهد نيرانا، لافتة لاحتمالية تعرض إحدى القنوات لقصف إسرائيلي.

ليلى عبد اللطيف تروي قصتها مع رجال صدام حسين ومرسي .. هذا ما قالته وأثارت الجدل!

الإفراج عن هنيبال القذافي

وتوقعت “عبداللطيف” الإفراج عن “هنيبال القذافي” ومغادرته لبنان إلى سوريا، مردفة بعودة شبح الاغتيالات إلى لبنان من جديد.

إجراءات مشددة على الحدود السورية-اللبنانية

ونوهت إلى أن الفترة القادمة ستشهد إجراءات مشددة على الحدود اللبنانية السورية، ستمنع دخول اللبنانيين وغير اللبنانيين إلى سوريا.

ثورة داخل السجون

كما توقعت ان يشهد لبنان ثورة داخل السجون، يرافقها اعمال شغب وعنف في الخارج، مضيفة أن خوفا وقلقا سيثار حول السفارة الأمريكية في لبنان، مع اندلاع نيران على طريق “عوكر”.

صدام بين سعد الحريري وجبران باسيل

ونفت “عبداللطيف” وقوع تسوية وصلح بين رئيس الوزراء السابق سعد الحريري وجبران باسيل، لافتة إلى اندلاع مواجهات بين أنصارهما في إحدى المناسبات الوطنية.

عدوان إسرائيلي على لبنان

وتوقعت قيام إسرائيل بعمل عدواني ضد لبنان، مشيرة إلى ان المقاومة ستكون له بالمرصاد وستقوم بردعه مهما بلغت التضحيات.

ليلى عبد اللطيف تطلق توقعات صادمة للبنان .. هذا ما تنبّأت به للدولار والاغتيالات والحكومة

المصدرفيسبوك، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

ليلى عبد اللطيف تروي قصتها مع رجال صدام حسين ومرسي .. هذا ما قالته وأثارت الجدل!

الهدهد

“جزء منها تحقق والجزء الاخر لم يتحقق”.. أخطر تنبؤات “الفلكيين” بخصوص السعودية

الهدهد

“شاهد”: فلكية لبنانية تتنبأ بوقوع حدث كبير في مصر ومفاجأة عسكرية في الرقة وهذا ما سيحصل في ليبيا وقطر

أرشيف - المجلة

هذه توقعات ليلى عبد اللطيف لتونس عام 2017

أرشيف - المجلة

أبرزها “حزن وحداد في البحرين” .. هذه توقعات ليلى عبد اللطيف للعام 2017

حياتنا

بعدما صدق آخر توقعين لها.. ليلى عبداللطيف مستعدة للملاحقة القضائية!

أرشيف - المجلة

حرب على غزة واغتيال رئيس عربي و انتحار فنانة .. هذه أحدث توقعات ليلى عبد اللطيف

الهدهد

آخر توقعات ليلى عبد اللطيف: مفاجآت لبوتين وحل بسوريا والملك سلمان ونجله يحققان ما لا يُتوقع

الهدهد

توقعات ليلى عبد اللطيف لـ”2016″: مفاجآت بين “حزب الله” والخليج والجيوش العربية ستدخل سوريا

أرشيف - المجلة

توقعات مثيرة لـِ‘ليلى عبد اللطيف‘: انتصار لحزب الله على اسرائيل ومجزرة في العالم العربي!

حياتنا

هذه توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2016

حياتنا

بالصوت والصورة … فضيحة لإعلامي كبير تثير الرأي العام !

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا