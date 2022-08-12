ليلى عبد اللطيف وتوقعات صادمة لنهاية عام 2022 (شاهد)

- Advertisement -

وطن- عبرت منجمة الأبراج اللبنانية ليلى عبداللطيف عن تشاؤمها من نهاية عام 2022، كاشفة عن توقعات صادمة.

وقالت “عبداللطيف” خلال استضافتها في برنامج “أنا هيك” الذي يقدمه الإعلامي اللبناني “ميشيل” عبر تلفزيون الجديد، إن اللبنانين سيضطرون لإلتزام بيوتهم للمرة الثانية ولكن نتيجة أحداث مؤسفة ستقع في لبنان، سينجم عنها إسالة الدماء.

كما أشارت بأن وسائل الإعلام ستلقي الضوء في المستقبل القريب على رجل دين تحوم حوله العديد من الشبهات، وفق قولها.

جريمة بحق شخصية معروفة

ولفتت إلى أن لبنان سيشهد جريمة “مستنكرة” ستهز الرأي العام ستطال شخصية معروفة جدا.

وفيما يتعلق بموضوع الليرة اللبنانية، رأت “عبداللطيف” بأنها ستكون موضع قلق وجدل كبيرين، متوقعة بانها ستشهد ازمة على غرار ازمة الدولار.

بيروت تحت خط النار

وقالت في إطار توقعاتها، بأنها ترى العاصمة اللبنانية “بيروت” تحت خط النار، لافتة إلى أن هذه الاشتباكات ستطال بعض المناطق الأخرى.

كما نوهت إلى إن لبنان سيشهد اعتداء على ما وصفته “الجسم الإعلامي”، مشيرة إلى أن إحدى القنوات ستشهد نيرانا، لافتة لاحتمالية تعرض إحدى القنوات لقصف إسرائيلي.

الإفراج عن هنيبال القذافي

وتوقعت “عبداللطيف” الإفراج عن “هنيبال القذافي” ومغادرته لبنان إلى سوريا، مردفة بعودة شبح الاغتيالات إلى لبنان من جديد.

إجراءات مشددة على الحدود السورية-اللبنانية

ونوهت إلى أن الفترة القادمة ستشهد إجراءات مشددة على الحدود اللبنانية السورية، ستمنع دخول اللبنانيين وغير اللبنانيين إلى سوريا.

ثورة داخل السجون

كما توقعت ان يشهد لبنان ثورة داخل السجون، يرافقها اعمال شغب وعنف في الخارج، مضيفة أن خوفا وقلقا سيثار حول السفارة الأمريكية في لبنان، مع اندلاع نيران على طريق “عوكر”.

صدام بين سعد الحريري وجبران باسيل

ونفت “عبداللطيف” وقوع تسوية وصلح بين رئيس الوزراء السابق سعد الحريري وجبران باسيل، لافتة إلى اندلاع مواجهات بين أنصارهما في إحدى المناسبات الوطنية.

عدوان إسرائيلي على لبنان

وتوقعت قيام إسرائيل بعمل عدواني ضد لبنان، مشيرة إلى ان المقاومة ستكون له بالمرصاد وستقوم بردعه مهما بلغت التضحيات.