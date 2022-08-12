الجمعة, أغسطس 12, 2022
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الهدهد

قطر تتعهد بإعادة إعمار البيوت المهدمة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
إعادة إعمار بيوت غزة watanserb.com
إعادة إعمار بيوت غزة
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وطن- كشف موقع “الرسالة نت” المقرب من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن موافقة قطر على طلب رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، بإعادة إعمال البيوت التي تهدمت نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وقال الموقع إن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أبلغ “هنية” بالقرار القطري، مشيرا إلى أن عملية الإعمار ستشمل البيوت التي هدمت في رفح أو غزة والشمال.

“آل ثاني” يعبر عن قلقه من تدهور الأوضاع في غزة

وعبر وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الجمعة، عن “القلق الشديد” تجاه تدهور الوضع الإنساني في فلسطين وخاصة في قطاع غزة.

جاء ذلك، في تصريحات صحافية له من العاصمة الماليزية كوالالمبور، التي يجري زيارة رسمية لها منذ الخميس، تستمر يومين.

وقال آل ثاني، إنه “قلق بشدة تجاه تدهور الوضع الإنساني في فلسطين وخاصة قطاع غزة”.
وأكد على محورية القضية الفلسطينية لدى قطر.

وفي وقت سابق الجمعة، استقبل ملك ماليزيا السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، وزير خارجية قطر في القصر الملكي في كوالالمبور. بحسب بيان الخارجية القطرية.

واستعرضا خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات، لاسيما تعزيز الاستثمارات، واقتصاد ما بعد جائحة كورونا، وعدد من القضايا الدولية، وخاصة تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

عدد البيوت المهدمة جراء العدوان الأخير

وكان ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة قد قال في وقت سابق، إن “العدوان الأخير تسبب في هدم 18 وحدة سكنية بشكل كلي، وتعرّض 71 وحدة سكنية لهدم بليغ وأصبحت غير صالحة للسكن، فيما طالت الأضرار الجزئية نحو 1675 وحدة سكنية.

كما تسبب الهجوم الإسرائيلي، باستشهاد 49 شخصاً بينهم 17 طفلاً، بينما أصيب 360 آخرون بجراح مختلفة، وفق إحصائية رسمية لوزارة الصحة في القطاع.

وعلى مدى ثلاثة أيام (منذ الجمعة وحتى الأحد) اندلعت مواجهة عسكرية بين الجيش الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، انتهت بالتوصل إلى وقف إطلاق نار، بوساطة مصرية.

ما دور قطر في إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة؟

المصدرموقع الرسالة نت، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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