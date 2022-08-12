قطر تتعهد بإعادة إعمار البيوت المهدمة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة

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وطن- كشف موقع “الرسالة نت” المقرب من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن موافقة قطر على طلب رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، بإعادة إعمال البيوت التي تهدمت نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وقال الموقع إن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أبلغ “هنية” بالقرار القطري، مشيرا إلى أن عملية الإعمار ستشمل البيوت التي هدمت في رفح أو غزة والشمال.

“آل ثاني” يعبر عن قلقه من تدهور الأوضاع في غزة

وعبر وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الجمعة، عن “القلق الشديد” تجاه تدهور الوضع الإنساني في فلسطين وخاصة في قطاع غزة.

جاء ذلك، في تصريحات صحافية له من العاصمة الماليزية كوالالمبور، التي يجري زيارة رسمية لها منذ الخميس، تستمر يومين.

وقال آل ثاني، إنه “قلق بشدة تجاه تدهور الوضع الإنساني في فلسطين وخاصة قطاع غزة”.

وأكد على محورية القضية الفلسطينية لدى قطر.

وفي وقت سابق الجمعة، استقبل ملك ماليزيا السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، وزير خارجية قطر في القصر الملكي في كوالالمبور. بحسب بيان الخارجية القطرية.

واستعرضا خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات، لاسيما تعزيز الاستثمارات، واقتصاد ما بعد جائحة كورونا، وعدد من القضايا الدولية، وخاصة تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

عدد البيوت المهدمة جراء العدوان الأخير

وكان ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة قد قال في وقت سابق، إن “العدوان الأخير تسبب في هدم 18 وحدة سكنية بشكل كلي، وتعرّض 71 وحدة سكنية لهدم بليغ وأصبحت غير صالحة للسكن، فيما طالت الأضرار الجزئية نحو 1675 وحدة سكنية.

كما تسبب الهجوم الإسرائيلي، باستشهاد 49 شخصاً بينهم 17 طفلاً، بينما أصيب 360 آخرون بجراح مختلفة، وفق إحصائية رسمية لوزارة الصحة في القطاع.

وعلى مدى ثلاثة أيام (منذ الجمعة وحتى الأحد) اندلعت مواجهة عسكرية بين الجيش الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، انتهت بالتوصل إلى وقف إطلاق نار، بوساطة مصرية.