عقبة تواجه عمر مرموش في الانتقال إلى الدوري الإسباني

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وطن – كشفت تقارير صحفية إسبانية، بأن النجم المصري الدولي عمر مرموش 23 عاماً، لاعب نادي فولفسبورغ الألماني، يقترب من الانتقال إلى الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وقال الصحفي الإسباني جوان كامي، في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بأن نادي إسبانيول يرغب في التعاقد مع المصري عمر مرموش في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي.

عقبة انتقال عمر مرموش

وأضاف الإسباني كامي في تغريدته، ” العقبة في انتقال عمر مرموش إلى نادي إسبانيول الإسباني، تكمن في تمسك ناديه فولفسبورغ الألماني به. وعدم التفريط به، رغم انتهاء عقده في صيف 2023″.

من جانبه، قالت صحيفة (لاجرادا) الإسبانية، بأن نادي إسبانيول ترغب في التعاقد مع عمر مرموش. من أجل تعويض رحيل نجمه الصيني وو لي. الذي قرر العودة إلى بلاده من بوابة نادي شنغاي الصيني.

🚨 Es complica l’arribada d’Omar Marmoush (1999) a l’Espanyol. El Wolfsburg no està predisposat a deixar-lo sortir en aquest mercat. El futbolista egipci té contracte fins al 2023 i ha començat la temporada de titular @EsportsRAC1 #RCDE pic.twitter.com/w89ONhGpJv — Joan Camí (@JoanCami) August 11, 2022

تعويض الصيني وو لي

كما وأردفت، ” رحيل اللاعب الصيني وو لي إلى نادي شانغاي، جعل هناك شاغر في قائمة الفريق، حيث أن النادي يريد التعاقد مع مرموش من أجل ملأ هذا الفراغ. الذي أحدث الضجيج الكبير في الآونة الأخيرة”.

وكان نادي إسبانيول قد هبط إلى منافسات دوري الدرجة الثانية مع نهاية الموسم الماضي، بعد الخسارة أمام حامل اللقب ريال مدريد.

أكدت صحيفة "لاجرادا" الإسبانية، على وجود نية قوية داخل إدارة فريق إسبانيول لشراء الدولي المصري عمر مرموش لتعزيز خط هجوم الفريق وأشارت الصحيفة: "رحيل وو لي عن الفريق إلى شنجاهاي جعل هناك مكان فارغ في الفريق، ويمكن شغل هذا المكان عن طريق اللاعب الذي أحدث ضجيج كبير مؤخرا وهو مرموش" pic.twitter.com/PzHdxLXAIL — Yallakora (@Yallakoranow) August 11, 2022

وتضيف الصحيفة، ” عمر مرموش لاعب فولفسبورغ، هو لاعب الجناح الأيمن في المنتخب المصري، قادر على تعويض رحيل اللاعب وو لي. حيث أنه لعب مع شتوتغارت وسانت باولي على سبيل الإعارة خلال الموسمين الماضين”.

رفض فولفسبورغ

وذكرت العديد من التقارير الآخرى، بأن نادي فولفسبورغ الألماني لا يريد الاستغناء عن خدمات المصري مرموش لاعب وادي دجلة السابق، بعد انتهاء فترة إعارته. مع نادي شتوتغارت مع نهاية الموسم الماضي.

خطوة لضم مرموش؟ 👀 نادي إسبانيول أعلن رحيل لاعبه الصيني وو لي بعد 3 سنوات في صفوفه. ومع رحيل وو لي عن صفوف النادي الإسباني يتقلص عدد اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي في قائمة الفريق. وهذا الأمر قد يفتح الباب أمام ضم عمر مرموش. pic.twitter.com/SIEqQb1b93 — FilGoal (@FilGoal) August 11, 2022

وشارك مرموش بعد العودة إلى صفوف نادي فولفسبورغ مع الفريق، في أولى المباريات في الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم، أمام نظيره فيردربريمن. الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما.

كما وارتبط مرموش خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بالانتقال إلى نادي إسبانيول الإسباني، وبورنموث الإنجليزي. إلا أن نادي فولفسبورغ يريد بقاء اللاعب معه هذا الموسم.

يذكر بأن نادي فولفسبورغ جاء في المركز التاسع من ترتيب الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم. بنقطة واحدة، كما وبفارق نقطتين عن حامل اللقب بايرن ميونيخ (البافاري) متصدر جدول الترتيب.