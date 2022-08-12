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رياضة

عقبة تواجه عمر مرموش في الانتقال إلى الدوري الإسباني

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
عقبة انتقال مرموش إلى الدوري الإسباني watanserb.com
عقبة انتقال مرموش إلى الدوري الإسباني
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وطن – كشفت تقارير صحفية إسبانية، بأن النجم المصري الدولي عمر مرموش 23 عاماً، لاعب نادي فولفسبورغ الألماني، يقترب من الانتقال إلى الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وقال الصحفي الإسباني جوان كامي، في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بأن نادي إسبانيول يرغب في التعاقد مع المصري عمر مرموش في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي.

عقبة انتقال عمر مرموش

وأضاف الإسباني كامي في تغريدته، ” العقبة في انتقال عمر مرموش إلى نادي إسبانيول الإسباني، تكمن في تمسك ناديه فولفسبورغ الألماني به. وعدم التفريط به، رغم انتهاء عقده في صيف 2023″.

من جانبه، قالت صحيفة (لاجرادا) الإسبانية، بأن نادي إسبانيول ترغب في التعاقد مع عمر مرموش. من أجل تعويض رحيل نجمه الصيني وو لي. الذي قرر العودة إلى بلاده من بوابة نادي شنغاي الصيني.

تعويض الصيني وو لي

كما وأردفت، ” رحيل اللاعب الصيني وو لي إلى نادي شانغاي، جعل هناك شاغر في قائمة الفريق، حيث أن النادي يريد التعاقد مع مرموش من أجل ملأ هذا الفراغ. الذي أحدث الضجيج الكبير في الآونة الأخيرة”.

وكان نادي إسبانيول قد هبط إلى منافسات دوري الدرجة الثانية مع نهاية الموسم الماضي، بعد الخسارة أمام حامل اللقب ريال مدريد.

وتضيف الصحيفة، ” عمر مرموش لاعب فولفسبورغ، هو لاعب الجناح الأيمن في المنتخب المصري، قادر على تعويض رحيل اللاعب وو لي. حيث أنه لعب مع شتوتغارت وسانت باولي على سبيل الإعارة خلال الموسمين الماضين”.

رفض فولفسبورغ

وذكرت العديد من التقارير الآخرى، بأن نادي فولفسبورغ الألماني لا يريد الاستغناء عن خدمات المصري مرموش لاعب وادي دجلة السابق، بعد انتهاء فترة إعارته. مع نادي شتوتغارت مع نهاية الموسم الماضي.

وشارك مرموش بعد العودة إلى صفوف نادي فولفسبورغ مع الفريق، في أولى المباريات في الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم، أمام نظيره فيردربريمن. الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما.

كما وارتبط مرموش خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بالانتقال إلى نادي إسبانيول الإسباني، وبورنموث الإنجليزي. إلا أن نادي فولفسبورغ يريد بقاء اللاعب معه هذا الموسم.

يذكر بأن نادي فولفسبورغ جاء في المركز التاسع من ترتيب الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم. بنقطة واحدة، كما وبفارق نقطتين عن حامل اللقب بايرن ميونيخ (البافاري) متصدر جدول الترتيب.

المصدروطن + جوان كامي + لاجرادا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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