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حياتنا

عراقي يقتل شقيقه والسبب “باسوورد” الانترنت.. وتصرف صادم من الأسرة

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
عراقي يقتل شقيقه watanserb.com
عراقي يقتل شقيقه والعائلة تحاول إخفاء الجريمة
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وطن – شهد العراق جريمة مروعة، بعدما قتل شخص شقيقه بسبب تغييره الرمز السري لشبكة الإنترنت الخاصة بالمنزل.

وحقق مركز شرطة السديناوية أحد مراكز قسم شرطة القضاء، في بلاغ ورد من الأسرة، تبين لاحقا أنها منافٍ للحقيقة، زعمت فيه الأسرة تعرض شاب لإصابة بالرقبة، أثناء تنظيف زجاج المنزل، تعرض على إثرها لقطع الحبل الشوكي، ما تسبب بشلل تام ووفاته.

السبب الحقيقي وراء الجريمة

لكن من خلال التحقيق بعد استلام شعبة مكافحة جرائم الناصرية معلومات التحقيق، وتولد شكوك بوجود جريمة قتل، وبعد جمع المعلومات وحال حضور شقيق المجنى عليه إلى شعبة المكافحة تم توجيه الاتهام إليه، وفتح تحقيق ومواجهته بالأدلة والبراهين المتوفره ضده.

واعترف المتهم “أ . ع”، البالغ من العمر 22 عاما بارتكاب الجريمة، إثر خلاف مع شقيقه حول تغيير رمز شبكة الإنترنت، وقيامه بطعن المجنى عليه بسكين مطبخ وحاول إخفاء الجريمة التي ارتكبها.

وتم تدوين أقوال المتهم بالاعتراف قضائيا، وأجري له كشف الدلالة القانوني، وجاء مطابقا لاعترافاته، فقرر قاضي التحقيق توقيفه استنادا إلى المادة 405 من قانون العقوبات العراقي لإكمال التحقيق وفق الأصول.

تزايد حوادث العنف الأسرية في العراق

وتأتي هذه الجريمة المروعة في ظل تزايد وتيرة حوادث العنف الأسرية في العراق، التي يذهب ضحيتها في الغالب النساء والأطفال.

وتوجه انتقادات واسعة من قبل المنظمات المدنية والحقوقية العراقية لضعف الإجراءات العقابية الرادعة لمرتكبي العنف الأسري، وعدم وجود تشريعات وقوانين رادعة.

ففي فبراير الماضي، أعلنت السلطات الأمنية العراقية، عن اعتقال متهم بقتل شقيقه واغتصاب ابنتي المغدور الصغيرتين.

بينما أصدرت قيادة عمليات بغداد، بيانا بشأن إلقاء القبض على مجرم قتل شقيقه واغتصب ابنتيه في العاصمة العراقية.

وبعد إجراء عملية التحري وجمع المعلومات عن وجود المتهم في منطقة النهروان، تم إلقاء القبض عليه بجريمة (القتل وزنا المحارم، والتعنيف). حيث ضبط بحوزته بندقية كلاشنكوف مع ملحقاتها.

واعترف المتهم خلال التحقيق الأولي صراحة بقيامه بجريمة اغتصاب ابنتي أخيه، وهما فتاتين تبلغان من العمر 12و 15 عاما.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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