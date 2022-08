طعن سلمان رشدي صاحب رواية “آيات شيطانية”.. هل تمنح إيران الفاعل الجائزة؟! (شاهد)

وطن- بعد أكثر من 30 عاما من إهدار إيران لدمه على إثر روايته المثيرة للجدل “آيات شيطانية”، تعرض الكاتب البريطاني ذو الأصول الهندية سلمان رشدي إلى الطعن إثناء إلقائه كلمة في مؤسسة “تشوتوكوا” في ولاية نيويورك الأمريكية.

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، رشدي ملقى على الأرض، فيما تجري محاولات إسعافه من عدد من المحيطين، فيما تم تقييد المهاجم وطرحه أرضاً من قبل الحاضرين.

وتعرض رشدي للطعن خلال إلقائه كلمة في مؤسسة “تشوتوكوا”، بعدما هاجمه رجل يحمل سكيناً، وانهال عليه باللكمات والطعنات سقط على إثرها الكاتب الشهير أرضاً.

Award-winning novelist Salman Rushdie attacked on stage at event in New York pic.twitter.com/miguLipXbK

— Ahmed Eldin | أحمد شهاب الدين (@ASE) August 12, 2022