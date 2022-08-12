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طعن سلمان رشدي صاحب رواية “آيات شيطانية”.. هل تمنح إيران الفاعل الجائزة؟! (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سلمان رشدي watanserb.com
سلمان رشدي
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وطن- بعد أكثر من 30 عاما من إهدار إيران لدمه على إثر روايته المثيرة للجدل “آيات شيطانية”، تعرض الكاتب البريطاني ذو الأصول الهندية سلمان رشدي إلى الطعن إثناء إلقائه كلمة في مؤسسة “تشوتوكوا” في ولاية نيويورك الأمريكية.

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، رشدي ملقى على الأرض، فيما تجري محاولات إسعافه من عدد من المحيطين، فيما تم تقييد المهاجم وطرحه أرضاً من قبل الحاضرين.

وتعرض رشدي للطعن خلال إلقائه كلمة في مؤسسة “تشوتوكوا”، بعدما هاجمه رجل يحمل سكيناً، وانهال عليه باللكمات والطعنات سقط على إثرها الكاتب الشهير أرضاً.

ووفقا لرويترز، قال شاهد عيان إن رجلاً هرع إلى المنصة في معهد تشوتوكوا في غرب ولاية نيويورك وهاجم رشدي أثناء تقديمه لإلقاء محاضرة عن الحرية الفنية. وقالت الشرطة إن أحد أفراد الشرطة الذين حضروا الحدث احتجز المهاجم.

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نقل سلمان رشدي للمستشفى عبر طائرة مروحية

وقالت الشرطة إن رشدي نقل بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى لكن حالته لم تعرف بعد. ولم يذكر بيان الشرطة أي دافع للهجوم.

وأثار الكاتب البريطاني قبل عقود جدلاً واسعاً بعدما نشر روايته الشهير “آيات شيطانية” ما تسبب في موجة احتجاجات وغضب عارم في أنحاء العالم، وضع على إثرها تحت حراسة أمنية على مدار الساعة في بريطانيا.

إيران رصدت مكافأة لمن يقتله

ومنعت رواية “آيات شيطانية” في إيران منذ العام 1988، إذ يعتبرها كثيرون تجديفية. وبعدها بعام، أصدر المرشد الراحل آية الله روح الله الخميني فتوى تبيح قتل رشدي، وأعلنت مكافأة 2.8 ملايين دولار لأي شخص يقتله.

ونأت الحكومة الإيرانية بنفسها عن فتوى الخميني منذ ذلك الوقت، لكن المشاعر المعادية لرشدي ظلت موجودة، وفي عام 2012، رفعت منظمة دينية إيرانية شبه رسمية مبلغ المكافأة على قتل رشدي من 2.8 مليون دولار إلى 3.3 مليون دولار.

واستهان رشدي بذلك التهديد آنذاك، وقال إنه ليس هناك “دليل” على اهتمام الناس بالجائزة.

في ذلك العام، نشر رشدي مذكرات بعنوان “جوزيف أنطون” تتناول الفتوى.

يشار إلى أن سلمان رشدي البالغ من العمر 75 عاماً ولد في الهند، وأثارت كتاباته المعتمدة على الخيال التاريخي الجدل حول العالم.

ويعيش رشدي في الولايات المتحدة منذ العام 2000، حيث حصل على لقب “الكاتب المتميز” من جامعة نيويورك في عام 2015.

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المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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