شيعة يتبركون بـ”عرق” معمم لبناني في العراق.. والمجلس الأعلى يتدخل بقرارين

- Advertisement -

وطن – أثيرت حالة من الجدل العارم، بعد انتشار مقطع فيديو لمعمم شيعي لبناني يدعى محمد يحيى شرارة، وهو يمسح “عرقه” بمناديل ويوزعها على الزوار.

وأظهر مقطع الفيديو، عددا كبيرا من الشيعة وهم يلتفون هذا الشخص، طلبا لما يسمونه “التبرك” بعرقه.

المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان: " المدعو محمد شرارة منتحل لصفة رجل دين، وعليه خلع زيه الديني، وإجراء المقتضى القانوني بحقه، وملاحقته جزائياً أمام الجهات القضائية"

.

هذا المنتحل كيف تحول الى رجل دين ويتم التبرك بعرقه المقدس ويعتلي المنابر ويقول مايريد في العراق؟ pic.twitter.com/YHicr8Ufuj — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) August 11, 2022

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يتدخل

وتفاعلا مع هذا الجدل، أصدر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان بيانا، تضمن الإعلان عن قرارين، هما اعتبار المدعو محمد يحيى شرارة منتحلاً لصفة رجل دين، وإنذاره بخلع زيّه الديني، وإجراء المقتضى القانوني بحقّه، وملاحقته جزائياً أمام الجهات القضائية المختصة عند اللزوم.

كما شمل القرار الثاني، تحذير المؤمنين من انحرافاته الفكرية والسلوكية ودعوة أرباب الشعائر الحسينية الكرام الى صون المنبر الحسيني عنه وعن أمثاله.

ودائما ما يُقدم الشيعة في العاشر من محرم من كل عام، وهو يوم عاشوراء، مع ممارسات غريبة تقيمها هذه الفئة، بينها لطم الخدود وشق الجيوب وضرب الرؤوس بالسيوف والفؤوس، ونحوها من الأدوات الحادة.

في مآتم وخزعبلات الشيعة يوم #عاشوراء

الخبثاء أرادوا تشويه شخصية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في موقعة الجمل فكان رد الجمل عليهم بهذه الطريقة. pic.twitter.com/tYXPgWShNc — أخبار المسلمين (@Muslim__news) August 12, 2022

يحيي الشيعة ذكرى قتل الإمام حسين بن علي، حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في معركة كربلاء، التي اندلعت بين الحسين وأهل بيته وأصحابه، وجيش تابع ليزيد بن معاوية.

فعاليات الشيعة في تلك الفترة تمتد لـ40 يوما، يواظبون فيها على ارتداء اللباس الأسود، على ما يظنونه حدادا على الإمام الحسين.

وتكون هذه الفترة مليئة بالطقوس التي تُوصف على صعيد واسع بأنها “مهازل أو خزعبلات”، حيث تقام المجالس في الحسينيّات أو في المنازل.

تحذير فيديوا قد لايناسب البعض

يعرض( التطبير) وهي طقوس وشعائر يمارسها الشيعة الاثني عشر

في يوم عاشوراء يعتقدون انها تكفيرا عن عدم وقوفهم مع الحسين رضي الله عنه في معركة كربلاء ويسمي ايضا الادماء

pic.twitter.com/QwkxnQBeHY — مرمر (@noon4389) August 5, 2022

الطقس الأكثر لفتا للأنظار يكون في العاشر، وهو ذكرى مقتل الإمام الحسين، حيث تقام المسيرات، التي تمثّل عمليّة سبي النساء، فيبكى عليه وعلى أصحابه وأولاده وأخوته.