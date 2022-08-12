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شيعة يتبركون بـ”عرق” معمم لبناني في العراق.. والمجلس الأعلى يتدخل بقرارين

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
الشيعة في العراق watanserb.com
التبرك بعرق الشيعي محمد يحيى شرارة في العراق
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وطن – أثيرت حالة من الجدل العارم، بعد انتشار مقطع فيديو لمعمم شيعي لبناني يدعى محمد يحيى شرارة، وهو يمسح “عرقه” بمناديل ويوزعها على الزوار.

وأظهر مقطع الفيديو، عددا كبيرا من الشيعة وهم يلتفون هذا الشخص، طلبا لما يسمونه “التبرك” بعرقه.

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يتدخل

وتفاعلا مع هذا الجدل، أصدر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان بيانا، تضمن الإعلان عن قرارين، هما اعتبار المدعو محمد يحيى شرارة منتحلاً لصفة رجل دين، وإنذاره بخلع زيّه الديني، وإجراء المقتضى القانوني بحقّه، وملاحقته جزائياً أمام الجهات القضائية المختصة عند اللزوم.

كما شمل القرار الثاني، تحذير المؤمنين من انحرافاته الفكرية والسلوكية ودعوة أرباب الشعائر الحسينية الكرام الى صون المنبر الحسيني عنه وعن أمثاله.

ودائما ما يُقدم الشيعة في العاشر من محرم من كل عام، وهو يوم عاشوراء، مع ممارسات غريبة تقيمها هذه الفئة، بينها لطم الخدود وشق الجيوب وضرب الرؤوس بالسيوف والفؤوس، ونحوها من الأدوات الحادة.

يحيي الشيعة ذكرى قتل الإمام حسين بن علي، حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في معركة كربلاء، التي اندلعت بين الحسين وأهل بيته وأصحابه، وجيش تابع ليزيد بن معاوية.

فعاليات الشيعة في تلك الفترة تمتد لـ40 يوما، يواظبون فيها على ارتداء اللباس الأسود، على ما يظنونه حدادا على الإمام الحسين.

وتكون هذه الفترة مليئة بالطقوس التي تُوصف على صعيد واسع بأنها “مهازل أو خزعبلات”، حيث تقام المجالس في الحسينيّات أو في المنازل.

الطقس الأكثر لفتا للأنظار يكون في العاشر، وهو ذكرى مقتل الإمام الحسين، حيث تقام المسيرات، التي تمثّل عمليّة سبي النساء، فيبكى عليه وعلى أصحابه وأولاده وأخوته.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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