سلطنة عمان.. تعمق الحالة المدارية إلى منخفض مداري عميق وهذا ما رصدته صور الأقمار الصناعية!

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وطن- أصدرت الأرصاد العمانية التنبيه رقم “1” حول الحالة المدارية المتوقعة خلال الأيام القادمة على السلطنة، مؤكدة بأن صور الأقمار الصناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار أوضحت تمركز منخفض مداري شمال شرق بحر العرب.

وبحسب التنبيه فإن المنخفض المداري شمال شرق بحر العرب يتمركز حاليا على خط عرض 22.2 شمالاً وخط طول 65.4 شرقاً، وتقدر سرعة الرياح حول المركز من 17 إلى 27 عقدة ويبعد مركز المنخفض عن رأس الحد بمحافظة جنوب الشرقية حوالي 600 كلم .

وتشير التوقعات إلى تحركه باتجاه الشمال الغربي بمحاذاة السواحل الباكستانية وفرص لتحركه لاحقاً نحو سواحل بحر عمان، حيث من المحتمل أن تبدأ التأثيرات تدريجياً من يوم غد السبت 13 أغسطس 2022 م وتستمر لعدة أيام قادمة.

تأثير المنخفض يومي السبت والأحد

وعن تأثير المنخفض يومي السبت والأحد على على السلطنة، أشار التنبيه إلى فرص هطول أمطار متفرقة تكون رعدية و متفاوتة الغزارة على المناطق الساحلية المطلة على بحر العرب مع أفضلية للمناطق الممتده من رأس الحد بمحافظة جنوب الشرقية وحتى رأس مدركة بمحافظة الوسطى وكذلك على جبال الحجر بالتحديد على المناطق الجبلية الواقعة في محافظات الداخلية و جنوب الشرقية وشمال الشرقية ومسقط وجنوب الباطنة والظاهرة ، إضافة الى محافظتي الوسطى وظفار، وتتراوح كميات الأمطار ما بين 15 – 60 مليمتر.

تأثير المنخفض على السلطنة يوم الإثنين

أما يوم الإثنين، فإن الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على جنوب الشرقية، شمال الشرقية، الوسطى، وظفار ، مسقط ، جنوب الباطنة، الداخلية، الظاهرة، وتتراوح كميات الأمطار ما بين 10 – 40 مليمتر.

التأثير المتوقع للمنخفض على أجواء السلطنة

ولفتت الأرصاد العمانية إلى أن التأثير المتوقع للمنخفض من السبت حتى يوم الإثنين يشمل هطول أمطار ما بين 10 – 60 مليمتر قد تؤدي لجريان بعض الأودية والشعاب مع وجود فرص لتساقط حبات البرد هبوب رياح هايطة نشطة تتراوح سرعتها ما بين 20 – 40 عقدة (40 – 80 كم/ساعة) تؤدي أحيانا إلى تطاير المواد الغير ثابتة وتصاعد الغبار بفعل الرياح النشطة قد تؤدي إلى إنخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

حالة البحر

وعن حالة البحر، أوضح التنبيه بأن البحر سيكون متوسط الي هائج الموج على سواحل بحر عمان ويتراوح أقصى إرتفاع له ما بين 2-3 أمتار، وهائج الموج على السواحل المطلة على بحر العرب ويصل أقصى إرتفاع له أربعة أمتار.

وأهابت هيئة الطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية، كما تهيب بالحذر عند ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

وفي آخر تحديث لها، كشفت الأرصاد العمانية عن “تدفق سحب متفاوتة الارتفاع المصاحبة للمنخفض المداري على أجزاء من محافظات شمال وجنوب الشرقية والوسطى ومسقط وجنوب الباطنة والداخلية وصحاري الظاهرة والبريمي وبادية ظفار تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر والمناطق المجاورة وعلى المناطق الصحراوية لمحافظتي الظاهرة والوسطى”.

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تدفق سحب متفاوتة الأرتفاع المصاحبة للمنخفض المداري على أجزاء من محافظات شمال وجنوب الشرقية والوسطى ومسقط وجنوب الباطنة والداخلية وصحاري الظاهرة والبريمي وبادية ظفار

تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر والمناطق المجاورة وعلى المناطق الصحراوية لمحافظتي الظاهرة والوسطى pic.twitter.com/EHiqB3imYg — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) August 12, 2022

كما كشفت عن “تعمق الحالة المدارية إلى منخفض مداري عميق بسرعة رياح حول المركز(27-33)عقدة”.