سعودي يفجر نفسه في جدة.. والسلطات تعلن حصيلة الضحايا

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وطن – أفادت السلطات السعودية، أن شخصا فجّر نفسه بحزام ناسف لدى القبض عليه بمحافظة جدة، ما أسفر عن مقتله وإصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن.

وقال بيان لرئاسة أمن الدولة: “إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 21 / 4 / 1437هـ، بشأن الإعلان عن قائمة بأسماء (9) مطلوبين للجهات الأمنية، وامتداداً للمتابعة الأمنية القائمة، فقد تمكنت بفضل الله الجهة المختصة برئاسة أمن الدولة عبر عملية أمنية من تعقب المطلوب رقم (4) من تلك القائمة / عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري”.

#رئاسة_أمن_الدولة: المطلوب أمنياً عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري، رصد وجوده عند الساعة (10:00) مساء يوم الأربعاء 12 / 1 / 1444هـ في حي السامر بمحافظة جدة، وعند مباشرة إجراءات قبضه بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه.#واس_عام pic.twitter.com/IAdbRmIYmM — واس العام (@SPAregions) August 12, 2022

وأضاف البيان: “تم رصد وجوده عند الساعة (10:00) مساء يوم الأربعاء الموافق 12 / 1 / 1444هـ في حي السامر بمحافظة جدة، وعند مباشرة إجراءات قبضه بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه”.

وتابع: “أسفر ذلك عن هلاكه وتعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية وثلاثة من رجال الأمن لإصابات مختلفة نُقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم”.

#رئاسة_أمن_الدولة: تعقب أحد المطلوبين أمنياً وعند مباشرة إجراءات قبضه بادر بتفجير نفسه بحزام ناسف نتج عنه هلاكه وإصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن في حي السامر بمحافظة جدة.https://t.co/84TFYeAb0a#واس_عام pic.twitter.com/3zBy1jvZgB — واس العام (@SPAregions) August 12, 2022

وختم البيان: “رئاسة أمن الدولة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد مواصلتها بعزيمة وإصرار وحزم في التصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذه البلاد واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها ولن يكون بمنأى عن قبضة رجال الأمن بمشيئة الله لينال جزاءه الرادع”.