سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 12 أغسطس 2022

وطن – حافظ سـعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 12 أغسطس 2022، على استقراره في تعاملات البنوك.

سعر الدولار في السودان اليوم

سجل سعر الدولار في السودان اليوم 568 جنيها للشراء، و572.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة في السودان 584.188 جنيه للشراء و588.56 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

سجل سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم الجمعة 692.44 جنيه للشراء و697.64 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 149.51 جنيه للشراء و150.63 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 154.76 جنيه للشراء و155.92 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

كما سجل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 155.27 جنيه للشراء و156.44 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني في السودان اليوم

بلغ سعر الريال العماني في السودان اليوم الجمعة 1475.70 جنيه للشراء و1486.77 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في السودان

سجل سعر الدينار البحريني اليوم الجمعة 1507.03 جنيه للشراء، و1518.33 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان

سجل سعر الدينار الكويتي في السودان اليوم في السوق الرسمية سعر 1832.48 جنيه للشراء و1851.48 جنيها للبيع.

وكان صندوق النقد العربي، قد توقع تحسن الأوضاع الداخلية وأساسيات الاقتصاد الكلي وارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي إلى 3.5% في عام 2023 في السودان.

وأشار الصندوق إلى أن التبني التدريجي للإصلاحات الاقتصادية، والاستثمار في البنية التحتية العامة والمشاريع الرأسمالية، والزيادة المتوقعة في صادرات النفط والذهب سيؤدي إلى دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنهاية أفق التوقع فيما سيقيد ارتفاع معدلات التضخم من مستويات الاستهلاك الخاص خلال أفق التوقع.

وتستهدف الحكومة في السودان تحقيق معدل نمو يقدر بنحو 1.2% في عام 2022 من خلال العمل على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي تسارعت وتيرتها في عام 2021.

يتطلب ذلك التركيز على تبني السياسات وتكثيف الجهود الرامية إلى اندماج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي من خلال الالتزام بالمعايير الرقابية والإشرافية وتعزيز الشفافية مما يساعد على تهيئة البيئة الاستثمارية.

يواجه السودان خطر التخلف من سداد الديون واتساع حجم العجز المالي، وذلك مع اقتراب الموعد المحدد للوصول إلى نقطة النهاية للوفاء بمتطلبات الاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون “هيبك”.

وكان من المقرر أن يكمل السودان في يونيو الماضي الشروط النهائية للاستفادة من إعفاء نحو 50 مليار دولار من ديونه المقدرة بـ64 مليار دولار، والتي شكلت عائقا كبيرا أمام تقدم اقتصاد البلاد الذي يعاني من مشكلات هيكلية خطيرة، بسبب الفساد الكبير الذي شاب مؤسسات الدولة والعقوبات الاقتصادية التي فرضها المجتمع الدولي.

ووفقا لتقديرات كشف عنها اقتصاديون فقد خسر الاقتصاد السوداني نحو 700 مليار دولار بشكل مباشر وغير مباشر من جراء تلك العقوبات، التي استمرت أكثر من 27 عاما، قبل أن ترفع في نهاية 2020.