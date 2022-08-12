سخرية واسعة من تصرف “السيسي” بينما أثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثالث لسد النهضة! (شاهد)

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وطن- على الرغم من محاولات الذباب الإلكتروني في مصر والصفحات التابعة له من الترويج لتواضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلا أن هذه المحاولات أصبحت تأتي بمردود عكسي عليه، حيث جاء ذلك متزامنا مع إعلان إثيوبيا اكتمال الملء الثالث لسد النهضة.

وفي هذا السياق، نشرت صفحة “مصر 2030″ المؤيدة لـ”السيسي” صورة له في مدينة نصر التابعة لمحافظة القاهرة أثناء ذهابه فجرا لتفقد الكلية الحربية يوم السبت الماضي.

وكان “السيسي” كما يحاول أن يظهر نفسه دوما متواضعا، قد ذهب للكلية الحربية برفقة عدد الحرس الجمهوري على دراجة هوائية “عجلة”، متعمدا الخروج فجرا وهو الوقت الذي تكون فيه الشوارع خالية تماما.

وفي محاولة منها لـ”التطبيل”، علقت صفحة “مصر 2030″ على الصورة بالقول:” ركزوا في الموكب

ماشي وسط سيارات المواطنين..وفيه تاكسي …واحد من المصريين”.

وظهر “السيسي” في الصورة يقود دراجة هوائية مرتديا زيا رياضيا ويحيط به مجموعة من الحراس الشخصيين، ومن خلفه موكبا من السيارات برفقة سيارة مخصصة لكشف القنابل، فيما بدا وكأنه يلوح بيده للمارة.

سخرية المتابعين وسخطهم من صورة “لسيسي”

الصورة المنشورة بهدف “التطبيل” لتواضع “السيسي” أتت بردود فعل عكسية تمام على غير المراد منها، خاصة مع إشارة الصفحة لمرور “تاكسي” بجانب موكب “السيسي”، لتتحول لمثار سخرية كبير شديدة.

وفي هذا السياق، علق المهندس عماد سعد على صورة “التاكسي” ساخرا بالقول:” السيد اللواء مدير خط الجمبري هو اللي سايق التاكسي.”

من جانبه، سخر أسامة عبد الهادي من تلويح “السيسي” بيده قائلا:” هو فى ملحوظة الصوره واضح فيها ان النهار طلع هما منورين نور العجل ليه وبعدين ما ينزل ش شبرا او اى منطقه شعبيه ويمشى ولا هى مصر الجديده بس هى دى مصر وبيشاور لمين فى الوقت دا اكيد لحد واقف على السطح ولا حاجه ولا حرامى راجع من شغله”.

من جانبها، فضحت “شيري” كذب وادعاءات الصفحة قائلة:” والله كذب والتاكسي ده تبعهم الشعب ميقدرش يهوب ناحيه الشارع اللي الريس بيمشي فيه وحصل وخلونا منخرجش من المكان اللي إحنا فيه ومعانا أجانب وقولنلهم الريس معدي منقدرش نقف بره”.

أما “أحمد البوتي” فعلق مختصرا الحديث قائلا:” التفاهة ليها ناسها سبحان الله”.

وقال “عرفة حكيم” ساخرا مما رآه:” هي كل ما أثيوبيا تخلص مرحلها من مراحل الملىء يسحب البسكتله”.

ونختم بسخرية “أحمد هازارد” من سعر “عجلة” السيسي، الذي قال:” سالت على العجله اللي كان راكبها الريس عشان اشتري واحده زيها طلعت ب 7000 يورو متواضع والله يا ريس”.

آبي احمد يعلن اكتمال التعبئة الثالثة لسد النهضة

وجاءت هذه السخرية من تصرف “السيسي” بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اكتمال المرحلة الثالثة من تعبئة المياه في سد النهضة بنجاح، وقال إن السد الذي بدأ في توليد الكهرباء بالتوربين الثاني أمس أنهى المرحلة الثالثة من التعبئة.

جاهزية سلاح الجو

من جانبه، أكد قائد القوات الجوية الإثيوبية يلما ميريداسا أن سلاح الجو في وضع يسمح له بحماية المنطقة الجوية والدفاع عنها في وجه أي هجوم، حسبما نقلته الوكالة الرسمية.

وذكرت الوكالة أن سلاح الجو الإثيوبي هو مؤسسة تم تأسيسها منذ 93 عامًا، وأنه كان أول سلاح جوي أفريقي، ونقلت عنه قوله إن سلاح الجو سيطور التكنولوجيا وينتج قوة عاملة مدربة.

وقال ميريداسا الذي صرح بأن الجيش يحرس سلاح الجو الإثيوبي 24 ساعة، “إن سلاح الجو هو قوة جاهزة للواجب في كل الأحوال”.